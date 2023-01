►TE PUEDE INTERESAR: Sorteamos la camiseta argentina firmada por el DT campeón mundial Lionel Scaloni

"Sentí que Dios me la encomendaba. Yo le tenía que dar la segunda oportunidad" contó el empresario argentino a La Nación, detallando cómo fue ese momento en el cual le pidió a su secretaria, dejar todo y centrarse únicamente en encontrar a esa chica. El hombre se sintió conmovido luego de haber visto la fotografía que generó revuelo en su momento, donde se la veía haciendo la tarea en la calle con su campera de egresados de la primaria.

Historia cartonera 1.webp La fotografía que revolucionó Argentina en el 2016 Gentileza: La Nación

Tras no dar con ella, la secretaria de la empresa de Argentina se contactó con gente de La Nación, y así logró dar con la protagonista de esta historia que se hizo viral en el 2016. Luego de lograr conectarse, Antonella, que hasta ese momento se estaba dedicando a trabajar como cartonera por priorizar el plato de comida por sobre el estudio, aceptó la reunión con el hombre, y de tantos nervios que tenía decidió ir acompañada con su pareja, también cartonero: "Tenía miedo de que fuera todo mentira".

Cuando la pareja llegó a la oficina, la secretaria le avisó al presidente de la empresa de Argentina que eran dos las personas que asistieron, y el inmutado, confió en que ambos deberían tener la oportunidad de sumarse laboralmente al área administrativa: "Entendí que no podía darle la oportunidad sólo a ella y dejar que él siguiera trabajando en la calle" contó Horacio.

Historia cartonera 3.webp Horacio García Rebaque Gentileza: La Nación

Lejos quedaron esos momentos donde la chica se sintió discriminada por la sociedad, mientras trabajaba recogiendo cartón, siendo su única manera de poder conseguir dinero: "La gente escondía el celular cuando pasaba con el carro. Una vez me enojé con una señora y le dije: ‘Si le hubiera querido robar, ya lo hubiera hecho, señora’. Con este carro, me gano la vida dignamente. La gente me veía y pensaba lo peor".

Hoy, casi tres meses trabajando en el lugar, la realidad de Antonella Avallone y su pareja Alexis es totalmente distinta, no solo creciendo profesionalmente, sino también, poniéndole fin a su etapa escolar, la cual habían dejado de lado, y que se volvió uno de los requisitos principales que Horacio les exigió para tener esta oportunidad.