El curioso camino del valenciano que salvó a 300 personas de los nazis y se vino a vivir a Mendoza

No hay párrafo en la biografía de este mendocino por adopción que no parezca salido de una novela de aventuras, aunque prácticamente nadie supiera -hasta tiempos recientes- quién era ese hombre que también residió en Maipú y en Ciudad y que por estos pagos se dedicó a la locución, la escritura de guiones y la publicidad.

Y es que casi nunca hablaba de sus experiencias en Europa. Y mucho menos sobre el rol que tuvo salvando a 300 prisioneros en los campos de concentración nazis.

césar Orquín Serra 2.jpg César Orquín Serra (1914-1988) vivió en Mendoza y usó el pseudónimo "Aldagón". Nicolás Rios/Familia Grzona-Orquín

En las batallas de la Guerra Civil Española

César era hijo "ilegítimo" de un noble valenciano de apellido Trenor, quien -a pesar de su indiferencia- le solventó una educación sofisticada. Por eso dicen que llegó a hablar hasta 7 idiomas.

El investigador Guillem Llin Llopis descubrió que desde 1937 Orquín Serra fue traductor y probablemente el único comisario político anarquista en el Batallón 58 de la Brigada Internacional XV, también conocida como Brigada Abraham Lincoln, que enfrentó a las fuerzas de Francisco Franco con voluntarios de más de 20 países durante la Guerra Civil Española.

Brigada Abraham Lincoln.jpg La "Brigada Abraham Lincoln" reunía a voluntarios comunistas y anarquistas de diversos países que apoyaban a la república frente a las fuerzas de Franco, quien a su vez contaba con el aval de Hitler y Mussolini. Foto: Abraham Lincoln Brigade Archives.

La República perdió la contienda y fueron miles los que tuvieron que huir a Francia antes de la rendición, en 1939.

Aquellos refugiados -calculan que hubo más de medio millón- fueron conducidos a "campos de internamiento" en tierra gala, donde se los aislaba. Muchos murieron por la falta de ayuda. Otros, como César, que pasó por Argelés y Saint-Cyprien, se salvaron.

No eran épocas tranquilas. Pasaron pocos meses para el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y el 1 de septiembre de 1939 encontró a César pensando cuál sería su rol en el capítulo histórico que se avecinaba.

refugiados españa francia.jpg Refugiados españoles atravesando los poblados del sur de Francia, rumbo a los campos de confinamiento.

La caja que guardó Mausi

Ahora volvamos por un momento a 2023 y a Mendoza.

En Godoy Cruz, la tarde primaveral palpita como si las tragedias de antes fueran harapos de sueño. "Mausi" Orquín y su marido desde hace más de medio siglo, Edgardo Grzona, repasan la historia del papá de ella y admiten que se enteraron de todo lo que había hecho hace poco.

Mausi y su esposo Edgardo Grzona.jpg Mausi y Edgardo, vecinos de Godoy Cruz. En su casa se encontró documentación de valor histórico mundial. Nicolás Rios/Diario UNO

"Mi papá, César Orquín, no hablaba de la guerra. A veces tiraba un comentario y después te cambiaba de tema", cuenta Mausi, que en realidad se llama Luisa pero desde siempre lleva ese sobrenombre que significa "ratoncito" en alemán.

"Un día mi papá me dio una caja y me dijo: 'guarde esto pase lo que pase'" (Mausi) "Un día mi papá me dio una caja y me dijo: 'guarde esto pase lo que pase'" (Mausi)

"Un día -sigue- mi papá me dio una caja y me dijo simplemente 'guarde esto con cuidado y pase lo que pase'. Yo le hice caso, aunque no sabía muy bien qué había adentro. Hasta que me llamó desde España el investigador Guillem Llopis y me pidió que le pasara fotos del contenido".

¿Y qué había en el interior de la caja misteriosa? Una larga lista de nombres y un libro de Simón Wiesenthal, el cazanazis más famoso.

Mausi.jpg Mausi en su casa de Godoy Cruz. Nicolás Rios/Diario UNO

La compleja vida en un campo de concentración

París cayó en manos del Tercer Reich el 14 de junio de 1940. En pocas semanas, Alemania se había quedado con tres quintas partes de Francia: todo el norte del país y la costa atlántica, más el Canal de la Mancha. Además, estableció al régimen de Vichy como gobierno títere en la zona sur.

