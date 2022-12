Cornejo develó que en febrero o marzo se definirá al posible sucesor de Rodolfo Suarez  

El sancarlino hizo foco sobre los plazos. Ratificó que, según él, es pronto para tomar decisiones porque aún no está definido en qué meses irá a votar la provincia y que de eso depende en gran parte lo que pase con quienes se presenten; más allá de la gran impaciencia que reina en la política y en parte de la opinión pública. De hecho, dio a entender que el desdoblamiento local de las urnas –respecto a la votación nacional- todavía no es algo certero, ya que, aunque el propio Rodolfo Suarez lo haya dicho, no está en firme hasta que no haya un decreto validándolo.

alfredo cornejo rodolfo suarez.jpg ¿Va el tercero? Cornejo y Suarez podrían abrirle la puerta al tercer gobierno radical al hilo; situación inédita desde la irrupción del peronismo en la política argentina.

¿Y va a ser candidato, sí o no? “No lo tengo resuelto con el equipo. Sencillamente porque no creemos que sea el momento de definir eso. Y personalmente tampoco he tomado la decisión aún”, respondió el senador nacional; justo antes de volver a sembrar dudas sobre una posibilidad que ya había lanzado antes: “La sorpresa sería que no sea candidato a nada”, avisó. Ocho días atrás deslizó exactamente lo mismo en una entrevista concedida a Radio Nihuil.

La polémica por el “candidato único” de los radicales

“Lo que dijo Rodolfo es que tiene que haber un candidato por el espacio”, respondió Cornejo. Fue en referencia a voces críticas dentro de la UCR, que claman por poder presentarse – o que lo hagan otros- y a quienes no les sentó bien que el último congreso partidario haya definido la búsqueda de un “único nombre propio” para ir a las internas. Es que, a priori, esa decisión bendeciría sólo a alguno de los nombres en la mesa chica de los intendentes (es decir, Ulpiano Suarez, Tadeo García Zalazar o Daniel Orozco), pero dejaría fuera a otros nombres como el de Luis Petri, quien también está lanzado.

“He leído a más de uno, como a Julio Cobos, por ejemplo, decir que tiene que permitirse que el que quiera, pueda presentarse. Y por supuesto que es así, porque hay PASO. El sólo hecho de que existan esas primarias hace que quien tenga intenciones de competir sea bienvenido. Yo no descarto para nada que finalmente haya más de un candidato por la UCR”, vaticinó.

Luis Petri confirma su candidatura en 7D.jpg "El que quiera presentarse por el radicalismo podrá hacerlo", dijo Cornejo. Mencionó las intenciones del ex diputado Luis Petri.

Sus definiciones se dieron a propósito de que el último encuentro radical –realizado este sábado- terminó con la emisión de un documento en el que aseguraron intentar la selección de un único candidato apoyado por el partido. Los últimos dichos de Cornejo aclararon que no se le prohibiría a nadie intentar llegar a esa instancia, y que cualquiera que sea afiliado, y cumpla los requisitos, podrá hacerlo.

“No creo que el candidato salga de una decisión mía”

El ex gobernador dijo que presentarse o no a los comicios del año que viene no es una decisión que tomará personalmente, sino que pretende hacerlo en equipo: “Lo dije ya en 2021: yo quiero influir en un programa de gobierno nacional y también tengo posibilidades de hacerlo en un gobierno provincial; pero influir no es necesariamente sobre una candidatura o sobre quien sea candidato, sino que puede ser influir, insisto, sobre un programa, sobre una idea de gestión. Eso es lo que a mí verdaderamente me interesa”, aseguró.

El modelo que evoca a las elecciones generales a Gobernador de 2019.jpg Las elecciones del 2023 marcarán el debut de la boleta única en la provincia.

“Yo trabajo con convicciones. Me apasiona esta actividad y todo el tiempo estoy reuniéndome con gente, formándome y aprendiendo más. Y eso es lo que quiero. Para eso trabajo. Ahora, no siento que lo que ocurra con el espacio político de cara a las urnas sea una decisión puramente personal mía. En verdad que no lo pienso así”, respondió.

Sus dichos se dieron en medio de las versiones sobre quién tendrá mayor incidencia en la elección de esos nombres propios. No ya únicamente pensando en el posible sucesor de Suarez, sino en el armado integral de las listas con las que el oficialismo buscará su tercer gobierno al hilo. Cornejo buscó ser claro en tres ejes distintos: aún faltan por lo menos dos meses para esas precisiones; no cree que su dedo índice tenga todo el poder que le atribuyen, y la mesa radical estaría abierta para todo aquel que se vea con posibilidades.

