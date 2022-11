Cornejo le apuntó a De Marchi por no definir si sigue o no en Cambia Mendoza

"Los dirigentes que quieran ser gobernador tienen que enfocarse en esos temas", dijo haciendo hincapié también en ocuparse de las temáticas que son competencia provincial y no en cosas nacionales sobre las que no se tiene injerencia.

Respecto de su aliado en Cambia Mendoza, Omar De Marchi, quien quiere ser gobernador por el PRO, cuestionó: "Muestra incertidumbre acerca de si se mantiene o no en el frente y no sé por qué lo hace. Necesitamos mostrarles a los mendocinos que el proyecto es sólido en la Provincia".

Candidaturas 2023 en Cambia Mendoza

Ya entrando en la recta final de noviembre del 2022, Alfredo Cornejo siente es que "lógico" que los dirigentes mencionen su vocación por las candidaturas, tanto en Mendoza como en la Nación.

Lo que sí alertó es que deben tener en cuenta que "buena parte de la ciudadanía tiene la cabeza en otra cosa: la inflación de 100% anual".

"El relato del Gobierno nos enferma: el ministro diciendo que nos van a llevar al 3% mensual como si fuera un logro, la presidenta del Senado diciendo que cuando vuelvan ellos va a volver la alegría siendo que va en un helicóptero de la presidencia al acto. Toda esa esquizofrenia nos enferma a los argentinos. Y en medio, que los ciudadanos perciban que las candidaturas están adelante del programa genera una mayor decepción", dijo.

Entonces, advirtió ya hablando de las elecciones nacionales, en lo que hay que enfocarse es en mostrar de cara a las elecciones es el programa de Gobierno: "Más de uno de nosotros está concentrado en el programa y llegamos -Juntos por el Cambio- infinitamente mejor preparados que en el 2015".

"Ahora hay un programa más sólido, le falta el timing, si es prudente hacer todo de una vez o no, una serie de cuestiones que no están pulidas pero la solvencia técnica me da tranquilidad. Creo que eso es lo que hay que mostrar porque es más útil", dijo.

Dentro del frente Juntos por el Cambio, aprovechó para mandar un palo a los principales dirigentes que se pelean entre sí: "El afán de diferenciase de otros genera más incertidumbre. Hay posibilidad de diferenciar acerca del timing, de la profundidad, de si hay que construir narrativa para poder hacer esos cambios, yo tengo opiniones, pero no generar zozobra".

En tanto que sobre las candidaturas a gobernador, opinó que "tienen que solventarse en qué se hace para mejorar lo que se hizo y para corregir lo que se puede estar haciendo mal. Los dirigentes que quieran ser gobernador, que se enfoquen en esos temas. Los que son de competencia provincial y no en cosas nacionales".

Fue entonces cuando entre halagos, le pegó a De Marchi. "Él se ha beneficiado de nuestro frente. Porque había perdido en 2011 pero volvió a ganar Luján al unirse a Cambia Mendoza".

"Hemos trabajado bien juntos cuando fui gobernador y él intendente; pero muestra incertidumbre acerca de si se mantiene o no en el frente y no sé por qué lo hace porque los mendocinos necesitan que los líderes les den certidumbre", advirtió.

"Necesitamos mostrarles a los mendocinos que el proyecto es sólido en la Provincia", dijo aunque terminó sobándole el lomo: "Pero es un buen dirigente, capaz, con trayectoria y celebramos que nos acompañe".

Pichetto, por la ampliación de Juntos por el Cambio

Como presidente de Encuentro Republicano Federal, la pata peronista de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto advirtió que "todos los de buena voluntad que quieran sumarse a un proyecto de cambio, a un programa productivo, del trabajo, defensa de la propiedad privada, libertades públicas y garantías, y a dejar atrás la patria del pobrismo", están convocados a sumarse a Juntos por el Cambio.

Lo que sí advirtió, como también lo hizo Cornejo, es que no hay que "hablar mal de otros porque no necesitamos eso".

"Tenemos que hacer propuestas pro positivas, dar certidumbre de que podemos gobernar, que podemos brindarle una salida a la Argentina", dijo en Mendoza.

El objetivo del nuevo espacio: Encuentro Federal para el Desarrollo de Mendoza

Encuentro Federal para el Desarrollo de Mendoza.jpg

El referente del MID en Mendoza, Julio Totero, fue uno de los anfitriones en la presentación de Encuentro Federal para el Desarrollo de Mendoza, este nuevo espacio que se presenta como parte de la coalición Cambia Mendoza y que propone impulsar la minería y las fuerzas de la producción.

Está compuesto por el MID, cuyo referente nacional es Rogelio Frigerio; Encuentro Republicano Federal, que tiene a Pichetto; Tercera Posición, Partido Federal y Comunidad Organizada.

"Como parte de la colación, queremos hacer nuestros aportes desde el sector empresario", dijo Totero respecto del objetivo central de EFDM.

"Poner sobre la mesa los temas por los que pensamos que debe apostarse en Mendoza", agregó teniendo en cuenta que "la matriz es escasa para los habitantes" de la Provincia.

No quiso hablar de candidaturas y advirtió que "ninguno de nosotros es candidato a nada. Queremos construir un proyecto y que quienes sean candidatos lleven estas ideas a la práctica".

Junto a él, conforman el espacio Nicolas Lamacchia, por el MID; Adolfo Innocente y Bruno Oropel, por el Partido Federal; Carlos Salazar y Juan Pablo Zárate, por Tercera Posición; Eduardo Robledo y Alberto Flamarique por Alternativa Republicana Federal; y Daniel Tramontana y Dora Cubas, por Comunidad Organizada.

