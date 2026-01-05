Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Torneo Apertura

La agenda de Independiente Rivadavia: días y horarios de las primeras 12 fechas del Torneo Apertura 2026

La Liga Profesional comunicó la programación de las fechas 1 hasta la 12 del Torneo Apertura 2026 e Independiente Rivadavia ya tiene su hoja de ruta para el comienzo de la temporada.

Por UNO
Alfredo Berti, DT de la Lepra.

La Lepra debutará el viernes 23 a las 22.15, en el Gargantini, ante Atlético Tucumán, el jueves 19 de febrero será local ante Independiente de Avellaneda (a las 19,15), el lunes 2 de marzo a las 21.30 será anfitrión nada menos que de River, seguramente en el Malvinas, y el domingo 22 de marzo a las 22.15 jugará en el Parque contra Rosario Central de Ángel Di María.

Lepra nueva.

El comunicado de la Liga indica que para la diagramación final del cronograma de estas 12 fechas se consideraron la participación de los representantes argentinos en los torneos continentales, evitando solapar partidos con la Fase 2 del repechaje de Copa Libertadores y de la Recopa que jugarán Argentinos Juniors y Lanús respectivamente.

Además se tuvieron en cuenta descansos, seguridad, televisación, horario de verano y el calendario de la Copa Argentina.

Los partidos de Independiente Rivadavia en las primeras 12 fechas del Apertura

  • Fecha 1 Viernes 23 de enero 22.15 vs. Atlético Tucumán (L)
  • Fecha 2 Martes 27 de enero 20.00 vs. Huracán (V)
  • Fecha 3 Martes 3 de febrero 21.15 vs. Sarmiento (L)
  • Fecha 4 Lunes 9 de febrero 21.30 vs. Estudiantes (Río Cuarto) (V)
  • Fecha 5 Sábado 14 de febrero 22.00 vs. Belgrano (L)
  • Fecha 6 (Interzonal) Jueves 19 de febrero 19.30 vs. Independiente (L)
  • Fecha 7 Jueves 26 de febrero 17.15 vs. Racing (V)
  • Fecha 8 Lunes 2 de marzo 21.30 vs. River (L)
  • Fecha 9 Sábado 7 de marzo 17.00 vs. Aldosivi (V)
  • Fecha 10 Miércoles 11 de marzo 22.00 vs. Barracas Central (L)
  • Fecha 11 Domingo 15 de marzo 15.15 vs. Gimnasia La Plata (V)
  • Fecha 12 Domingo 22 de marzo 22.15 vs. Rosario Central (L)