Vichy.jpg El mapa de Francia tras ser vencida por Alemania. Imagen: Wikipedia.

En medio de eso, miles de refugiados republicanos de la Guerra Civil Española -muchos se habían sumado a la defensa de Francia antes de la hecatombe- terminaron como prisioneros y fueron enviados a Alemania y Austria como mano de obra esclava. Entre ellos, César Orquín.

Fue a parar al célebre campo de exterminio y trabajos forzados de Mauthausen (Austria), donde -catalogado como el preso 5.087- lo nombraron "kapo" (capataz) de Vöcklabruck, una especie de subcampo externo donde se alojaban unos 300 españoles.

En ese punto es donde la narrativa se bifurcó durante décadas. Para algunos -fundamentalmente para los anarquistas-, César fue el salvador que negoció con los alemanes para que los que estaban a su cargo obtuvieran algo más de comida y condiciones un poco mejores, lo que les permitió llegar vivos al final de la guerra.

Para los comunistas pro soviéticos, en cambio, el "kapo" fue un representante del poder y, como tal, un enemigo.

Según los decretos nazis, Mauthausen era un campo de concentración destinado a los "culpables de acusaciones realmente graves, incorregibles, asociales y convictos por causas criminales, es decir, gente en custodia preventiva, con pocas probabilidades de ser reeducada".

Los prisioneros eran obligados a hacer trabajos forzados y periódicamente se eliminaba a los que estaban demasiado débiles. Para eso Mauthausen contaba con una cámara de gas donde se podía asesinar a 120 personas a la vez mientras por afuera se observaba el proceso desde una mirilla.

mauthausen 22.jpg La entrada a la cámara de gas de Mauthausen, donde fueron asesinados miles de seres humanos. Foto: Alan Jacobs/remember.org

En ese paisaje se produjo un episodio que hasta el día de hoy recuerdan en la familia Orquín.

Resulta que había otro español, llamado Luis Moreno Savater, al que habían puesto en la fila para entrar a la cámara de exterminio. Un día, César venía llegando de los trabajos forzados, vio a su paisano a punto de morir y empezó a gritar que no lo introdujeran en la sala. "¡Pero cómo lo van a meter ahí... si es mi hermano!", mintió.

Y dado que tenía llegada a los jerarcas, le salvó la vida.

Ocho décadas después, los ojos de Mausi, la hija de César, brillan en la tarde godoycruceña al recordar a este sobreviviente.

"Desde aquel momento en que mi padre lo salvó diciendo que eran hermanos, Moreno Savater se 'bautizó' de nuevo y usó el apellido Orquín. Y lo llevó hasta el final de sus días. Es más, el "tío Luis" también se vino a Argentina y fue mi padrino de bodas, aunque mi padre vio todo el casamiento desde afuera porque como anarquista que era se resistía a pisar las baldosas de una iglesia".

El fin de la Segunda Guerra Mundial

A lo largo de diferentes traslados -Ternberg, Reld-Zipf- y mientras se sucedían los años más duros de la Segunda Guerra, César convenció a los nazis de que era capaz de mantener alta la productividad en su sector del campo.

A cambio, consiguió que la cantidad de muertos entre los cientos de miembros de su cuadrilla fuera mínima, frente a tasas de fatalidad superiores al 60% que se registraron en otras partes de Mauthausen.

No obstante, la construcción de la historia es una cuestión de poder, y una vez en la posguerra los anarquistas como Orquín se encontraron con pocas armas para cuestionar la narrativa maniquea tanto de los aliados occidentales como del bloque soviético.

Así, sus adversarios políticos difundieron la idea de que el valenciano había sido un despiadado colaboracionista.

Pero sus compañeros de campo no lo atacaron ni lo juzgaron. Es más: la mayoría lo defendió.

mauthausen.jpg La llegada de los aliados a Mauthausen (Austria), uno de los campos de trabajo esclavo y de exterminio más importantes de Europa.

