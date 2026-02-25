Hay que crecer sin destruir empleos

Semana Turismo Mendoza UNO.jpg El turismo registró dispar actividad en el país.

Parece una contradicción pero, desagregando los sectores, se observa que el aporte a la matriz productiva se basó en la mejor cosecha de trigo respecto de 2024, y en la dinámica de los sectores de intermediación financiera, energético y minero.

En contraste, cayeron el comercio y el turismo, mientras que la industria manufacturera se hundió 3,9%.

La industria está acosada -algunos sectores más que otros-, por el ingreso de artículos importados y, como se ha señalado, los empresarios piden mejores condiciones para hacer frente a la competencia. Del lado de los consumidores, la apertura es una tendencia positiva para tener alternativas a precios razonables.

Lo que no hay que descuidar, es que para poder consumir debe preservarse el empleo y con una paga que rinda.

En el sector comercial señalan que el mercado sigue deprimido, pero el presidente de la CAC (Cámara Argentina de Comercio), Mario Grinman, al término de una reunión con el Jefe de Gabinete, admitió que "es el precio que hay que pagar" para tener "una Argentina normal".

mario grinman El presidente de la CAC (Cámara Argentina de Comercio), Mario Grinman. Foto: CAC

Según sus cálculos, lo que se importa hoy es cercano al 3% del consumo: "No molesta, pero sí hay sectores al que le impactan profundamente las importaciones por diversos motivos. Todavía hay una carga tributaria muy alta", puntualizó, al tiempo que reconoció que "algunos vamos a quedar en el camino".

El problema -debe ser remarcado- es que a la suerte de las empresas están atados los puestos de trabajo, a menos que se reconviertan a la par de la transformación de la matriz económica.

El tema seguramente no será soslayado en el Foro de Inversiones & Negocios que se realizará el 5 y 6 de marzo bajo el lema “Nuevo tiempo para confiar y crecer”, organizado por el Ministerio de Producción y el CEM (Consejo Empresario Mendocino).

El objetivo de dejar atrás la política proteccionista reedita un debate candente en diversos ámbitos.