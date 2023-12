Un testigo pidió que imputen a Walter Bento porque dice que el exjuez ordenó que lo torturaran

En la próxima semana se realizarán las últimas audiencias de este año del megajuicio contra Walter Bento, sospechado de liderar una banda que cobraba coimas en Mendoza para favorecer a presos. Pero este no es el único dolor de cabeza que tiene por estos días el ex juez federal, ya que en otro expediente un ex jefe de la Aduana pidió que lo imputen por haber mandado a que lo torturen dentro de la penitenciaría.