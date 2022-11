Desde el fin de semana pasado, unos enormes afiches empapelan cuanta pared y cartel quedó libre del Gran Mendoza, con la imagen del Intendente de Las Heras, Daniel Orozco abrazando al ex boxeador Marcos "El Chino" Maidana y promocionando una pelea por el título sudamericano pesado que se hizo en en el estadio Vicente Polimeni este sábado 5, en la que se enfrentaron el lasherino Jorge “Junior” Arias contra el bonaerense Leandro “La Bestia” Robutti.