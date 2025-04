¿Arrugó Carlo Ancelotti?: las declaraciones de cara a los dos títulos por los que lucha el Real Madrid

El técnico italiano es consciente de las barreras que debe sobrepasar para poder levantar un nuevo trofeo y explicó que los títulos "pasan por ganar al Barcelona", teniendo en vista la final de la Copa del Rey que está programada para el sábado 26 de abril a las 17 horas en Sevilla: "Parece que están mejor que nosotros, pero una final es imprevisible".

En su análisis, Carlo Ancelotti explicó cuáles son las intenciones del conjunto de Madrid: "Tenemos la confianza de que lo podemos lograr. Hay que cambiar algo en ese sentido y lo vamos a hacer. Meternos en el lugar de víctima me parece exagerado".

El club es consciente de que ha sido un año más complicado que el pasado. Juntos, manejamos las dificultades.

Sin embargo se mostró esperanzado: "Estoy muy contento, muy feliz, con mucha presión, pero esto siempre es así. El estrés es gasolina para mí, a mí no me molesta, me da más energía para pensar más cosas. La luna de miel sigue".

Carlo Ancelotti - Copa del Rey.jpg Con otros protagonistas, ¿se repetirá la historia?

Los rumores de una posible salida antes que finalice su contrato

En los últimos tiempos siempre está el rumor de equipos que buscan los servicios de Carlo Ancelotti, como así también, de un cansancio desde el Real Madrid ante la falta de los resultados acostumbrados: "Me encanta este banquillo. Que esto pueda seguir lo más lejos posible y si un día termina, me quitaré el sombrero con este club. Nada más".

El contrato del técnico italiano con el Real Madrid se extiende hasta el 30 de junio de 2026 y desde Brasil se preparan para realizar un ofrecimiento teniendo en cuenta una seguidilla de situaciones que se pueden hacer presente. Si el conjunto de La Casa Blanca le ganara a Barcelona en la final de la Copa del Rey, Carlo Ancelotti tendría la posibilidad ideal de retirarse levantando un trofeo frente a su clásico rival.

Esto beneficiaría a la Selección brasileña ya que tiene una necesidad imperiosa de incorporar un técnico en la brevedad. Panorama diferente sería se queda para luchar por la liga y pierde contra el conjunto catalán, lo que básicamente sentenciaría su salida y sin la alegría que conlleva retirarse campeón. Es así que primero estaría por verse la propuesta del conjunto latinoamericano, para luego decidir en qué momento de su contrato se marchará del Real Madrid.