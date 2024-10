Diego Góngora y su pasión por los helicópteros que se aventuran en alta montaña

Helicopters hangar3.jpeg El hangar de Helicopters, con una de sus aeronaves, está ubicado en Aerotec, el aeródromo de Rivadavia. Foto: Gentileza Diego Góngora

Tal el crecimiento de la empresa que este próximo viernes 25 presentarán un nuevo helicóptero adquirido para ampliar la flota. Se trata de un modelo H125 de Airbus, uno de los mayores fabricantes de aeronaves del mundo. Y vendrán autoridades de Airbus de Sudamérica para el evento.

Helicopters tiene sede en el predio de Aerotec, aeródromo ubicado en el departamento de Rivadavia. Y desde allí opera en vuelos de búsqueda y rescate en la Cordillera de los Andes, así como realiza trabajos de magnetometría, geofísica, exploración, perforación y control de avalanchas; además está al servicio de filmaciones para publicidades u otras producciones audiovisuales. Y a esto se suma el turismo de aventura y deportes con la práctica del "heliesquí" que está implementando en El Azufre, Malargüe.

Desde Mendoza también presta servicios aéreos en el exterior

La empresa cuenta con 5 pilotos profesionales, especializados en vuelos en alta montaña, entre ellos el reconocido Horacio "El Duro" Freschi y Pablo Slavik. En la parte de mantenimiento de las aeronaves están los expertos Diego Rodríguez, Gabriel Marchionni y Gastón García. Mientras que Rodrigo Palou, Leandro Labbe y Facundo Fredes son los auxiliares de operaciones.

En diálogo con Diario UNO, Diego Góngora contó que Helicopters "es una gran familia", porque además de mantener una relación de amistad con sus socios en la parte administrativa trabaja su mujer Valeria Rosi y en compras y comercio exterior está su hermano, Ramiro Góngora Sierra.

"Somos tres socios y el único mendocino soy yo. La empresa tiene socios extranjeros, pero es argentina", remarcó Góngora. Y aseguró: "Una de las características que tiene dedicarse a esta actividad es estar enamorados de lo que hacemos. No podés hacerla si realmente no te apasiona. No es un trabajo como cualquier otro".

Gongora con Freschi.jpeg El experimentado piloto de montaña Horacio "El Duro" Freschi junto a Diego Góngora. Ambos llevan 21 años juntos en Helicopters S.A. Foto: Gentileza Diego Góngora

Por otro lado, Góngora afirmó que su empresa de servicios aéreos "depende mucho de productos importados, así que es difícil desarrollarla en Argentina debido a los permanentes cambios de reglas o cambios de política económica.

El empresario reconoció que "se hace difícil, pero no es una exclusividad de la empresa aérea, sino de cualquier otra empresa argentina, sobre todo si tu empresa está vinculada necesariamente con la provisión de insumos importados".

De hecho, dijo que "el 100% de los repuestos que se usan en aeronaves son importados, no hay producciones de absolutamente nada en el país; eso te da una idea de cómo te complican los momentos en los que se te restringe esa opción".

Más allá de esta dificultad que pueda trabarles el desarrollo de Helicopters S.A., Diego Góngora y sus socios nunca pensaron en instalar su empresa fuera del país. "Con nuestra empresa trabajamos brindando servicios también en el exterior pero no hemos instalado ninguna filial en otro país", comentó el entrevistado.

Y agregó: "A lo largo de estos 21 años hemos operado en diferentes países, dos temporadas en España, también en trabajos de geofísica en Paraguay, y hemos operado muchísimas veces en Chile".

Una pasión por la aeronáutica que no heredó de su familia

Diego Góngora declaró que no proviene de una familia aeronáutica. Sin embargo, reveló que su pasión por las aeronaves late en él desde su infancia.

"Lo mío es una cosa que siempre me gustó, que me apasionó toda la vida, de joven lo intenté pero nunca lo pude concretar. Después, con las vueltas de la vida tuve la suerte de poder concretarlo con gente que tenía ganas de hacer esto, con cierta experiencia trabajando para una empresa de servicios aéreos en helicópteros", relató acerca de cómo surgió la fundación de Helicopters.

Fue una linda casualidad estar en el momento correcto y tomar la decisión de embarcarse en ese momento, que era algo arriesgado en cuanto a que no había ninguna seguridad de éxito. Tenía un trabajo fijo, con sueldo fijo, y lo dejé todo por esta aventura en la que por suerte me fue súper bien.

