Una familia de Mendoza ya necesita más de $1,3 millones para no caer en la pobreza, según la DEIE

De un mes al otro, para el presupuesto significa desembolsar más de $58 mil que el mes anterior. Esto, teniendo en cuenta las necesidades nutricionales de los miembros del grupo, compuesto, como se consideran estadísticamente, por padre, madre y 2 niños en edad escolar.

Al comenzar el 2026, una familia mendocina necesitaba $1.247.162,13 como mínimo para solventar la Canasta Básica Total (alimentación, vivienda, vestimenta y transporte). Y así no considerarse pobre.