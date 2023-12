Caso Walter Bento: un comisario implicado contó cómo conoció a Diego Aliaga "en un asado"

Moncho, tal como lo apodan al comisario de la Policía de Mendoza, está detenido desde el 8 de junio pasado. Según la teoría de la Fiscalía Federal, tenía contactos con otros dos presuntos integrantes de la banda criminal: el ya asesinado Diego Aliaga y el presunto narcotraficante Walter Bardinella Donoso, ambos registrados como informantes suyos en la Policía. Se cree que les facilitó información sobre allanamientos que se iban a realizar y además que intentó sustraer el celular de Bardinella Donoso cuando había sido secuestrado por la Policía para borrar conversaciones comprometedoras sobre las coimas.

Moncho Moschetti hizo uso de su derecho a declarar en la jornada de este jueves, la última del año en el megajuicio federal. El procesado hizo referencia al hecho de estar privado de su libertad hace dos años y medio, al sostén de su familia y a que si bien le ofrecieron acogerse a la Ley del Arrepentido no lo hizo porque "no voy a decir cosas que no sé, nunca traicionaría mis valores".