Helicopters hangar1.jpeg

La empresa está instalada en un predio de media hectárea del aeródromo Aerotec, en Rivadavia. Allí construyeron sus hangares, sus talleres y oficinas, dentro de un ámbito aeronáutico que era lo que buscaban los fundadores de Helicopters, especializados en vuelos en helicópteros.

Al respecto, Góngora confirmó que "siempre fue una empresa de helicópteros, nunca funcionamos con otro tipo de aeronaves" y que "es la empresa especialista en vuelos en alta montaña en Argentina".

Es que, el 97% del tiempo, Helicopters se dedica a volar en la cordillera. "Vamos ganando las licitaciones para ser la empresa de búsqueda y rescate en el Parque Aconcagua. Operamos en alta montaña, sobre los 4.500 o 5.000 metros de altura, haciendo geofísica", detalló Góngora.

Y puso énfasis en los vuelos de búsqueda y rescate de personas, "que es la parte que más nos apasiona por lo que significa rescatar personas para salvarles la vida; eso es muy gratificante".

Cómo es el servicio aéreo del "heliesquí" que brindan en El Azufre

En cuanto al servicio que Helicopters está ofreciendo en la zona del centro de esquí El Azufre, en el sur provincial, Góngora explicó que "brindamos un servicio integral ahí, principalmente el heliesquí, que consiste en esquiar fuera de pista".

Durante esas prácticas, se hace esquí en zonas a las que se accede a través de un helicóptero, a diferencia de una telesilla convencional.

Diego describió esta novedosa actividad: "Es llevar a la gente con dos guías del esquí, que son los expertos, y trasladar al esquiador a distintas cumbres de cerros en la zona, para que baje esquiando. Los chicos levantan a las personas allí donde llegan, los buscan y los suben a otra montaña".

Advirtió que "son lugares donde no hay pistas" y que se trata de una disciplina "para deportistas de alto nivel".

Helicopters1.jpeg Helicopters se especializa en vuelos de rescate en alta montaña, son solicitados en el país y en otros lugares de Sudamérica. Foto: Gentileza Diego Góngora

El nuevo helicóptero que la empresa incorporó y presentará en sociedad

Esta actividad aérea en alta montaña requiere especialización por parte de los pilotos. Y al respecto Diego Góngora informó que "hoy contamos con 5 pilotos en la empresa; y acabamos de incorporar un helicóptero nuevo, un modelo H125 nuevo de Airbus que hacemos la presentación en sociedad el 25 de octubre".

Esta segunda aeronave que se suma a Helicopters S.A. ya está en funcionamiento, pero el próximo viernes se hará su recepción formal ante los clientes, familias y representantes de Sudamérica del fabricante del nuevo helicóptero, Airbus.

La expectativa con esta nueva aeronave es -según anticipó Góngora- "brindar a nuestros clientes disponibilidad de aeronaves, porque en el último tiempo nos sucedía que muchos tenían que estar esperando a lo mejor un par de meses para realizar un trabajo, en los momentos desocupados de una sola aeronave, buscando los huecos que nos quedaban".

Helicopters Diego Gongora y cia.jpeg Carlos López Cabello, Valeria Rosi, Iñaki Góngora Rosi y Diego Góngora viajaron a Barcelona para probar el helicóptero nuevo que adquirió la empresa. Foto: Gentileza Diego Góngora

Entonces, la idea es que quienes soliciten los servicios aéreos a Helicopters "no tengan que estar esperando, sino que lo tengan prácticamente de inmediato, al menos con una espera mucho menor de lo que estaba sucediendo hasta hoy".

Comprar un helicóptero es una inversión grande. Góngora estimó que "vale 4 millones de dólares".

Los pilotos aéreos también entrenan en simuladores

Enfocados en la seguridad de los servicios que brindan, Góngora declaró que su empresa "siempre trabaja la calidad de la operación de vuelos, perfeccionándonos, entrenando todo el tiempo a nuestros pilotos".

El empresario contó que "nuestros pilotos, más allá de la especialidad que tienen en alta montaña, nos va acompañando y creciendo con la empresa, adquiriendo cada vez más experiencia". Entre ellos destacó a "un piloto que empezó prácticamente con nosotros, un personaje conocido en el ambiente que es el 'Duro' Horacio Freschi".

