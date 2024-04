La semana en el juicio a Walter Bento: declaración del exjuez y la situación de un exaduanero

Este miércoles, jueves y viernes se realizará la triple jornada en la continuidad del megajuicio federal contra el ex juez Walter Bento y otros treinta procesados por el presunto cobro de coimas en Mendoza. Serán jornadas interesantes, ya que no solamente declarará el principal acusado en la causa sino que también se ventilarán testigos respecto a la situación de un ex agente aduanero acusado de negociar salir de la cárcel a cambio de un soborno.