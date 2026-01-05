La agenda de Independiente Rivadavia: días y horarios de las primeras 12 fechas del Torneo Apertura 2026

La Lepra debutará el viernes 23 a las 22.15, en el Gargantini, ante Atlético Tucumán, el jueves 19 de febrero será local ante Independiente de Avellaneda (a las 19,15), el lunes 2 de marzo a las 21.30 será anfitrión nada menos que de River, seguramente en el Malvinas, y el domingo 22 de marzo a las 22.15 jugará en el Parque contra Rosario Central de Ángel Di María.

Lepra nueva.

El comunicado de la Liga indica que para la diagramación final del cronograma de estas 12 fechas se consideraron la participación de los representantes argentinos en los torneos continentales, evitando solapar partidos con la Fase 2 del repechaje de Copa Libertadores y de la Recopa que jugarán Argentinos Juniors y Lanús respectivamente.