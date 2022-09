Los caballitos de batalla de cinco intendentes que coquetean con llegar a la gobernación

Triunfo en Marcos Juarez, la electa intendenta y referentes del PRO.jpg Tras el triunfo en Marcos Juarez, todos los popes de Juntos por el Cambio, y del PRO, entre ellos Omar De Marchi buscaron su foto con Sara Majorel.

Esa demostración electoral envalentonó a algunos intendentes mendocinos que por estas horas comparan encuestas y recorren la provincia para convencer voluntades, mostrando los aciertos comunales que sueñan con provincializar.

En esa carrera a la gobernación para el 2023 el primero en anotarse fue el intendente de Las Heras, Daniel Orozco, pero no es el único radical con esas aspiraciones. Por su lado Tadeo García Zalazar, presidente de la UCR e intendente de Godoy Cruz, hace un camino más silencioso pero no deja de moverse con la ilusión puesta en Casa de Gobierno.

Otro que busca su camino es el citadino Ulpiano Suarez, que en un momento pareció bajarse de la competencia, pero que luego comenzó a fortalecer sus músculos políticos y no parece dispuesto a abandonar antes de la largada. De hecho este viernes viajó a San Rafael, histórico bastión peronista, a dar una charla sobre el plan de seguridad que implementó en Ciudad.

En el 2023 en el peronismo se dará un escenario inédito. Tres de los 6 intendentes, Emir Félix, Roberto Righi y Martín Aveiro no podrán volver a reelegirse y eso, al menos para un par de ellos, los "invita" a medirse en la disputa provincial.

Si bien aún muchos juegan a las escondidas a la hora de asumir qué rol tendrán en las próximas elecciones, hay quienes aseguran que Félix ya hizo encuestas para conocer cómo está posicionado en la carrera provincial, aunque este miércoles en Séptimo Día el mismo cacique sureño se encargó de posicionar en esa candidatura a su par de Lavalle, Roberto Righi.

Tiempo atrás, el mismo Martín Aveiro había asumido sus ilusiones de llegar al sillón de San Martín, pero esas ganas parecieron desvanecerse y hay quienes aseguran que el intendente tunuyanino evalúa liderar la lista de concejales con la idea de traccionar y respaldar a quien eligió como pretenso sucesor, Emir Andraos. Eso en un potencial escenario de elecciones desdobladas que ya barajan varios jefes comunales del PJ.

Los otros tres intendentes peronistas, se jugarían a buscar una reelección, para la que están habilitados, no sólo por tener una sola gestión en su haber, sino también porque han logrado posicionarse en sus comunas.

Así las cosas, y pese a que no es intendente, la figura del presidente del INV, Martín Hinojosa parece ir cobrando fuerza como un posible candidato que podría reunir el respaldo de varias líneas internas del PJ. El también tunuyanino ya cuenta con el respaldo de la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis que le puso su voto de confianza en 7D.

El plan de Orozco para "mejorar, transformar y desarrollar"

Sergio Unac recibió a Daniel Orozco y firmaron un convenio para potenciar la zona limítrofe.jpg El intendente de Las Heras, Daniel Orozco, teje acuerdos con el gobernador de San Juan, Sergio Uñac para potenciar la zona limítrofe.

Cuando Daniel Orozco se lanzó como candidato a gobernador a principios de agosto, ante unos 250 invitados a una cena admitió que pretendería provincializar su plan de vivienda. Pero esa no es su única carta para aproximarse a Casa de Gobierno, el jefe comunal que ya juega fuerte y se muestra acordando políticas con otros gobernadores, como Sergio Uñac y Gerardo Morales, delineó un plan que bautizó "MTD", las siglas de mejorar, transformar y desarrollar.

"Yo pretendo enfocarme en las problemáticas tangibles de la gente: por eso quiero provincializar nuestra política de vivienda, de agua y saneamiento y la de residuos sólidos urbanos. En materia de vivienda en Las Heras logramos un sistema de gestión público-privado en el que no intervino ninguna entidad financiera, entregamos 108 casas en un año y medio y no en 15 años como lo hacen otros planes", precisó Orozco, casi como un anticipo de lo que proyecta modificar en el Instituto Provincial de la Vivienda.

Cuando habla de sus obras de agua, el jefe comunal lasherino pone sus expectativas en el plan por el cual, junto a la Nación avanzará con un acueducto que le llevará agua potable a unos 87.000 usuarios del piedemonte.

Para mejorar el tratamiento de residuos sólidos urbanos, Orozco proyecta lograr el financiamiento de una empresa alemana que en principio aportaría 100 millones de euros, y que vitrificará esos residuos para producir un pellet que es un CDR que al quemarse genera sólo la mitad de las emisiones de CO2 aprovechando el carbón elemental que contienen estos residuos.