Orquín se casó con Aloise Marianne Riedl en 1945, luego nació Luisa (Mausi) y poco después el sobreviviente fundó la Organización de Republicanos Españoles en Austria. Entre empleo y empleo, César se terminó contactando con quien a la sazón era el cónsul de Argentina en Viena, José Ramón Virasoro.

Ya durante la Guerra Fría, un hermano de Aloise que se había vuelto comunista tras estar preso en la URSS, Erik, le avisó al valenciano que había agentes soviéticos que lo consideraban un exnazi y lo buscaban para matarlo.

"Hay un tipo, un tal secretario Martínez, al que le han ordenado asesinarte", puntualizó Erik.

Eso hizo que huir a la Argentina se volviera una opción plausible. La pequeña Mausi tenía 5 años.

Argentina y la búsqueda de tranquilidad

César, Aloise y Mausi llegaron a Buenos Aires en 1951, con pasaportes diplomáticos.

"El tío Luis" -el afortunado que se había salvado de las cámaras de exterminio por un pelo y se había cambiado el apellido- viajó junto a la pareja y la niña. Ya era parte de la familia.

César Orquín 1.jpg Republicanos españoles en Argentina. Los dos del centro son César Orquín y el "Tío Luis", que se salvó de la cámara de gas por pocos minutos. Nicolás Rios/Familia Grzona-Orquín

La tranquilidad les duró poco. Sus conocidos volvieron a avisarles que ese tal secretario Martínez los seguía buscando, ahora en las calles porteñas. En consecuencia, viajaron a Mendoza y residieron alternativamente en Maipú, Ciudad y Godoy Cruz. El calendario se ocupó de ir acomodando las cosas.

César Orquín Serra fue encargado de prensa en la Biblioteca Pública General San Martín y se desempeñó como guionista, locutor de radio -aseguran que trabajó en radio Nihuil- y director artístico de la Orquesta Filarmónica de Mendoza, periodista y miembro de la Asociación Republicana Española local, entre otros roles.

Conocer al padre

"Al principio éramos más pobres que una laucha", evoca Mausi en diálogo con Diario UNO mientras acomoda las tacitas del café que les ha servido al reportero y al fotógrafo en su casa.

"Mi papá tenía por este lado del mundo a dos amigos anarquistas -añade-: uno estaba en el Sur y otro, de apellido Pardo, había sido su lugarteniente en la Guerra Civil y vivía acá en la provincia. Los recuerdo caminando alejados de nosotros, ahí sí hablando de sus asuntos. Para mí, él había sido un preso más en Mauthausen. No conocíamos lo otro",

César Orquín Serra 3.jpg "Don César" escribía guiones y otros textos frente a su biblioteca de más de 3.000 libros. Nicolás Rios/Familia Grzona-Orquín

Una noche, no hace mucho, Mausi recibió una llamada telefónica desde Valencia. Era Guillem, el investigador, que le preguntaba qué papeles de su padre conservaba.

"Y me acordé de aquella oportunidad -tendría yo unos 16 años- en que mi papá me había dicho 'guarde esta caja con cuidado y pase lo que pase'. Me puse a mirar el contenido: unas hojas tipo papel biblia que se usaban antes y el libro del cazanazis Simón Wiesenthal".

Los papeles contenían nombres y números. Algunos estaban tachados.

Mausi Orquín 3.jpg Nicolás Rios/Diario UNO

"Esa noche le mandé algunas fotos a Guillem. Y él me contó que eran listas que los investigadores andaban buscando por todo el planeta, porque detallaban la identidad de las personas que habían habitado los campos. Eso permitía buscarlos, ver si había sobrevivientes. Yo luego conseguí certificados de escribanos que los contactaron y testimoniaron que habían sido salvados por mi papá", recapitula la entrevistada.

César Orquín Serra murió en Mendoza el 14 de febrero de 1988.

* La vida de este valenciano-mendocino está contada en el libro "César Orquín Serra: El anarquista que salvó a 300 españoles en Mauthausen", de Carles Senso y Guillem Llin Llopis. Además, el viernes 22 de septiembre a las 20 se proyectará "El Kapo", documental basado en esa obra, en la biblioteca + mediateca "Manuel Belgrano" de Godoy Cruz (Tomba 54).

El Kapo César Orquín Serra.jpg

