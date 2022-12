El congreso de la UCR resolvió que irá a elecciones para gobernador con candidato único

Este año, la presidenta del encuentro fue la diputada provincial Evelin Pérez. La legisladora por Guaymallén -junto a García Zalazar- será responsable de la mesa de acción política que encabezará la estrategia electoral para los próximos comicios.

Tadeo Garcia Zalazar congreso UCR Mendoza PASO (1).jpg Tadeo García Zalazar, intendente de Godoy Cruz y presidente de la UCR Mendoza.

Suarez pidió previsibilidad

El gobernador Rodolfo Suarez cerró el cónclave con un repaso de los tres años de gestión y las circunstancias en las que le toca liderar el Ejecutivo provincial. Sobre la situación actual, el mandatario se refirió a la “imprevisibilidad y la incertidumbre que provoca la macroeconomía”.

“Es insostenible seguir gobernado con estos niveles de inflación. Tenemos que frenar a los jóvenes que se van y tratar de encontrar estabilidad”, dijo Suarez, que mencionó el "modo Mendoza" de gestionar con austeridad como “un ejemplo para el país, donde las cosas funcionan distinto”.

También mostró su preocupación por los niveles de pobreza: “es una certidumbre que no podemos negar y nos tiene que interpelar a quienes ejercemos la función pública”.

congreso UCR Mendoza PASO (10).jpg Rodolfo Suarez subrayó que el nivel de incertidumbre en la Argentina "es insostenible".

Cornejo y las críticas al gobierno nacional

El presidente del Interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado de la Nación y ex gobernador, Alfredo Cornejo, resaltó que el Frente Cambia Mendoza “sí está representando a los mendocinos” y puso como ejemplo las dos gestiones provinciales encabezadas por él y por Suarez.

Asimismo, hizo hincapié en la situación que se vive por la imposibilidad de la Nación y de la provincia de La Pampa de construir Portezuelo del Viento.

“Cuando era gobernador exigimos el resarcimiento económico que inició un gobierno peronista como política de Estado como fue el de Arturo Lafalla en un juicio y cobramos 1.023 millones de dólares, de los cuales ya casi 600 millones de dólares están en una cuenta a favor del Gobierno de la provincia de Mendoza, pero los tenemos inmobilizados”, sostuvo el exgobernador y agregó: “Estamos sin hacer la obra por puro capricho nacional para perjudicar a la Argentina y a nuestra provincia”.

El senador nacional le pidió al peronismo “que se pueda acordar cosas razonables para Mendoza"; e hizo referencia a la necesidad de que el gobierno provincial consiga el roll over de su deuda: “Hoy ellos no nos permiten utilizar esta herramienta y los ex ministros de Economía de la Nación de esta gestión -e incluso Sergio Massa- rolean todas las semanas lo que se debe”, espetó el dirigente.

Alfredo Cornejo congreso UCR Mendoza PASO (4).jpg Cornejo redobló las críticas contra el Frente de Todos.

Una sola candidatura a la gobernación

En el documento del Congreso Ordinario 2022, la UCR apunta a la crisis que atraviesa el país. Por ello, “debe estar a la altura de esta gesta y Juntos por el Cambio debe representar verdaderamente a quienes quieren igualdad de oportunidades, distribución de la riqueza, empleo genuino, y progreso individual y colectivo”.

Desde el radicalismo de Mendoza reiteraron “el valor de quienes están y se siguen sumando a Cambia Mendoza, reivindicando su espíritu de conformación de frentes para gobernar, no como mera ecuación matemática de suma de voluntades”.

También reivindicaron las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias como la mejor instancia de definiciones internas, y aseguraron que “como Unión Cívica Radical, llegaremos a las próximas elecciones con una sola candidatura a la gobernación”.

Esa oración tiene ecos especiales en el laberinto radical. Han pasado horas desde que Luis Petri dijo en el programa #7D de Canal 7 que le gustaría competir con Cornejo por el sillón de San Martín. Daniel Orozco, en tanto, anda de gira por México. Ulpiano Suarez admite que una eventual candidatura no le desagrada. El final será para alquilar balcones.

