El Gato Oldrá ya es el DT de Instituto: "El sueño es poder quedarme muchos años acá en el club"

Daniel Oldrá en su presentación como nuevo entrenador de #Instituto. pic.twitter.com/dNfZqroo3P — GOLANDPOP (@golandpop) April 17, 2025

“Con Diego Dabove hable, tuvo su granito de arena, me dijo que es un gran club, que es muy parecido a Godoy Cruz”, contó Daniel Oldrá antes de agregar: "Vi el proyecto que había y me gustó. Por eso decidí salir de Godoy Cruz luego de 30 años. Es el desafío más importante que voy a tener en mi vida".

"Cuando se dio la oportunidad le pedí a Fede (Bessone) 7 u 8 días porque no es fácil. No podía salir de un día para el otro de Godoy Cruz después de 30 años".

Los objetivos del Gato Oldrá en Instituto

"Primero quiero conocer al plantel, a los chicos, y luego puedo acomodarme a la idea que medianamente tengo. No va a cambiar mucho de lo que viene haciendo Miliki (Daniel Jiménez). En el último partido el equipo anduvo bien, estuve cerca de ellos y eso me entusiasmó”, dijo el DT.

“No tengo muchas redes sociales, trato de aislarme un poco, me dicen algo mis hijos. Se que hemos encontrado un entusiasmo muy lindo y que el desafío es muy grande. Por eso hoy estoy acá, si no la idea no era salir”, reconoció.