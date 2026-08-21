Godoy Cruz visita a Acassuso con el objetivo de volver a sumar en la Primera Nacional

Al Tomba se le terminó una racha invicta en su estadio e irá por la recuperación a la Provincia de Buenos Aires ante un rival que lleva 8 partidos sin ganar y está último en la Zona A. Nelson Sosa será el árbitro de un encuentro que será transmisión de Radio Nihuil y se podrá ver en vivo por LPF Play.

Sin el goleador Martín Pino, lesionado, Pablo De Muner tampoco podrá contar con Nahuel Ulariaga ni con el defensor Tomás Rossi. Es por eso que el puntano Misael Sosa y el experimentado Esteban Burgos estarían desde el arranque en el once Bodeguero.