"Una gestión municipal moderna debe involucrarse en seguridad"

Ulpiano Suarez Facundo Manes.jpg Ulpiano Suarez no se bajó del todo de la posibilidad de ser candidato, y ofició de anfitrión en la visita del presidenciable Facundo Manes.

Aunque no lo admita abiertamente, el intendente de Ciudad, Ulpiano Suarez no soltó completamente la idea de ser gobernador. Sin proclamarlo anticipadamente, recorre distintos departamentos y expone las políticas que considera aciertos de su gestión.

Cada vez que puede Ulpiano Suarez advierte que las ciudades modernas ya no se concentran sólo en alumbrado, barrido y limpieza, aquel ABL de los 90, éstas gestiones actuales se involucran en la seguridad y el desarrollo económico de sus comunas, entre otros tantos temas.

Siguiendo esa lógica, Suarez pondera sus políticas de gestión de triple impacto: con un eje en un plan de seguridad, otro en desarrollo económico y otro en inclusión que contempla dotar de una mayor conectividad y una formación digital masiva.

"Los municipios tenemos que involucrarnos en seguridad, porque eso también impacta en el desarrollo económico del lugar. Nuestro plan no es sólo poner preventores, eso se refuerza con un centro de visualización, con un sistema de tablero de gestión y con la participación ciudadana en Ojos en alerta. Una comuna no puede desentenderse de eso, porque por cercanía somos los que más conocemos los problemas de cada sector, y es ahí donde tenemos que reforzarla. Eso además de prevenir y reforzar por ejemplo las zonas turísticas", marcó, casi como repasando la charla que este viernes brindó en San Rafael, justo en la comuna cuyo intendente, Emir Félix, está convencido de que el sistema de preventores no funciona.

Tan importante es para Ulpiano Suarez el aporte que cada comuna hace en materia de seguridad que llegó a ponerlo de condición para recibir la coparticipación: "el esfuerzo que cada comuna haga en materia de seguridad debería ser parámetro para medir lo que reciba en coparticipación. Eso sería justo para los que se involucran en buscar que sus vecinos vivan más seguros" disparó el citadino.

Tadeo García Zalazar provincializaría su mirada en "innovación"

Tadeo-Garcia-Salazar-contra-Cristina-Kirchner.jpg Sin demasiado ruido, Tadeo García Zalazar aprovecha sus recorridos por la provincia como presidente de la UCR también para mostrar los logros de su gestión como intendente de Godoy Cruz.

Los que se dedican a analizar la política puertas adentro de la comuna de Godoy Cruz aseguran que una buena gestión comunal es una condición necesaria, pero no suficiente para llegar a la gobernación. Sin decirlo, saben que además de comandar bien la intendencia necesitarán de respaldo político y popular en las urnas para que ese camino a la calle Peltier de Ciudad se allane.

Por tanto, cuando les pide analizar qué políticas comunales se podrían provincializar, eligen un concepto que aseguran es transversal en las medidas que aplicaron en esa comuna en los últimos 8 años: innovación.

"Innovar para eficientizar es la clave", comienza diciendo Tadeo García Zalazar y se explaya: "nosotros innovamos en Salud y ya tenemos 9.000 historias clínicas que se pueden consultar en todos nuestros centros de salud y están disponibles también en los hospitales de la provincia. Eso mejora la atención y reduce gastos, porque una persona puede atenderse en cualquier lugar y todos podrán saber qué sufre y qué medicamentos necesita. Pero también lo aplicamos a Seguridad, con las alarmas comunitarias y en Educación con nuestro Polo TIC, de los que hay sólo 7 en el país, y con Edutec, que funciona en 6 escuelas a las que hemos dotado de 400 notebook y les hemos dado conectividad", puntuó.

El intendente godoycruceño tiene muy presente el dato de que en el 2030 habrá 80 millones de puestos vacantes de programadores en el mundo, y se ha propuesto capacitar en educación digital a los chicos de su comuna, pensando en que a futuro algunos de ellos puedan asegurarse trabajo en esa área.

García Zalazar es de los políticos que analiza cada paso que da, y antes de darlo evalúa posibilidades. Tal vez por eso, por estos días pidió una nueva encuesta para saber cómo esta su imagen política y cómo crecen o decrecen la de sus potenciales adversarios. De esa información "de manejo interno" también dependerán sus futuros movimientos políticos.

