El responsable de esta "locura" es el mendocino Luis Alberto Montaña -Lucho-, hermano del colega, escritor y músico Fernando Montaña, que recaló en el archipiélago canario en el año 1997 buscando nuevos horizontes. Allí puso una pequeña pyme de servicios y arraigó con su familia del otro lado del océano Atlántico.

Allí se vinculó con su deporte favorito, el fútbol, y fundó el club que homenajea a Atlético Argentino, su gran amor de San José, Guaymallén, en el 2001.

lucho-montaña-aquel-atletico-españa (1).jpg El mendocino Luis Alberto Montaña, posa con un trofeo de los Mundialitos que disputa su club, el Aquel Atlético, inspirado en el club de sus amores, Atlético Argentino. Gentileza Luis Montaña

La historia de un Bolistone en España

"Vine a Gran Canaria (España) colaborando con la organización del Mundialito de Ricardo Godoy, y tuve la idea de formar equipos para participar en ese y otros torneos internacionales. Pero faltaba el nombre, y no podía llamarlo Atlético Argentino sin ser una filial del Boli, así que me vino a la mente la canción de los Enanitos y no dude en hacer un doble homenaje: al club de toda mi vida y a Marciano Cantero", contó desde Las Palmas el mendocino que supo ir a alentar a esos cuadros que formaban los Lucero, Ugliardi, Zolorza o el Flaco Suárez, entre otros.

aquel-atletico-españa-01 (1).jpg Felicidad plena, el club nació para los pibes argentinos que estaban en las Islas Canarias. Ahora integran los diferentes equipos hijos de argentinos y de otros países. Gentileza Luis Montaña

Un club que ya no es sólo de argentinos

La iniciativa de Lucho atrajo a los emigrados argentinos, llenos de nostalgia, pero el club fue creciendo y sumando jugadores, incluso hasta no latinos. "El primer equipo en el 2001 era en su mayoría niños argentinos. Ahora son hijos de argentinos , algunos argentinos que viajan de nuestro país, puntualmente para torneos importantes y se completa con niños españoles y de otros países. Han integrado nuestros equipos niños de Portugal, Estados Unidos, Venezuela, México, Colombia, y otros", destacó Montaña.

aquel-atletico-españa.jpg El escudo de Aquel Atlético es idéntico al del club de los amores de Lucho Montaña, el Atlético Argentino. Gentileza Luis Montaña

Respecto al tipo de competencias de las que participan los chicos de Aquel Atlético, Luis Alberto indicó: "Solo reunimos niños de categorías de Fútbol 8, lo que en Mendoza es F7), así que hablamos de unos 24 jugadores. En liga permanente no participamos actualmente. De momento apuntamos a torneos cortos", dijo para agregar: "Y si todo va bien, esperamos armar unos equipos para el Mundialito 2023 en Barcelona, ya tenemos jugadores interesados de Mendoza, Córdoba, México y de lugares de España como Barcelona, Sevilla y Málaga, donde hay una buena comunidad de argentinos".