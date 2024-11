Científicos se asombran al descubrir un camino de baldosas en el Oceáno Pacífico.

En una de las más importantes expediciones que realizó Ballard con su equipo de científicos, descubrieron un asombroso camino de baldosas amarillas en el Océano Pacífico. En ese momento, se encontraban estudiando y explorando una zona de volcanes submarinos.

A diferencia de cualquier película de fantasía, no se trata de una ciudad perdida o abandonada en las profundidades del océano. Según los estudios realizados por los especialistas, no se trata de baldosas reales, sino que son el resultado de la geología volcánica que fractura las rocas de una forma muy uniforme.

El equipo completo de trabajo científico tomó muestras de estas particulares baldosas con la ayuda de un brazo robótico. Fue así que pudieron inspeccionar que se trata de un depósito mineral sedimentario marino que está compuesto por óxidos de magnesio y hierro.

De acuerdo a lo estudiado por Ballard y su grupo, los ladrillos se fracturan de esa manera porque primero se calientan y luego se enfrían de forma repetida. Esto se produce cuando hay erupciones dentro de la región formada por cadena de volcanes submarinos.

