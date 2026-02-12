Canasta básica: una familia en Mendoza necesitó más de $1,24 millones en enero para no ser pobre

Por otro lado, la situación en el extremo más vulnerable de la escala social también tuvo modificación en sus cifras. La canasta básica alimentaria, que marca el límite de la indigencia, sufrió un salto mensual del 6,5%, lo que superó incluso el ritmo de aumento de la canasta total.

Alimentos por encima de la inflación general

El análisis de la DEIE reveló que para no ser indigente, ese mismo grupo familiar necesitó $517.496,66 solo para comer. El dato que más preocupa a los economistas locales es que el rubro "Alimentos y Bebidas" registró una suba del 3,8%, posicionándose por encima de la inflación general de Mendoza, que para el mes de enero fue del 3%.

supermercados inflación en Mendoza canasta básica (2).jpeg Las familias que no alcanzan la canasta básica total, necesitaron $517.496,66 solo para comer. Imagen ilustrativa. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Esta dinámica evidencia que los productos de primera necesidad siguen siendo el principal motor de los aumentos.

El informe subraya que la brecha entre los salarios promedio y el costo de vida se mantiene tensa, dificultando que los hogares sostengan su poder adquisitivo frente a una inflación que, si bien muestra variaciones, sigue ejerciendo una presión sobre los presupuestos familiares.