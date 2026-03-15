Buscando las "vaca muerta" y la "pampa húmeda" que salven a Mendoza

Mendoza en la era de Milei

Mendoza ha sido una de las provincias cuyo ecosistema económico “aguantó” mejor los primeros 2 años de Milei, en un contexto donde sólo 2 provincias ganaron empleo -Neuquén y Río Negro empujadas por Vaca Muerta, petróleo y gas- y el resto, perdieron todas. Mendoza retrocedió sólo 6 décimas de punto en estos 2 años, contra provincias que cedieron hasta 2 dígitos de trabajo registrado.

Alfredo Cornejo, Francisco Lo Presti y la reina de Las Heras en la Fiesta de la Cosecha 2026 Alfredo Cornejo, el intendente Francisco Lo Presti y la reina de Las Heras, Chiara Baciocchi, en la Fiesta de la Cosecha de este año.

El gobernador Alfredo Cornejo destacó estas cifras el viernes 6 en su cuenta de X, durante la previa de la Vía Blanca. Luego, desde Nueva York donde participó del Argentina Week, dijo en un reportaje en La Nación que el crecimiento del país será “desparejo”, y que la economía y el humor social van a crujir este año.

“Vaca Muerta y la Pampa Húmeda no están en todas las provincias”, explicó. Sobre el fin de la gira, les dijo a los de Morgan Stanley, Deutsche Bank y la empresa minera First Quantum Minerals, que Mendoza está preparada para recibir inversiones en minería, petróleo e infraestructura.

Los gobernadores volvieron con una idea clara. Hay interés en la Argentina. Pero invertir sería un upgrade y un compromiso mayor para los que tienen el dinero. Querrán ver primero qué pasa con Milei, el peronismo, las elecciones de 2027 y la marcha de la economía.

El caso FATE y la pelea con la industria

A mediados de febrero hubo mucha repercusión nacional por el cierre de la fábrica de neumáticos FATE, las críticas y acusaciones del presidente Javier Milei al empresario y dueño de la firma, Javier Madanes Quintanilla, y por las cifras que se conocieron respecto del cierre de 22.000 pymes y unos 4.000 comercios en la era Milei. Eso fue un estudio del CEPA sobre la base de datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

A partir de allí creció el enfrentamiento entre los industriales que hablan de industricidio y el gobierno que los acusó de “robarles a los argentinos” y de cazar en el zoológico.

La grieta, las descalificaciones y el “humo” dificultan la visión del horizonte. La realidad del estancamiento la marcan los números. Y en un año, Mendoza ha perdido empleo privado formal, y empleadores registrados como tales con por lo menos un empleado. ¿Hay menos trabajo? Es difícil asegurarlo con la “explosión” de monotributistas (más 5% de enero a enero) y la informalidad que nadie declara. Lo que hay son formas distintas de trabajo, empujadas por la necesidad.

FATE - DESPIDOS Una de las protestas por el cierre de FATE. Durante años, la firma lidió con un gremio trotskista.

El campo lidera la caída

Los números que muestran la evolución del empleo registrado en Mendoza, de empleadores y de monotributistas, indican el estancamiento en un sector que da trabajo intensivo. El campo muestra el freno con claridad. De los -345 empleadores que se registraron en enero de este año respecto del primer mes de 2025; 204 son del campo. Estiremos las cifras.

En enero de este año había 3.942 empleadores registrados en agricultura, ganadería, pesca y silvicultura en Mendoza. En enero de 2025, los registrados en la misma rama de actividad económica fueron 4.136. Allí se ve el retroceso de -204, que impactó en la caída de 2.127 puestos de trabajo registrados. Es una actividad, convengamos, en la que la informalidad es alta.

Volvamos atrás el almanaque a un informe previo a la pandemia para marcar un año “normal”. En enero de 2017 de acuerdo con cifras oficiales del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial que registra el ARCA, los empleadores del campo mendocino eran 4.720 y son 3.942 este año. Sólo superados en cantidad de empresas y pymes por Comercio y Reparaciones, que en 2017 eran 6.620 y para enero de este año se habían reducido a 6.289.

Casos puntuales: construcción, bodegas, turismo

Hay casos que reflejan fenómenos puntuales. En el balance, Mendoza perdió sólo un empleador de la construcción respecto de enero del año pasado, pero hay 1.279 empleados más.

Las industrias manufactureras, en tanto, cerraron persianas con un balance negativo de 41 empresas pequeñas y medianas, y perdieron 1.733 puestos de trabajo. En este rubro entran las bodegas.

Tampoco al turismo le ha ido bien en 2025. De una punta a la otra cayeron 47 empleadores y 788 empleados. Siempre hablando de actividades formales registradas.

El cuadro que sigue muestra la cantidad de empleados registrados por rubro, y cuántos se perdieron respecto de enero de 2025 a enero de este año.

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El mayor peso del estancamiento lo sobrellevan el campo local, pymes y las industrias manufactureras, como se puede observar en este cuadro que refleja el balance de empleadores registrados desde 2025 a 2026. La contraparte. Hay 37 empresas más de comunicación.

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El cuadro que sigue es la “foto” de hoy, respecto de cómo están distribuidos empleadores, empleados y monotributistas.