Es que Freschi "está cerca de las 10.000 horas de vuelo y casi el 90% de eso es de montaña, entonces, va acompañando y entrenando a pilotos más jóvenes, con menos experiencia, para que la operación sea segura", aportó Góngora.

Helicopters.jpeg La capacitación y el entrenamiento de los 5 pilotos que forman parte de la empresa es constante. Se especializan en vuelos en alta montaña. Foto: Gentileza Diego Góngora

Además, Helicopters sumó hace 5 años un simulador. "Una vez al año los estamos mandando a los pilotos al simulador para que entrenen emergencias dentro de los simuladores. Son las emergencias posibles que puedan darse en un vuelo en alta montaña", explicó Góngora.

De esta manera, ante la posibilidad de una emergencia, Diego dijo que "los pilotos ya saben qué tienen que hacer, porque ya practicaron un sinnúmero de veces cómo se resuelve esa emergencia; no los asusta, no los sorprende".

En este sentido, reconoció que la actividad tiene un riesgo intrínseco, "pero como la tiene un auto, una moto, un colectivo, un camión, porque cualquier máquina que se mueva es peligrosa".

Esto significa que los servicios aéreos que prestan son seguros porque se dan "dentro de los parámetros y las limitaciones que tiene cada aeronave; la actividad es una actividad segura pero si hacés cosas que no corresponden como piloto, la actividad se vuelve peligrosa", distinguió Diego Góngora.

Rescatar a personas mediante un helicóptero a 5.000 metros de altura -y con condiciones climáticas muchas veces desfavorables- es riesgoso, admitió Góngora, "por eso no lo puede hacer cualquiera".

"Hay que prepararse, entrenar, contar con el mejor equipamiento, la aeronave adecuada para eso, respetar el entorno, la meteorología, la visibilidad, el viento, la temperatura, o sea, un conjunto de cosas que te hacen realizar una operación de rescate segura. No es solamente ir y buscar a esa persona y volver", aseguró el experto.

El recuerdo de aquellos vuelos de rescate memorables

A lo largo de estos 21 años, la gente de Helicopters ha vivido muchos rescates, algunos emblemáticos por la dificultad o por la situación en los que se dieron.

Diego Góngora recordó el caso de los italianos que se equivocaron cuando bajaban de la cumbre del Aconcagua y se quedaron en un lugar donde nadie los podía encontrar, "y los terminó encontrando 'El Duro' Freschi en un operativo de rescate muy grande que hicimos".

También evocó otro rescate, cerca del Paso San Francisco, “estábamos buscando a un andinista indio que se había perdido del lado de Chile, y en ese momento recibimos una alerta de todo un equipo de andinistas de Mendoza que habían estado intentando hacer el Piscis y los sorprendió una nevada enorme no prevista, nos dijeron dónde estaban y los encontramos a mitad de camino, era como si hubieran visto más o menos a Dios".

Helicopters Diego Gongora1.jpeg Diego Góngora Sierra es el único mendocino de la empresa de servicios aéreos Helicopters instalada en la provincia. Foto: Gentileza Diego Góngora

Muchos de las personas rescatadas por ellos "ya son amigos de esta casa", algunos -subrayó Góngora- "tienen un montón de temporadas en la montaña, poder haber llegado a buscarlos fue fabuloso".

El rescate dos andinistas argentinos que quedaron en una posición en la que no podían subir ni podían bajar por la pared sur del Aconcagua es su semblanza más reciente y novedosa. "Se hizo el rescate con una técnica que somos muy pocos los que la utilizamos, que es a través de una eslinga para lo cual nuestra tripulación fue entrenada en Suiza", describió.

horacio pedro freschi el duro piloto helicopters 4.jpg El método de "carga externa humana" aplican en ciertas ocasiones para rescatar personas de la montaña. Para eso la tripulación se entrenó en Suiza.

Este método de rescate se llama "carga externa humana", en el cual un rescatista vuela colgado de una eslinga para llegar hasta donde está la víctima, lo engancha junto con él y son sacados del lugar de peligro.

"La técnica consiste en que, cuando se puede, se pone una línea larga colgada al gancho del helicóptero, es una sujeción segura para que por error el piloto no vaya a abrir el gancho. En la punta de esa eslinga, va un operador colgado, entonces llega con un arnés, le pone el arnés a la víctima y el helicóptero lo saca a los dos juntos. Así sería esta técnica de rescate", cerró el mendocino Diego Góngora al rememorar las experiencias de trabajo y de vida que le da su empresa de servicios aéreos Helicopters.