El costoso gasoducto que tiene el sello de Emir Félix

emir-felix-real del padre.jpg El intendente de San Rafael reclamó fuerte por la inseguridad en Real del Padre y salió a cuestionar los dichos del minsitro Raúl Levrino y del mismo gobernador Rodolfo Suarez.

Emir Félix es esquivo cada vez que se lo consulta sobre su futuro político. Tiene claro el potencial político que durante 20 años construyó en San Rafael junto a su hermano Omar, hoy diputado provincial, pero también sabe que para llegar a Casa de Gobierno tendrá que hacer conocer su gestión en el resto de la provincia.

Tal vez por eso ya pidió encuestas con el fin de saber qué tanto saben los mendocinos del Gran Mendoza y de otros oásis de él, qué fortalezas le conocen y qué debilidades le cuentan. Sin que lo haya difundido, hay quienes dicen que los números que recibió lo alientan.

Entre tanto, el experimentado sureño que supo reponerse de una neumonía que lo tuvo extremadamente grave por unos 60 días, entiende que la vida le dio una revancha y parece dispuesto a explotarla al máximo. No tiene empacho en reclamarle más seguridad al gobernador Rodolfo Suarez y su ministro Raúl Levrino y a la par aprovecha su buena relación en la Nación para capitalizar la mayor obra de los últimos tiempos en su comuna: el gasoducto que le llevará servicio a unos 26.000 usuarios del Sur.

"Lo esperamos por muchos años. El ex gobernador Alfredo Cornejo prometió hacerlo con fondos provinciales y no pasó, y después de varias idas y vueltas logramos que la Nación lo financiara. Es una obra clave, no sólo para los sanrafaelinos, también para los alvearenses que sufren la falta de gas envasado", resalta el intendente.

En esa obra la comuna tendrá un gran protagonismo ya que si bien la Secretaría de Energía de la Nación puso $2.133 millones le derivó a la comuna la ejecución de la obra. De hecho, para ganarle a la inflación con el adelanto de unos $560 millones Félix compró 1.800 toneladas de caños que fabricó la empresa Tenaris, que pertenece al grupo Techint.

Otra de las políticas que Félix provincializaría es la exitosa pulpera municipal que funciona con cooperativas asociadas desde el 2017. Esa pulpera en la temporada 2020-2021 triplicó el procesamiento de materia prima y alcanzó la cifra de 10,5 millones de kilos de materia prima, que en su mayoría terminó en el mercado brasilero.

Roberto Righi descentralizaría Vialidad provincial y varios servicios esenciales

Roberto Righi.jpg El intendente Roberto Righi se mantiene firme en su convicción de que se deben descentralizar varios servicios provinciales para hacerlos más eficientes.

El lavallino Roberto Righi no se muestra como candidato, pero da la sensación de que en el PJ son varios los que lo respaldarían si es que tomara la decisión públicamente. Uno de ellos es su par de San Rafael, Emir Félix, pero además hay otros popes que valoran la gestión que el norteño ha mantenido por más de 20 años en Lavalle.

Righi ha hecho pública más de una vez los padeceres que le tocan por estar alejado de la urbe y desde esa mirada, cada vez que se lo consulta, propone descentralizar servicios, de manera de hacerlos más ágiles y eficientes.

"Hay que descentralizar los servicios y los presupuestos a las comunas. Vialidad provincial podría hacer mucho más si esa tarea las tuvieran los intendentes que conocen el territorio y saben dónde se necesita mejorar una ruta o una calle. Lo mismo pasa con Transporte y con AYSAM. Yo soy de los que cree que en transporte debería darse un sistema mixto que combine el pago por kilómetro recorrido, como se hace en el Gran Mendoza, con el pago por pasajero transportado como es en la ruralidad. De esa forma evitaríamos que haya lugares alejados a los que los colectivos no llegan", dice como para disparar algunas de las políticas que le quitan el sueño.

Pero su política de descrentralización no termina allí. Righi también propone que los intendentes se hagan cargo de asistir y controlar el funcionamiento de los Centros de Salud. Cree que es el camino para mejorar la atención primaria, porque sería el jefe comunal y su equipo quienes debieran dotarlos de equipamiento y personal para que aquella atención fuese más eficiente.

Pensando en atraer inversiones, el lavallino propuso crear una "ventanilla única", no sólo para los trámites de ATM, sino para todo lo que deba gestionar aquel empresario que pretenda iniciar un inversión. "Hoy ese inversor deber hacer trámites en la comuna y pedir otras habilitaciones en la provincia, y entre una cosa y otra tarda dos años en promedio para poner una empresa a funcionar. Eso se tiene que cambiar si no queremos espantar inversiones sólo por la burocracia que tenemos", concluye.