Caputo habló tras el 2,9% de inflación y prometió que sigue firme la meta de llevarla a 0% antes de fin de año

Carnicerias - Carne - Inflacion (5).jpg Foto: Fernando Martinez/ Diario UNO

En relación al esperado déficit cero, el funcionario aseguró que al no haber emisión para financiar el déficit, la inflación caerá a niveles internacionales "tarde o temprano".

Respecto a la creciente morosidad en tarjetas y billeteras virtuales, pidió paciencia para que la baja de tasas permita a los bancos dar mejores plazos de pago.

"Argentina Week": lluvia de dólares por el RIGI

Para compensar el mal trago del índice de precios, el gobierno nacional sacó músculo con anuncios de inversión que superan los 10.000 millones de dólares, apalancados por la ampliación del RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones).

"Argentina es hoy una atracción mundial", lanzó Caputo, destacando que el cambio de imagen del país está logrando captar la atención de capitales que antes miraban para otro lado.

Desde el gobierno nacional detallaron que "Mercado Libre va a invertir 3.400 millones de dólares para expandir su operación logística en el país, lo que implica la creación de 1.900 empleos directos. La empresa facilita las ventas de 2,7 millones de pymes y emprendedores argentinos”.

Transportadora de Gas del Sur (TGS) “anunció una inversión de 3.000 millones de dólares en Vaca Muerta para industrializar líquidos de gas natural. Se trata de la inversión más grande de los últimos 25 años para un desarrollo de estas características. A partir de la obra se crearán 4.000 puestos de trabajo directos, 15.000 empleos indirectos y se generarán exportaciones por 1.200 millones de dólares anuales”.

Gracias al RIGI, que a partir del Decreto 168/2026 incluye a las actividades de exploración y producción de hidrocarburos, Pampa Energía “solicitó adherirse al régimen con una inversión de más de 4.500 millones de dólares destinada a la exploración y producción de petróleo no convencional. Con este desembolso se podrán realizar 100 pozos adicionales, acelerando y eficientizando la producción”.