Una familia de Mendoza ya necesita más de $1,3 millones para no caer en la pobreza, según la DEIE

En Mendoza, el costo de la Canasta Básica Total (CBT), que determina el límite de la pobreza, llegó a $1.305.198,26 en febrero. Son los ingresos que necesita una familia tipo para no caer en esa condición, y que aumentaron 4,6% respecto de enero, es decir, más que la inflación mensual según la Dirección de Estadísticas (DEIE).
De un mes al otro, para el presupuesto significa desembolsar más de $58 mil que el mes anterior. Esto, teniendo en cuenta las necesidades nutricionales de los miembros del grupo, compuesto, como se consideran estadísticamente, por padre, madre y 2 niños en edad escolar.
Al comenzar el 2026, una familia mendocina necesitaba $1.247.162,13 como mínimo para solventar la Canasta Básica Total (alimentación, vivienda, vestimenta y transporte). Y así no considerarse pobre.
Por otra parte, el umbral de la indigencia también quedó más arriba de un mes al otro. Lo determina la Canasta Alimentaria, ni más ni menos que los alimentos para sobrevivir, que en febrero trepó a $546.108,06, esto es, una variación de 5,5% equivalente a casi $29 mil más que lo necesario para solventarla en enero.
