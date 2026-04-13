El video de los hinchas de Independiente Rivadavia en Brasil esperando el partido con Fluminense

La expectativa es grande, ya que Independiente Rivadavia, el ganador de la Copa Argentina 2025, juega por primera vez la Copa Libertadores y tiene serias chances de acceder a la siguiente instancia.

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Independiente Rivadavia lidera todas las competencias

El equipo del Parque venció a Bolívar por 1 a 0 en su debut en el certamen continental y aprovechó el empate sin goles entre La Guaira y Fluminense, en Venezuela, para quedar solo arriba en el Grupo C.

Además el pasado sábado el Azul continuó con su buena racha en el Apertura local y venció en el Gargantini por 3 a 1 a Argentinos Juniors, el mismo rival que tuvo en la finalísima de Córdoba, y sigue solo en la cima de la Zona B con 29 unidades. Además el elenco azul ya logró la clasificación a los playoffs.

Tras el triunfo ante Argentinos Juniors por el Torneo Apertura, el plantel de Independiente Rivadavia volvió a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva antes de viajar a Río de Janeiro para jugar ante Fluminense, en el mítico estadio Maracaná, donde este domingo el Flu perdió el clásico con Flamengo (2-1).

El equipo leproso se entrenará este lunes y martes en Mendoza antes de viajar a Brasil en un vuelo chárter y esperar el encuentro del miércoles.