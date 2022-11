Orozco destapó tres nombres más y ya son seis sus candidatos a sucederlo en Las Heras

"Ellos no lo saben, y la verdad es que se están enterando. Tampoco lo sabe el equipo, pero son figuras que hoy no están sonando en las anticipaciones que se hacen, y que sin embargo calzan muy bien con el perfil que necesitamos para el año que viene", agregó el médico. Él mismo, además, está más que lanzado a una campaña para gobernar Mendoza.

orozco y sucesores.jpg Orozco y sus posibles sucesores. Janina Ortíz, Fabián Tello y Andrés Lombardi -quien no es de su riñón- lo acompañan junto al economista Alfonso Prat Gay.

En su entorno marcan que hay otro nombre con chances de ser sumado allí, aunque Orozco no lo haya puesto sobre la mesa: el presidente del Concejo, Martín Bustos. Además, algunos se animan a elucubrar por qué decidió abrir el panorama a más perfiles de los que ya tenía -toda una rareza cuando otros hacen lo contrario-, y apuntan a una teoría que no es descabellada: a más competencia, menos intensidad puede tener la pelea. Algo así como una forma de aliviar -y autoaliviarse- la presión, sobre todo cuando se especula que entre el fin del mundial y el mes de enero, ya podría haber un competidor ungido por Orozco.

Estos cuatro nuevos llegan a un espacio que ya está bastante poblado. En punta pican Janina Ortíz, secretaria de Gobierno; el "Oso" Fabián Tello, secretario general de la Intendencia; y el titular de Obras Públicas, Francisco "Pancho" Lo Presti. Es el corte principal que ha quedado, sobre todo después de que se fuese desinflando una idea que supuestamente rondó alguna vez la cabeza del galeno: potenciar a su hijo, Martín Orozco, a que compitiera por la sucesión.

Finalmente lo último no ocurrió, y sí -como se viene anticipando- debe sumarse otro contendiente de peso en la política mendocina: Andrés Lombardi. El "Peti" no sólo preside la Cámara Baja en la Legislatura desde hace años, sino que es uno de los hombres de más confianza para Alfredo Cornejo. Para el oficialismo aparece como una de las individualidades con serias chances de quedarse con el ansiado lugar.

APERTURA SESIONES CONCEJO LAS HERAS BUSTOS TELLO OROZCO.jpg Bustos, presidente del Concejo, a la izquierda de Orozco en la apertura de sesiones de 2021.

El perfil del candidato

Nutrido con las encuestas que vienen realizando y con las tareas de sus asesores, Orozco y equipo tienen individualizado que es lo que teóricamente buscará el votante de cara a las urnas. Hablan de un perfil joven y de que "no venga de estar toda la vida en la política, que no tenga el ancla de sólo haber pasado por la función pública". En otras palabras -y por algunos trascendidos más allá de los dichos del intendente-, estarían buscando a un profesional, y que ronde los 40 o 50 años.

Daniel Orozco-encuentro con el BICE.jpg "Los estamos mirando a todos. Son varios los que dan con el perfil", apuntó el intendente.

"Lo que queremos es que no se haya pasado desde los 18 años trabajando para el Estado ni sólo militando cargos políticos. Que no haya estado toda la vida haciendo ese recorrido. Yo no lo he hecho, por ejemplo", dijo el médico cuando le preguntaron a quién buscaban concretamente y qué características debería ostentar. "Puede ser mujer u hombre, pero lo que intentaremos más que ninguna otra cosa es no equivocarnos al seleccionar", agregó.

Por último, el jefe comunal prometió apoyar "a todos por igual"; y aseguró que un proceso parecido es lo mejor que podría ocurrir en Cambia Mendoza a la hora de elegir el candidato a gobernador: "Yo, en el departamento los voy a apoyar a todos, como ya lo vengo haciendo. Y lo pueden decir quienes siguen las encuestas. Nunca he dicho nada ni colocado trabas a nadie. No tengo preferidos, porque a veces se eligen personas por motivos políticos o partidarios solamente, y el resultado no terminan siendo los candidatos de la ciudadanía", aseguró.

