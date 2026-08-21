Godoy Cruz visita a Acassuso con el objetivo de volver a sumar en la Primera Nacional

Tras la derrota ante el Deportivo Maipú en el Gambarte, Godoy Cruz juega este viernes a las 15 frente a Acassuso, como visitante, por la fecha 26 de la Primera Nacional.
Godoy Cruz juega este viernes frente a Acassuso, como visitante, por la fecha 26 de la Primera Nacional.
Tras la derrota ante el Deportivo Maipú en el Gambarte, Godoy Cruz juega este viernes a las 15 frente a Acassuso, como visitante, por la fecha 26 de la Primera Nacional.
Al Tomba se le terminó una racha invicta en su estadio e irá por la recuperación a la Provincia de Buenos Aires ante un rival que lleva 8 partidos sin ganar y está último en la Zona A. Nelson Sosa será el árbitro de un encuentro que será transmisión de Radio Nihuil y se podrá ver en vivo por LPF Play.
Sin el goleador Martín Pino, lesionado, Pablo De Muner tampoco podrá contar con Nahuel Ulariaga ni con el defensor Tomás Rossi. Es por eso que el puntano Misael Sosa y el experimentado Esteban Burgos estarían desde el arranque en el once Bodeguero.
Godoy Cruz llega a este encuentro con 37 puntos y aunque está lejos del puntero Ferro (tiene 49) se mantiene 6to, en zona de clasificación al Reducido que definirá el segundo ascenso.
De todas maneras necesita sumar puntos para no perderle pisada a los de arriba y tiene una buena oportunidad de hacerlo como visitante.
Probables formaciones
Acassuso: Mariano Monllor; Román Etcheverri, Santiago Bellati, Bruno Dordoni, Valentín Serrano; Lucas Rey, David de Stéfano, Kevin Dubini, Agustín Hermoso; Tomás Rodríguez, Lázaro Romero. DT: Tobías Kohan.
Godoy Cruz: Juan Strumia, Nahuel Brunet, Esteban Burgos, Diego Viera, Francisco Gerometta; Benjamín Schamine, Gastón Gil Romero, Vicente Poggi; Antonio Guerrero, Axel Rodríguez, Misael Sosa. DT: Pablo De Muner.
Hora: 15.00.
Estadio: Javier “Pipo” Marín.
Árbitro: Nelson Sosa.
TV: LPF Play.