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Qué hacer con el campo

Los números confirman lo que sucede en buena parte del campo mendocino. Que este año en particular carga con el problema del precio de la uva, productores al límite de la subsistencia y bodegas que le buscan la vuelta a la caída del consumo con nuevos productos para las generaciones que prefieren bebidas menos alcohólicas.

“Estamos enfrentando dos problemas. Falta de eficiencia en el campo, y terquedad…”, dijo una fuente oficial y contó una anécdota. “Hace unos días escuchaba a un productor del Este que están peleando el precio de la uva. Para ser rentables con uva criolla debería tener un rendimiento de unos 350 quintales. Pero el hombre le saca 110 quintales a cada hectárea de su finca de 7 hectáreas. Tampoco quiere ingresar a una cooperativa donde puede defenderse mejor porque no le gusta… Ese productor está al horno, porque tiene un negocio de 10 millones de pesos, como máximo. Si esas hectáreas fuesen de cereza, su negocio sería de 200.000 dólares”, graficó.

Productores de duraznos.jpg El durazno, otro producto local de bajo precio.

No es sencillo cambiar de cultura, pero hay algunos intentos. En Mendoza hay plantaciones de soja bajo riego, maíz y trigo. Pocas, pero ya existen. También hay experiencias ganaderas y de alimento para ganado. Días atrás, hubo unas jornadas forrajeras en Finca La Florida, ubicada en El Mirador, Rivadavia. Es el emprendimiento de un productor conocido, Gabriel Porcel. Allí tienen unas 2.000 cabezas de ganado y forrajería. El Gobierno llevó a más de un centenar de productores agrícolas, muchos de uva y hortalizas, para que tomen nota. Fue una actividad organizada por la Dirección de Ganadería del Ministerio de Producción junto al Clúster Ganadero Mendoza, el INTA y la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCuyo.

Claro que para que esa reconversión se produzca hace falta crédito, algo que de momento no abunda. Pero es mejor dar préstamos para bienes de capital y reconversión, que para refinanciar las tarjetas de créditos de productores sobre endeudados.

Hay un asunto adicional. Lo cuenta un productor. “Muchos tenemos fincas cerca de las ciudades… nos están comiendo, estamos vendiendo… un día vamos a tener edificios sobre nuestras cabezas”, relató con absoluta certeza y conocimiento.

La industria

Los industriales vienen advirtiendo que en el interior del país hay muchos casos de “mini FATE”. En Mendoza, el balance del último año fue negativo en cantidad de empleadores y trabajadores registrados. Muchos se habrán pasado al monotributo, y otros a la informalidad plena: producir y vender por redes, un parripollo… Lo que sea.

“El problema es que a la mayoría nos cambió la ecuación de rentabilidad con el costo de los servicios públicos”, afirmó, con referencia a luz, gas y agua. “Alguien que tenía una rentabilidad del 30% al 35 % hace unos años, hoy está fundido, y en mora…”, sumó uno de los industriales mendocinos con peso en la opinión pero que pidió reserva de su nombre. Aseguró que son varias las pymes mendocinas con hasta 30 empleados que han cerrado.

“Además no es cierto que hemos cazado en el zoológico, por la competencia con las importaciones. Sólo el 15% de lo que se importa en el país es producto terminado. El resto, ingresa a nuestra cadena de valor”, expresó. Y ejemplificó con los textiles. “Están el hilado, el que tiñe, el que hace la tela, el que confecciona, el que hace los ojales, el que termina las prendas… por cada uno hay un 3% de Ingresos Brutos”, detalló con referencia al impuesto provincial.

A 100 dólares una camisa de jean "nacional"

No todos son inocentes. Es incomprensible que en Mendoza cueste U$S100 una camisa de jean de marca nacional. Sucede.

Los industriales están en una pelea muy fuerte con el gobierno nacional, cuyos funcionarios dividen al mundo en buenos y malos. El martes habrá una reunión de la UIA, donde Mendoza tiene presencia a través de la UIM, y se conocerán nuevas cifras de lo que los empresarios llaman “industricidio”.

El INDEC difundió el viernes los datos de utilización de la capacidad instalada de la industria en el país. Que suele ser utilizado como termómetro de la actividad económica. El número es muy malo: 53,6%, entre los 3 peores meses de los últimos 10 años. En algunas industrias es dramático. Las automotrices sólo están ocupando el 24% de su capacidad. Construyeron el 30% menos de vehículos que en enero de 2025.

La advertencia de Cornejo

El gobernador suele soltarse más cuando habla fuera de la provincia. No habíamos escuchado a mandatarios provinciales aliados hablar de “crujidos” en la economía e incomodidad en el humor social para este año. Cornejo lo entiende con claridad porque tiene el drenaje de empleo en su propio suelo.

alfredo cornejo en nueva york La bienvenida a Alfredo Cornejo en NY. Foto: X de Jimena Latorre

El dilema será encontrar nuestras propias “Vaca Muerta” y “pampa húmeda” mendocinas, para dar vuelta la matriz productiva, pese a los estúpidos que gritan, insultan o violentan las manifestaciones.

Las obras que se harán con el resarcimiento de Portezuelo por toda la provincia, el petróleo no convencional en el Sur y la minería en Uspallata y el Distrito Minero Malargüe Occidental son el inicio del camino. Ahora hay que pensar en reconvertir el campo y construir una nueva economía regional. Para ello hacen falta crédito, estabilidad, confianza, baja inflación, y gobiernos razonables y austeros. De gente normal.

No debería ser tan complicado.