Un chico de 20 años sigue grave

Matías Quiroga, de 20 años, fue agredido por dos chicos de su misma edad en la madrugada del domingo, cuando salió del boliche Waterloo, en Chacras de Coria. Fue tal la golpiza que sufrió que quedó internado en terapia intensiva del Hospital Central.

La fiscal de Homicidios Andrea Lazo tiene a los presuntos agresores detenidos. Se trata de Valentino Figueroa, y Martín Torres, ambos de 20 años, quienes tenían cocaína en sangre y fueron imputados por homicidio en grado de tentativa.

El último caso, en la madrugada del viernes

Un joven de 22 años fue atacado a la salida de un boliche de Godoy Cruz por al menos 10 personas. Según reportaron los testigos, fue un golpe certero el que hizo que Nahuel, la víctima, perdiera el conocimiento y debiera ser internado en el Hospital Central.

En el nosocomio el joven fue estabilizado y ya se encuentra fuera de peligro. El presunto agresor fue identificado por los amigos del agredido.

Otra golpiza en Chacras de Coria

Otro caso muy resonante ocurrió a mediados de septiembre, cuando Moisés Moncho Pérez, un jugador de handball de 30 años, fue brutalmente atacado por una patota a la salida de una fiesta cerca de los caracoles de Chacras de Coria, en Luján.

violencia en mendoza moises moncho perez 3.jpg Moisés Moncho Pérez aun está en plena recuperación de la golpiza que sufrió en Chacras de Coria.

Su madre Marylda dijo a Diario UNO: "Mi hijo está mejor. El cirujano lo está controlando y en febrero si sigue bien con su recuperación, y fisioterapia, le daría el alta definitiva de las cirugías. Está mejor de ánimo, aunque no puede jugar al handball. Pero por lo demás no hay justicia".

"La jueza Alejandra Mauricio dejó libres a los agresores de mi hijo con una fianza re baja. Lo apelamos y nos dieron fecha para el 27 de diciembre para que otro juez revisara esa decisión, pero ese día hubo un asesinato en Maipú y la fiscal Claudia Ríos -a cargo de la investigación- se tuvo que abocar a ese hecho y la audiencia pasó a nuevo aviso", pero hasta ahora no tienen nueva fecha.

Moisés fue golpeado por una patota de entre 12 y 15 personas entre hombres y mujeres, que lo esperaron a la salida del boliche para agredirlo. Le dieron piedrazos en su cabeza hasta que lo dejaron inconsciente y escaparon. Su madre se refirió a ellos como "un grupo de salvajes" al ver como habían dejado a su hijo.

"Además los daños económicos fueron terribles, casi lo matan, pero no dicen todo lo que le robaron, los daños a su camioneta, se la destruyeron", expresó Marylda y agregó: "La jueza Mauricio largó una prohibición de acercamiento, pero tuvimos que cambiar muchas cosas, nos dio vuelta la vida, pero estos tipos andan por la calle y hacen lo que quieren".

Valentín Suárez, de 19 años, fue otra víctima de una golpiza que recibió el 10 de octubre del 2021 cuando fue al boliche Praga, en calle Godoy Cruz y Mitre, de Capital. El chico había entrado al sector VIP, pero unos hombres de 35 años le dijeron que se fuera, pero él se negó ya que había lugar para todos.

golpiza boliche praga.jpg Valentín Suárez fue agredido en el boliche Praga, de Capital, por patovicas.

Según el relato de su padre, alguno de ellos le avisó al dueño e inmediatamente patovicas agarraron al chico para sacarlo de allí, se produjo un forcejeo en el cual los encargados de la seguridad le pegaron en los brazos y en la espalda. Al sacarlo del boliche, le pegaron en la cabeza y quedó tirado en la calle inconsciente por varios minutos.

Por este hecho, un patovica quedó imputado por lesiones leves y quedó en libertad por tratarse de un delito excarcelable que prevé una pena de 1 mes a 1 año.

El caso de los rugbiers del Liceo

Un chico de 16 años fue atacado por una patota de rugbiers en una fiesta de cumpleaños en Luján en la madrugada del 17 de octubre pasado. La víctima sufrió múltiples fracturas en su cara, quedó internado y debieron operarlo. La causa de la paliza que recibió fue por defender a un amigo de quien se burlaban.

Marcelo, padre del chico, dio los nombres de dos chicos de 19 años, jugadores en el Liceo Rugby Club, a la fiscal de Homicidios Claudia Ríos. Estos habrían sido los agresores de su hijo de solo 16 años.

Tres meses después de ese hecho, Marcelo indicó: "La recuperación sigue bien, de a poco, después de las dos operaciones aparentemente la parte ósea quedó en forma simétrica. Ahora queda esperar que termine de desinflamar del todo, hacer fisio en la parte ocular y ver si en un tiempo va a hacer falta una nueva operación".

