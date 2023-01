Bullrich le planteó a De Marchi que si quiere ser gobernador compita en las PASO de Cambia Mendoza

A horas del encuentro y tras algunos llamados "estratégicos", se pueden hacer ciertas aseveraciones. Por ejemplo, que Bullrich le reclamó al lujanino que si quiere ir por el sillón de San Martín lo haga dentro del armado institucional de Cambia Mendoza, que sintoniza a nivel país con el de Juntos por el Cambio.

Bragagnolo De Marchi Bullrich.jpg El intendente de Luján, Sebastián Bragagnolo, junto a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y el diputado nacional Omar De Marchi.

►TE PUEDE INTERESAR: Carmona culpó al oficialismo mendocino por "perder peso en las decisiones nacionales importantes"

De Marchi y las lecturas sobre el lugar que ocupa Mendoza

El diputado provincial Enrique Thomas, uno de los armadores que tiene Bullrich en Mendoza, confirmó esas versiones.

"Lo que pasa -dijo- es que el PRO no es un partido más de Juntos por el Cambio, sino que es fundador del frente, y quizá sea el más importante si se tiene en cuenta que de ahí salió la figura que ganó las presidenciales en 2015 (en referencia a Mauricio Macri)".

Thomas insistió en que -para el bullrichismo- la actitud de De Marchi resulta especialmene extemporánea en la provincia.

"Me llaman amigos de Buenos Aires para preguntarme si en Mendoza no habrá PASO. Y cuando les cuento que sí habrá, no pueden entender por qué este candidato está considerando ir por afuera. Las primarias son justamente el ámbito donde se deben resolver estas disputas", señaló el entrevistado.

En el entorno de la "Pato" consideran que Mendoza tampoco es una provincia más dentro del tejido cambiemita. Recalcan que es "un símbolo" para Juntos por el Cambio y valoran que desde el 2015 se ha conseguido una base electoral potente de cara a las elecciones.

Por eso en el Zoom del otro día la postura de Bullrich ante la Mesa Nacional de su fuerza fue que en aquellas provincias donde hay PASO y el PRO integra coalición con el radicalismo, habrá que participar sí o sí de las primarias para resolver las eventuales diferencias.

Thomas reforzó: "Y si Rodríguez Larreta quiere ser candidato de nuestro espacio, no se puede hacer el tímido o el distraído frente a estos asuntos".

►TE PUEDE INTERESAR: Hebe Casado, la ultraliberal mendocina a la que los K llaman "la señora del mal"

¿Y los "libertarios"?

En un contexto en el que se verifican algunas tensiones con el radicalismo, no falta quien lee los impulsos rupturistas como señal de que una parte del PRO podría acercarse más a los "libertarios".

Pero las fuentes consultadas interpretan otra cosa. Y no es que Bullrich carezca de afinidad ideológica con figuras como Javier Milei. Pero sabe que su incorporación al frente causaría escozores varios en la UCR.

Por tanto el contacto existe, pero modulado por las lógicas que impone la conservación de la unidad en Juntos por el Cambio.

En todo caso, los presidenciables de JxC saben que, en ocasión de un ballotage, precisarán cada voluntad de los liberales para construir una victoria sobre el peronismo. De ahí la simpatía indispensable hacia esos sectores, que según algunas encuestas miden bastante bien.

►TE PUEDE INTERESAR: Video: así robaron una rueda tras activar el inhibidor de alarmas en la avenida Juan B. Justo