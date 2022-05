Salud convocó a los anestesistas que habían renunciado y algunos ya regresaron voluntariamente

De hecho, en el Gobierno esperaban la llegada de dos informes distintos desde los hospitales públicos. Uno con la cantidad de intervenciones suspendidas hasta el momento (la gran mayoría, como resultado de la lucha con los profesionales por su reclamo salarial). Y el otro, con la lista de los que renunciaron y ya hayan decidido regresar a sus lugares de trabajo, precisamente, por haber acatado la convocatoria oficial.

conflicto con anestesistas.jpg El debut de la mesa de diálogo a la que convocó Suarez este viernes. Hubo referentes de Cambia Mendoza y el Frente de Todos.

Todavía no se dio a conocer ninguna de esas nóminas. Aunque hasta este lunes por la noche, ya eran 40 las convocatorias enviadas por el equipo de la ministra Nadal a los especialistas. No todos respondieron afirmativamente, pero sí un gran número. Durante esta semana, se espera que continúen con los casi 30 restantes, para terminar de definir la plantilla que hará frente a los miles de mendocinos que aún no fueron operados.

► TE PUEDE INTERESAR: Suarez viajó a Santa Fe con cuatro intendentes para capacitarse en economía del conocimiento

Las notificaciones se hacen individualmente. Es decir que se envían una por una a cada anestesiólogo que haya dejado su trabajo en los últimos meses. Aunque el Gobierno tiene bajo la manga la chance de obligarlos a través de la carga pública (dispuesta en la Ley de Emergencia), la intención es mantener el diálogo y esperar a que eso se haga de manera voluntaria, como ya está ocurriendo.

Buen clima y normalidad en clínicas privadas

Inclusive, ambas partes dicen que hay cierta cordialidad en el aire. Tras los duros choques de los días previos, la relación empezó a recomponerse el jueves, cuando los anestesiólogos pidieron perdón por frenar cirugías en sanatorios privados (que no estaban alcanzados por medidas de fuerza) y decidieron reprogramar las 48 intervenciones que habían postergado.

Para el inicio de esta semana, ese servicio ya se había normalizado; y ese punto fue clave para que volvieran a entenderse los dos espacios. No fue lo único: aunque la mesa de diálogo dejó fuera al tema salarial (lo más importante para los anestesiólogos) todos los referentes abandonaron conformes la Casa de Gobierno.

► TE PUEDE INTERESAR: La resonancia que le hicieron a Giuliana Lucoski no detectó lesiones neurológicas demostrables

"Nos sorprendió mucho la actitud que tuvieron. Cambiaron absolutamente respecto a lo que era antes", dijo un legislador del oficialismo a UNO. Como quieren que esa postura se mantenga (y hay demasiado trabajo por hacer si se busca normalizar las cirugías), insistirán con el buen trato y con intervenciones cordiales para que los profesionales elijan volver.

legislatura ley anestesistas.JPG La ley prevé convocar a exprestadores del Estado, pero por ahora no quieren hacer uso de esa opción en el Gobierno. Esperan que los retornos sean de forma voluntaria.

¿Qué quiere decir esto? Sencillamente no tener que utilizar el artículo cuatro de la norma. Ese que permite convocar a egresados del sistema provincial (que hayan prestado servicio en los últimos años) y obligarlos a trabajar, bajo amenaza de una pena que puede llegar los hasta cinco años de tareas suspendidas.

Sin embargo, todavía está por verse cuál será la respuesta de los 68 profesionales que abandonaron sus puestos; aunque, por las dudas, desde la AMA vuelven a aclarar que no son ellos los que disponen de la solución, ya que se trata de decisiones individuales, tanto de sus miembros, como de los anestesiólogos autoconvocados, que dimitieron como protesta por no cobrar lo que pretendían.

► TE PUEDE INTERESAR: "Ellos estaban totalmente borrachos" dijo uno de los jóvenes protagonistas de la pelea en Palmares

Encuentros con De Marchi y la Fundación Pensar

Este lunes por la mañana, los equipos del Pro convocaron a los anestesiólogos de la AMA a un encuentro en la nueva sede de la Fundación Pensar, en calle España, a metros de la Legislatura.

Ahí les ofrecieron escuchar cuál sería la propuesta ideal para los profesionales. Es decir, cuál sería el convenio marco con el Gobierno que más conformes los dejaría, tanto en términos salariales como de prestaciones. Una vez que eso sea confeccionado (confirmaron que se abocarán a esa tarea) la oferta de la Fundación Pensar es revisarlo y hacerle cambios, si es que la AMA acepta.

Baldasso y omar.jpg Omar De Marchi y Rolando Baldasso. El senador provincial fue uno de los presentes en el encuentro, además de haber comandado a la bancada del Pro durante la votación de la Ley de Emergencia.

Así lo confirmaron los propios anestesiólogos, por lo que no sería descabellado que a futuro exista un comunicado oficial de los especialistas, que tenga el logo y la firma del think tank que acompaña a Omar De Marchi y el resto del partido.

Sin embargo, en las filas amarillas aclararon dos cosas: que no pueden ponerse completamente del lado de los médicos si la pelea con el Ejecutivo recrudece (porque mantendrán sus buenos lazos con la coalición) y que tienen algunos reparos con el trato a los residentes de los primeros años, quienes vienen denunciando discriminación en las clínicas, y que -la AMA decidió unilateralmente- dejar de formarlos, tal como contó Diario UNO este domingo.

► TE PUEDE INTERESAR: Según CONIN, el 60% de los niños del país sufre desnutrición y casi la mitad de ellos es menor de cinco años