Contó que el chico está muy bien anímicamente y casi recupera su rutina y su vida, aunque con algunas reservas y cuidados, ya que no puede tener ningún golpe en su cara hasta que termine de cicatrizar internamente el material que le pusieron para reemplazar los huesos rotos. "Es un proceso largo", agregó Marcelo: "Sinceramente es una locura lo que hemos vivido estos tres meses".

"El tema legal no sé, estamos en pleno enero, pero no creo que haya avanzado mucho. Voy a hacer lo imposible para que esto no quede así. Esa es la orden que tiene mi abogado", aseguró el hombre.

Lo golpearon dos veces y no hay detenidos

La víctima es un chico de 17 años quien vive en El Algarrobal, en Las Heras, una noche de fines de octubre estaba en la casa de unos conocidos. Allí algo pasó, que dos hombres y una mujer lo amenazaron, lo persiguieron dentro de la vivienda con un cuchillo, hasta que lo hirieron.

agustin-agredido.jpg Así quedó el rostro del chico agredido en El Algarrobal, Las Heras. Gentileza Natalia, madre del agredido

Lo golpearon hasta fracturarlo y hacerle varios cortes en su cara y en el resto de su cuerpo, a tal punto, que lo poco que él pudo escuchar era cuando debartían si terminar de matarlo, por el estado en el que estaba, y luego enterrarlo.

Finalmente llamaron al 911, los tres agresores quedaron detenidos y el chico fue trasladado a un hospital en ambulancia. La madre de la víctima indicó que poco después, los dos hombres y la mujer que hirieron a su hijo, recuperaron la libertad. "No paso nunca nada", dijo Natalia.

Pero solo dos meses después, el chico fue víctima de otra golpiza, pero esta vez lo dejaron prácticamente desnudo porque le robaron todo.

"Salió de vuelta para el 24 de diciembre, ahí lo agarraron y le pegaron en la cara, en el cuerpo. Un amigo lo encontró tirado. Hasta ahora no hicieron nada, nunca pasó nada se lavaron las manos. Gracias a Dios está bien dentro de todo", sostuvo Natalia.

Fiesta de fin de año en San Martín

Facundo, de 19 años, fue con un amigo a una fiesta de fin de año en el Club de San Martín, donde hubo mucha gente ya que era una de las pocas fiestas autorizadas para el 1 de enero de este 2022.

Cuando terminó la fiesta y salieron, alguien lo sorprendió por dretrás, lo golpearon con un ladrillo en su cabeza y le robaron el celular. Como pudo, el joven caminó unas cuadras hasta una estación de servicio donde pidió ayuda y llamaron al 911.

Su padre Mario aseguró que luego de tres semanas de ocurrido este hecho, no tienen ningún detenido, a pesar de haber hecho un pedido desde la Fiscalía para que testigos se acercaran a denunciar lo que pasó para poder atrapar a los autores, que según la víctima, fueron al menos cuatro personas.

violencia en mendoza chico golpeado en san martin.jpg Así quedó Facundo tras ser golpeado y sufrir fractura en su mandíbula.

Como consecuencia de los golpes que le dieron, sufrió la fractura y desprendimiento de su mandíbula, la cual los médicos se la fijaron atando sus muelas y dientes, por lo que solo podía ingerir líquidos.

"La Policía no logró dar con los golpeadores de mi hijo. No lograron dar con los agresores ni con cámaras de seguridad a más de 25 días de lo ocurrido. Hay particulares que tienen cámaras afuera de sus casas, pero la justicia no logra que les entreguen las imágenes para identidicar a los autores", expresó Mario.

El lunes 24 fue operado en el Hospital Central y salió con éxito. Ahora esperan que le den de alta y comience la recuperación: "Le pusieron cuatro placas, y una recuperación de aparentemente un año según me explicaron los médicos", contó su padre.

Golpes en una fiesta en La Paz

Una nena de 14 años fue agredida por un grupo de chicas en un tradicional festejo familiar en La Paz, hace dos semanas atrás.

Patricia, madre de la adolescente, contó que la chica está bien, aunque ahora tiene miedo de salir sola a la calle. Dijo que cuando estaban por irse de la fiesta, su hija le dijo que iba con su amiga al baño, pero en el camino fue interceptada por tres chicas, de las cuales una le choca el hombro y comenzó el problema.

La joven relató a su madre que repentinamente todos estaban mirando y muchos prendieron las cámaras de sus celulares, por lo que ella se tapó la cara. La agarraron de los pelos y la golpearon en la cara, hasta que su amiga separó a la agresora.

Cuando la madre se enteró de esto, volvió al lugar de los hechos y consiguió que un chico le pasara el video de la pelea ocurrida pocos minutos antes, y lo viralizó en reclamo de justicia.