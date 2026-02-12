El último informe de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE), indicó que una familia tipo en Mendoza necesitó ingresos superiores a $1,24 millones para cubrir la canasta básica y mantenerse por encima de la línea de pobreza durante enero.
Canasta básica: una familia en Mendoza necesitó más de $1,24 millones en enero para no ser pobre
La canasta básica subió 5,6% en el primer mes del año. Una familia tipo requirió ingresos por encima de los $517.000 para no caer en la indigencia
El relevamiento oficial detalló que un hogar compuesto por 2 adultos y 2 niños debió reunir exactamente $1.247.162,13 para cubrir la canasta básica total. Este valor representa un incremento del 5,6% en comparación con diciembre, mes en el que el mismo presupuesto se ubicaba en $1.180.842,79.
La canasta básica no solo mide el acceso a los alimentos indispensables, sino que integra bienes y servicios esenciales para la vida cotidiana, tales como el transporte, la vestimenta, la salud y la educación, rubros que mostraron ajustes en el arranque del año.
Por otro lado, la situación en el extremo más vulnerable de la escala social también tuvo modificación en sus cifras. La canasta básica alimentaria, que marca el límite de la indigencia, sufrió un salto mensual del 6,5%, lo que superó incluso el ritmo de aumento de la canasta total.
Alimentos por encima de la inflación general
El análisis de la DEIE reveló que para no ser indigente, ese mismo grupo familiar necesitó $517.496,66 solo para comer. El dato que más preocupa a los economistas locales es que el rubro "Alimentos y Bebidas" registró una suba del 3,8%, posicionándose por encima de la inflación general de Mendoza, que para el mes de enero fue del 3%.
Esta dinámica evidencia que los productos de primera necesidad siguen siendo el principal motor de los aumentos.
El informe subraya que la brecha entre los salarios promedio y el costo de vida se mantiene tensa, dificultando que los hogares sostengan su poder adquisitivo frente a una inflación que, si bien muestra variaciones, sigue ejerciendo una presión sobre los presupuestos familiares.