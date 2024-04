Cumbre en San Rafael y planes a futuro entre el peronismo y el Partido Verde

En la cabeza tienen claro a dónde apuntar la proyección electoral: Maipú, San Rafael y Santa Rosa. Al menos por ahora, las fichas de los que deciden están puestas en las cabezas que conducen esos tres departamentos. Y aunque son cautelosos y saben que no es momento de hablar sobre candidaturas o política hacia afuera, algunas tareas ya las empezaron, como esta de acercarse a Vadillo y compañía.

Stevanato Vargas Arizu.jpg Matías Stevanato estuvo en el encuentro.

Por ahora están espalda con espalda sólo en temas legislativos. Fundamentalmente hablaron de desarrollo productivo y de generar o sostener empleo en Mendoza, además de ideas para diversificar la matriz de producción. Sin embargo, el horizonte para el PJ sí es el de las urnas y no tienen problema en decirlo: "Ante la situación del peronismo, es necesario reconstruir desde otra configuración", explicó una alta fuente de estas charlas.

PJ y el Partido Verde: "No es amor"

El vínculo no es tan correspondido, o al menos no comparten necesariamente las mismas intenciones. Consultado por Diario UNO, el diputado Emanuel Fugazzotto (PV) dijo que es sólo parte del diálogo que tienen con distintos partidos. "No hay amor; la charla con otros espacios debería ser considerada normal en la política, aunque no lo sea. Con el Peronismo no K hemos venido teniendo mayores coincidencias, pero siempre pensando en la estrategia legislativa. Sobre todo, ya que nos tienen hace dos meses discutiendo proyectos del Ejecutivo y no se puede hacer nada más", dijo.

"Siembre va a estar el pícaro que va a querer vender lo que no es, pero no existe interbloque ni nada más que diálogo entre la oposición para buscar criterios que mejoren la vida de los mendocinos", marcó. Sin embargo, admitió que el encuentro en San Rafael sí ocurrió. Dijo que era parte de charlas que mantenía con todos los intendentes por un proyecto para que adhieran a la Ley Nacional de Narcotráfico", cerró.

Flor Destéfanis.jpg Destéfanis. Una de las figuras fuertes en el sector "no K" del PJ.

"La verdad es que el límite de ellos con nosotros era La Cámpora", dijeron en el PJ cortejador, dando a entender que esa barrera ya no existe más. Sin embargo, al ser consultados por una posible ruptura, dado lo mal que parecen estar las relaciones, invocaron el viejo mantra de que "no sobra nadie" y remarcaron no estar pensando en partir el espacio.

Tampoco es la única fuerza sobre la que fueron: Protectora también está en conversaciones con ellos y José Luis Ramón está de su lado. A pesar de que fue público el vínculo con Unidad Ciudadana (el sector de Fernández Sagasti) en 2021, desde esa fuerza aclararon que los puentes "siempre fueron con el PJ no kirchnerista y nunca con La Cámpora".

Debe recordarse que el año pasado Ramón quedó sin lugar en la lista de diputados nacionales y lanzó su propia candidatura, aunque la bajó días después.

