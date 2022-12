Una encuesta de Poliarquía calculó un posible "palo y palo" entre Alfredo Cornejo y Omar De Machi

Y el temario fue amplio: se evaluaron desde las expectativas para el futuro hasta las principales preocupaciones, pasando por la percepción de diversos referentes.

Cornejo, Suarez y De Marchi frente a la carrera electoral

Así, el informe puntualiza que el senador nacional Alfredo Cornejo (41%) y el gobernador Rodolfo Suarez (40%) son los dirigentes mejor evaluados; y anticipa que Cambia Mendoza tiene grandes chances de conservar el poder en los próximos comicios "si no se subestima el riesgo del desencanto social, el fraccionamiento del voto y el surgimiento de alguna fuerza no tradicional".

Sin embargo, hay un apartado que debe haber llamado la atención en la filas del oficialismo. Se trata de una pregunta en la que se consultó qué haría la persona si tuviera que decidir entre el actual diputado nacional Omar De Marchi y otras figuras del oficialismo local.

Así, el lujanino salió ganador cuando se lo puso frente a Ulpiano Suarez (48% a 24%); al igual que al cotejarlo con Tadeo García Zalazar (48% a 22%). En un escenario frente a Cornejo De Marchi pierde, pero por un margen de sólo 6 puntos (43% para el exgobernador contra 37% para el diputado nacional).

Alfredo Cornejo Patricia Bullrich.jpg Alfredo Cornejo junto a Patricia Bullrich. La presidenta del PRO ha endurecido su retórica en los últimos meses.

Matices

Por otro lado, Poliarquía sostuvo que mientras Cornejo tiene un alto grado de potenciales votantes que "seguro lo votaría" (26%), De Marchi está llegando bien a quienes afirman que "podrían llegar a votarlo". Eso hace que el radical tenga el piso más alto entre los candidatos, en tanto que el techo más alto es para el dirigente del PRO.

Por supuesto, falta mucho para las elecciones. Eso no significa que no puedan aventurarse algunas hipótesis: una interesante es preguntarse si el perfil pretendidamente "moderado" de De Marchi -que está en línea con el estilo de su candidato a presidente, Horacio Rodríguez Larreta- no le está arrebatando "votos blandos" a un Cornejo que se exhibe como un "halcón" cercano a figuras como Patricia Bullrich.

El mapa, con todo, es dinámico y habrá que seguir de cerca su evolución antes de sacar conclusiones definitivas.

