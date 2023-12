Un arrepentido dijo que pagó U$S 80.000 para que Walter Bento lo desvincule de una causa

Marcos Calderón.jpg Marcos Calderón, uno de los arrepentidos en la causa contra Walter Bento.

Según su versión, Marcos Calderón llegó a contactarse con la banda gracias al abogado Luciano Ortego -juzgado como mano derecha de Walter Bento- a quien conocía desde hacía 10 años porque jugaban al póker juntos. "Una vez le comenté el problema que tenía. Me citó a un café y me dijo que podía ayudarme con la situación", dijo el hombre y profundizó que se trató de una coima de U$S 80.000 que eran para "arreglar con el juez y ellos seguramente se llevaban una tajada", en referencia a Ortego pero también a Diego Aliaga con quien aseguró haberse reunido en un par de ocasiones.

Calderón detalló que entregó dos vehículos que tenía, un auto BMW 335 y una camioneta Mercedes Benz X6 que llevó hasta el domicilio de Aliaga. De todas formas agregó que "faltaban 20 o U$S 25.000 y a medida que pasaba el tiempo me iban pidiendo más. Ahí empezaron los problemas que tuve con ellos". Es que si bien el juez federal Walter Bento le había dictado la falta de mérito, todavía no había sido sobreseído definitivamente en el expediente. "Ortego decía que Aliaga era el que tenía el contacto con el juez y que si no pagaba el resto de la plata no iba a obtener nunca el sobreseimiento", indicó.

El arrepentido aseguró haber estado en una ocasión en el despacho de Walter Bento y en esa ocasión el exmagistrado le dijo que "lo que usted diga acá es como si tuviéramos una charla de café".

Luciano Ortego Walter Bento.jpeg El abogado implicado, Luciano Ortego.

Coimas en Mendoza y su vínculo con Walter Bento

A mediados de 2020 el supuesto empresario Diego Aliaga estuvo desaparecido y luego fue encontrado asesinado. Más allá de la conmoción por su crimen, comenzó a levantarse el rumor de que el hombre tenía contactos para sacar a presos de contrabando y narcotráfico en la Justicia Federal. A fines de ese año, un sospechoso de financiar una narcobanda -Walter Bardinella Donoso- fue detenido y en su teléfono celular se encontraron conversaciones que alimentaron esa hipótesis.

El fiscal federal Dante Vega estuvo siguiendo la pista hasta que decidió ordenar allanamientos, detenciones e imputaciones que se concretaron el 5 de mayo de 2021. Entre los sospechosos se encontraban el juez federal Walter Bento -actualmente destituido y detenido-, su esposa Marta Boiza y un puñado de abogados. La investigación no cesó allí ya que hubo otros avances e imputaciones a medida que pasaban los meses.

En líneas generales, la pesquisa sostiene que Walter Bento lideraba una organización ilícita dedicaba a gestionar coimas para darles beneficios a presos, tales como arrestos domiciliarias o la libertad. Aliaga habría sido la mano derecha del magistrado y su trabajo era contactar a las personas que caían presas por causas de contrabando o narcotráfico. El hombre les ofrecía los beneficios a cambio de jugosas coimas que eran pagadas en dólares y hasta en inmuebles. Luego comenzaban a ser representados por alguno de los abogados acusados que presentaban escritos para que el magistrado dictaminara la salida de la cárcel.

El fiscal Vega cuenta con un centenar de testigos para sostener su acusación, además de mensajes y llamadas -generalmente mediante la aplicación Telegram- donde los sospechosos hacían referencia a los sobornos y al juez Bento con algunos eufemismos. Del otro lado, los abogados defensores sostienen que es una causa que fue armada contra el magistrado por cuestiones políticas.

Por otro lado, la acusación consideró que Walter Bento y su clan familiar se enriquecieron y lavaron el dinero que provenía de las coimas. Prueba de ello, según la Fiscalía Federal, son los centenares de viajes que realizó el matrimonio durante los últimos años, las propiedades y vehículos que adquirió y los fondos de comercios en que invirtió.

