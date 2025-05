Lautaro-Martínez.jpg

El bahiense tuvo una molestia muscular en la semifinal ante el Barcelona de España y su presencia para este partido trascendental era una incógnita pero, sin embargo, el delantero afirmó estar apto físicamente para disputar este encuentro: “Hoy estoy bien, ya en el último partido del campeonato, con el Como, podía sumar minutos y jugar, pero bueno, fue una decisión grupal, del staff médico y técnico, de esperar un poquito, pero hoy estoy al cien por ciento, ya recuperado completamente".

"Con el Barcelona tuve un problema muscular; en los estudios, gracias a Dios, no hubo desgarro, pero sí una distensión. Los primeros dos días fueron de mucho dolor, la pierna me dolía, pero después jugué igual. Traté de recuperarme lo mejor y lo más rápido posible. Lo conseguimos y lo importante es que llegamos a la final y ahora jugaremos el último partido por el objetivo” agregó el ex Racing de Avellaneda.