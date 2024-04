El vicerrector de la UNCuyo aseguró que el aumento presupuestario es insuficiente y ratificó la marcha

►TE PUEDE INTERESAR: Más de 3.500 alumnos solicitaron una beca en la UNCuyo pero el ajuste de fondos complica la asignación

Gabriel Fidel y Esther Sánchez.jpg El vicerrector Gabriel Fidel (izquierda) y la rectora Esther Sánchez vienen alertando sobre la situación crítica que atraviesa la Universidad Pública.

"Lo que el gobierno nacional presentó fue un anuncio de un aumento, no un acuerdo como ellos afirmaron. El incremento del 70% establecido para marzo aún no se ha materializado, no ha llegado a la UNCuyo", reconoció Fidel y agregó que uno de los principales inconvenientes no se da en el funcionamiento, sino en la investigación y en los fondos para las becas.

"Aunque vemos esta medida como algo positivo, si se hace efectiva, un aumento del 140% tampoco sería suficiente para hacer frente a una inflación que ronda el 300%", prosiguió y detalló que a instancia de una iniciativa de los propios graduados se podría incrementar el presupuesto en becas.

Gabriel Fidel desmintió un acuerdo con las universidades

Tras el anuncio que lanzó el gobierno de Javier Milei, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) desmintió haber llegado a un acuerdo, ratificó la marcha del 23 de abril y puntualizó que se trató de una propuesta de la administración libertaria. Lo mismo hizo el vicerrector Gabriel Fidel durante la entrevista con radio Nihuil.

A través de un comunicado, las autoridades educativas plantearon que el ofrecimiento notificado a través del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello "no se trata de un acuerdo sino de un anuncio del gobierno".

"Ante la propuesta que acaba de hacer pública el Gobierno nacional a través de los medios de comunicación sobre nuevas medidas de la Secretaria de Educación, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) informa que no se trata de un acuerdo sino de un anuncio del Gobierno", señalaron.

E insistieron en "el planteo de incrementos necesarios para gastos de funcionamiento y becas estudiantiles, actualización de salarios docentes y no docentes y reactivación de las políticas de ciencia, investigación y extensión y el financiamiento de obras".

La marcha del 23 de abril que convocó la UNCuyo

En la misma línea, ratificaron la movilización convocada para el 23 abril, a la que convoca y adhiere el CIN, al argumentar que se trata de "una actividad de vital importancia para visibilizar la situación que atraviesa el sistema universitario y científico nacional".

"Entendemos que el diálogo es, sin dudas, el camino para lograr acuerdos duraderos que den la previsibilidad que el sistema universitario y científico necesita en materia presupuestaria", destacaron luego de la decisión de actualizar el 70% las partidas para gastos de funcionamiento durante mayo.

Las autoridades educativas valoraron el reconocimiento del reclamo, y afirmaron estar a la espera de la invitación a la reunión, a la que anticiparon asistirán.

►TE PUEDE INTERESAR: La rectora de la UNCuyo reclamó que la educación sea parte del Pacto de Mayo ideado por Milei