Lautaro Martínez palpitó la final de la Champions: del "pasé dos días llorando" a "conocemos mucho del PSG"

Para comenzar, el Toro manifestó: "Si ganamos, será un sueño hecho realidad. Merecemos estar en esta final, la segunda en tres años, por todo el trabajo y el sacrificio que hemos hecho en este tiempo".

"Este año, desde que arrancó la competición, nos hemos vuelto a enfrentar a grandes equipos, en estadios con condiciones muy difíciles, y siempre hemos demostrado nuestro juego, nuestras características. Nos hemos esforzado, somos humildes y queremos seguir creciendo”, sumó sobre las victorias en playoffs ante Feyenoord, Bayern Munich y Barcelona.

Con respecto a la lesión que sufrió ante el Culé, que lo obligó a salir en el entretiempo, Martínez reveló: "Pasé dos días en casa llorando. Me dolía muchísimo la pierna, no podía levantarla. Gracias a los médicos y fisioterapeutas que hicieron un trabajo excelente y laboraron horas extra, pude jugar, no al 100%, pero sí en las mejores condiciones posibles”.

Para finalizar, el Toro se refirió a lo que significa volver a jugar una final con Inter: "Son momentos únicos que quedan grabados en tu memoria. Vivir otra final de esta magnitud, en esta competición, será increíble. Es un sueño que está de nuevo a nuestro alcance y no quiero ni pensar si voy a lograr este objetivo que todos anhelamos, y que el Inter lleva tanto tiempo sin alcanzar".

Lautaro-Martínez-1.jpg Lautaro Martínez, capitán y referente de Inter, palpitó la final de la Champions League.

Qué dijo del PSG, su rival en la final

Lautaro Martínez, quien llegó a Inter en 2018, analizó a quien será su rival de turno: "Es un equipo fuerte y compacto, ataca bien y defiende bien, tendremos que tener cuidado. Algunos de sus jugadores, desde el centro del campo hacia adelante, son claves y disruptivos. Conocemos a muchos de ellos, han jugado en Italia algunos. Necesitamos analizar bien sus fortalezas y debilidades y aprovecharlas para hacer una gran final".