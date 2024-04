Villarruel se defendió de las críticas por el dietazo en el Senado y dijo que no tiene manera de frenarlo

A través de una publicación en su cuenta de la red social X, Villarruel aclaró que ella en su carácter de vicepresidenta no está en condiciones de "obligar a que se vote nominalmente ni a que se justifique la decisión avalada por todos" dado que no es senadora.

"Podría haberme levantado para que no salga mi foto y parte del periodismo y de los trolls me acusen de lo que no tengo injerencia alguna pero siempre doy la cara y hoy no va a ser la excepción", agregó.