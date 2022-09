Caso Aixa Suarez: así intentaron retenerla en el sistema educativo desde la escuela Tomás Alva Edison

"Por la información que manejamos nosotros, este asunto del bullying se mencionó por primera vez durante una reunión que concretamos con la mamá de la niña el 9 de junio a causa de la cantidad de inasistencias que tenía, 34 y media. Antes no había mencionado nunca ese tema. Y presentaba certificados médicos que siempre estaban firmados por el mismo profesional", repasa Vilomara.

colegio-edison-2.jpg Desde la escuela Tomás Alva Edison están convencidos de que siguieron todos los pasos correspondientes.

►TE PUEDE INTERESAR: Las hipótesis más incómodas sobre la situación de Aixa Suárez

La madre, por su parte, ha salido por los medios asegurando que el tema venía de antes y que se labraron actas donde se hablaba de ese bullying que teóricamente sufría su hija. El supervisor desmiente la versión.

"He revisado los documentos de la escuela y no es así -responde-. Se decía que Aixa 'no se sentía cómoda'. Y apenas mencionó esto del bullying, inmediatamente le recomendé al colegio que reforzara los talleres que viene haciendo hace tiempo".

Por lo demás -relata- se le ofreció a la mamá incluir a Aixa en otro curso o cambiarla de turno. "Recuerdo que acordó pasarla de la tarde a la mañana, pero en lo concreto la chica no siguió asistiendo a clases".

►TE PUEDE INTERESAR: El peligro que representan las redes sociales para los adolescentes

"La mujer quería que Aixa Suárez cursara de forma virtual"

Desde la escuela Edison contaron que la mamá de Aixa pretendía que su hija siguiera los estudios de forma virtual.

"Es algo que no se puede hacer actualmente, salvo que se acrediten problemas de salud. En las condiciones actuales, la cursada es presencial", puntualizó el supervisor Vilomara.

Y cada tanto -reconoció- la madre se contactaba por teléfono, aunque el diálogo era difícil.

Así llegó el receso de invierno. Como Aixa seguía sin ir al colegio, los directivos se lo informaron al Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI), que a su vez les recomendó hacer la denuncia de paradero ante el Ministerio Público Fiscal.

Ante la ausencia de respuestas desde el entorno de la joven y las llamadas que no eran atendidas, se intentó ubicar a la adolescente en los domicilios que figuraban en su ficha de inscripción. Nada.

Tres días antes de que el caso llegara a los medios, la madre comenzó a pedir por audios el certificado analítico de la chica.

"Dijo que necesitaba ese documento. Sin embargo nosotros no se lo podíamos dar hasta que nos dijera dónde iba a seguir sus estudios Aixa. De lo contrario, corríamos el riesgo de que se vulnere su derecho a la educación", insistió Vilomara.

La ausencia de la joven, dicen desde el colegio, era difícil de explicar. "No hay que correr el foco -insiste el supervisor-. Acá la gran pregunta es por qué la madre de esta estudiante no la escolarizó durante 4 meses".

►TE PUEDE INTERESAR: El exalumno de la escuela Edison que se volvió noticia en Silicon Valley

"Estoy muy dolida"

Graciela Bertancud, presidenta de la Fundación Tomás Alva Edison, dice estar "dolida" por el espacio que se le dio en diarios y TV a la mamá de Aixa, quien vertió graves acusaciones aunque, que se sepa, sin hacer ninguna denuncia oficial.

"¿Sabés que es lo más grave? Que ese tipo de actitudes de algunos padres puede atemorizar a otros directivos que quizá no se animen a denunciar cuando falta un menor. Nosotros sí lo hicimos y actuamos como correspondía. Y es importante, porque parte del rol de las escuelas es salvaguardar el derecho de los chicos", resumió.

►TE PUEDE INTERESAR: La necropsia demostró que Agostina Trigo sufrió abuso sexual antes del femicidio