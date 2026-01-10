Joaquín Panichelli no para de hacer goles y su equipo avanzó en la Copa de Francia

Joaquín Panichelli marcó y fue figura en la contundente victoria del Racing de Estrasburgo frente al Avranches por la Copa de Francia.
El goleador de moda en Europa, valuado en 25 millones de euros según Transfermarkt, hizo un gol y aportó dos asistencias en la goleada 6 a 0 en la que también fue titular Valentín Barco, autor de otros dos pases gol.
El paraguayo Julio Enciso marcó otros dos tantos y el marcador se completó con los aportes del belga Diego Moreira, el marfileño Martial Godo y el sueco Sebastian Nanasi.
En elcuentro marcó el debut del inglés Gary O'Neil como entrenador tras la partida de Liam Rosenior a Chelsea, con la posibilidad de que tanto Barco como Panichelli puedan llegar a los Blues.
Con solo 23 años, Joaquín Panichelli atraviesa una temporada de ensueño con 12 goles y un par de asistencias en 25 encuentros oficiales.
Panichelli aspira a superar su marca de 21 goles en 44 encuentros que alcanzó con el Mirandés de España, su anterior club.