Hebe Casado, la ultraliberal mendocina a la que los K llaman "la señora del mal"

Bienvenidos, entonces, al universo de la sanrafaelina Hebe Casado, médica especializada en inmunología, madre de dos hijos. En las redes sociales algunos kirchneristas duros califican a esta mujer como "esa lacra de Mendoza".

Hebe Casado es una tuitera furiosa. "Es mi forma de mantener contacto con la población y también de generar polémica", explica, sabiendo muy bien de qué se está hablando. Su nombre adquirió una módica fama nacional durante la pandemia porque nuestra protagonista fue durísima con la política sanitaria de Alberto Fernández y con las ideologizadas demoras en conseguir vacunas.

Cuando el Presidente dio positivo de Covid, Hebe lanzó un tuit diciéndole a Alberto Fernández que se juntara a tomar el té y a charlar con Cristina Kirchner. La calificaron como "la señora del mal" porque interpretaron que les había deseado la muerte al Presidente y a la Vice. "No le deseé la muerte a nadie", dice ella tratando de sugerir que el humor negro es también una forma de hacerse entender con los demás.

►TE PUEDE INTERESAR: La inesperada visita del presidente Fernández ha puesto a parir al peronismo de Mendoza

Qué boquita

De esa esa boquita de dama (con pimentón y ají) salieron frases como ésta: "Parece que están sensibles las almitas de cristal de los kirchneristas. Quisiera que tuvieran la misma sensibilidad con el aumento de la pobreza que nos van a dejar y con la violación sistemática de los derechos constitucionales".

Pero para demostrar que ella es una mujer frontal, al estilo Patricia Bullrich, a quien admira y sueña con verla presidenta, Hebe también se ha enfrentado con el gobernador Rodolfo Suarez, a pesar de estar juntos en la misma coalición. El mandatario se cansó de las críticas de Hebe, en las que la doña se zarpaba, y la bloqueó como si se tratara de una camporista.

Suarez la calificó de "demasiado intensa", La entonces legisladora admitió que había estado un poco densa. Pero no se arrepintió. "No me arrepiento de nada", suele afirmar para demostrar sus convicciones. En realidad es una provocadora profesional. Es su forma de abrir debates.

Ella dice que es liberal desde mucho antes de que esa tendencia estuviera de moda. Sus críticos en las redes le preguntan cosas como "¿cuando atendés pacientes, les preguntás si son kirchneristas o no, y si son K los dejás que se mueran? o "qué horror y qué vergüenza tendrán tus hijos de tenerte como madre!". Una venenosa delicia que sólo puede soportar la gente como ella.

Es de las escasas tuiteras que escribe bien. No tiene errores de ortografía, acierta en poner los acentos, sabe colocar las comas y los puntos. Y eso en el mundo digital es una bienvenida extravagancia.

HEBE CASADO PATRICIA BULLRICH.jpg Hebe Casado junto a Patricia Bullrich, a quien admira y sueña con verla presidenta.

El ímpetu

Hebe admira el carácter y la capacidad de gestión de Alfredo Cornejo y le gustaría formar parte de su gobierno si finalmente éste decide presentarse otra vez para gobernador. "Cornejo tiene el ímpetu de Patricia Bullrich, va siempre para adelante, en cambio Rodolfo Suarez es como Horacio Rodríguez Larreta, con idas y vueltas", recita ella como para remarcar que Omar De Marchi, su contendiente en el PRO, es lo mismo que Larreta pero con más egolatría.

Esta inmunóloga bramaba cuando los kirchneristas se escandalizaban por su prédica combativa durante la pandemia. "Justo ellos que le manotearon la vacuna a personas de riesgo. Por esas cosas deberían escandalizarse, por no haber conseguido vacunas en tiempo y forma. Escandalícense por haber dejado 6 de cada 10 niños en la pobreza. Escandalícense por los hechos", ha pedido la susodicha.

Cuando los muertos por Covid alcanzaron los 30.000, Hebe Casado comparó ese número con los 30.000 desaparecidos durante la última dictadura militar. "Estos de ahora son 30.000, no como los 30.000 de la dictadura. Esa afirmación levantó tal polvareda que la entonces legisladora salió a pedir disculpas: "fue inapropiado y fuera de lugar. Soy una persona de firmes convicciones democráticas. Desde ningún punto de vista quise convalidar el accionar y las muertes ocurridas en la etapa más oscura desde que existe el Estado argentino".

Pasame el Raid

"Miserable, ruin, odiadora serial, ser horrendo, nefasta", son algunos de los adjetivos más suaves que Hebe Casado ha recibido en la redes sociales, ese mundo que ella ha elegido para hacerse conocida y donde nada como un pez. "En Mendoza muy pocos políticos tienen micrófono abierto, por eso los demás tenemos que recurrir a herramientas como Twitter para establecer contacto con la gente".

El retorno de Hebe a la arena política de Mendoza para enfrentar en el PRO a Omar De Marchi, "exitoso armador y estratega de Horacio Rodríguez Larreta", como lo ha mentado alguna prensa porteña, le ha caído bien al gobernador Suarez y a los radicales en general.

Es que esa movida de la médica viene de alguna manera "a molestar" la creciente actividad de tábano que venía realizando De Marchi, quien ya ha repartido duras crítica a la gestión de Suarez y ha insinuado con romper en Mendoza la sociedad política entre la UCR y el PRO.

Como inmunóloga, tal vez Hebe Casado esté analizando al PRO y a Cambia Mendoza como se estudia el sistema de defensas de un organismo a fin de evitar que algunos entes dañinos logren el acceso al cuerpo. Ponele.

►TE PUEDE INTERESAR: Ciclistas creen que en Mendoza tienen todos los derechos y ninguna obligación