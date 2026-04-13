El video de los hinchas de Independiente Rivadavia en Brasil esperando el partido con Fluminense

Los hinchas de Independiente Rivadavia están muy ansiosos y no es para menos. Los fanáticos azules esperan el partido con Fluminense de Brasil, por el Grupo C de la Copa Libertadores de América, que se jugará en el estadio Maracaná.
Se viralizó un video de los hinchas de Independiente Rivadavia en Brasil. Los fanáticos azules esperan el partido con Fluminense por la Copa Libertadores
Los hinchas de Independiente Rivadavia están muy ansiosos y no es para menos. Los fanáticos azules esperan el partido con Fluminense de Brasil, por el Grupo C de la Copa Libertadores de América, que se jugará en el estadio Maracaná.
Se viralizó un video donde se los ve cantando a los seguidores de Independiente Rivadavia, que viven un momento histórico, ya que el próximo miércoles desde las 21.30 la Lepra jugará con el equipo brasileño.
Los fanas del equipo dirigido por Alfredo Berti salen en las imágenes eufóricos con la imagen del Cristo -que está ubicado en la ciudad de Río de Janeiro- de fondo. Si bien no nombran el equipo al que está dirigido el cántico, sería Godoy Cruz, que descendió a la Primera Nacional en el 2025. Obviamente que esto forma parte del folclore del fútbol.
La expectativa es grande, ya que Independiente Rivadavia, el ganador de la Copa Argentina 2025, juega por primera vez la Copa Libertadores y tiene serias chances de acceder a la siguiente instancia.
El equipo del Parque venció a Bolívar por 1 a 0 en su debut en el certamen continental y aprovechó el empate sin goles entre La Guaira y Fluminense, en Venezuela, para quedar solo arriba en el Grupo C.
Además el pasado sábado el Azul continuó con su buena racha en el Apertura local y venció en el Gargantini por 3 a 1 a Argentinos Juniors, el mismo rival que tuvo en la finalísima de Córdoba, y sigue solo en la cima de la Zona B con 29 unidades. Además el elenco azul ya logró la clasificación a los playoffs.
Tras el triunfo ante Argentinos Juniors por el Torneo Apertura, el plantel de Independiente Rivadavia volvió a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva antes de viajar a Río de Janeiro para jugar ante Fluminense, en el mítico estadio Maracaná, donde este domingo el Flu perdió el clásico con Flamengo (2-1).
El equipo leproso se entrenará este lunes y martes en Mendoza antes de viajar a Brasil en un vuelo chárter y esperar el encuentro del miércoles.