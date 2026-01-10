Joaquín Panichelli no para de hacer goles y su equipo avanzó en la Copa de Francia

El goleador de moda en Europa, valuado en 25 millones de euros según Transfermarkt, hizo un gol y aportó dos asistencias en la goleada 6 a 0 en la que también fue titular Valentín Barco, autor de otros dos pases gol.

Panichelli Joaquín Panchelli lleva 12 goles en lo que va de la temporada.

El paraguayo Julio Enciso marcó otros dos tantos y el marcador se completó con los aportes del belga Diego Moreira, el marfileño Martial Godo y el sueco Sebastian Nanasi.