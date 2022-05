►TE PUEDO INTERESAR: "Podría haber terminado muerto" dijo el conductor de la camioneta en el AutoMac de Mendoza

Dijo que siente que los difamaron y que se "dijeron cosas que no son ciertas. Inventaron mucho". A los ocupantes de la camioneta con los que protagonizaron la pelea los llamó "el vago y la mina".

Lo que sigue es un resumen del testimonio de Lolo en la entrevista con Agustina Fiadino y Javier Dellamaggiore

"Angustiados por la difamación"

"La verdad es que es importante que nos escuchen a nosotros. Estamos todos muy angustiados por la difamación. Mucha gente habló si saber lo que pasó. Hay muchas cosas inventadas, a pesar de que hubo muchos testigos".

Joven-rompiendo-el-vidrio-de-una-camioneta-en-Automac-de-Mendoza.jpg Captura de pantalla de la gresca que se armó en un Automac de Mendoza.

"Nos iba a pasar por arriba"

"Llegamos al AutoMac McDonald's y él nos chocó desde atrás. Nos bajamos para decirle que en un principio no había sido nada y el vago nos dice que lo estábamos molestando y que nos corriéramos porque nos iba a pasar por arriba".

"Le pedimos que corriera el auto porque lo tenía pegado al nuestro y se bajó una chica -no sé si es la esposa- y le pegó a un amigo mío. Se ve en el video. Cuando le pegó, yo fui a separar. Un amigo entonces le golpeó el vidrio para que él se bajara pero volvió a chocar nuestro auto y adentro estaba una amiga que no se podía bajar porque él arrastraba nuestro auto".

"Nos hizo chocar con la pared"

"Cuando separé a mis amigos para tratar de tranquilizar a la chica que nos pegaba y que me pegó a mí también,el vago empezó con la camioneta a empujar nuestro auto y lo hizo chocar contra la pared de McDonald's. Ahí fue que mi amigo le dio el piñazo al vidrio y lo rompió".

"Él se quería escapar y nosotros queríamos que se quedaran hasta que llegara la policía. Estaban totalmente borrachos: el vago no podía ni hablar y la mina peor. Se puede ver y escuchar en los audios y los videos. Se querían ir porque no querían que los agarrara la policía".

"Inventaron que la chica se quebró un tobillo y una mano. En realidad ella se dobló el tobillo: está todo grabado. Si se quebró la mano fue por la piña que le dio a mi amigo, que quedó con la cara marcada".

"Se nos fue de la manos"

"Mi amiga le decía a ella que nos dejara de pegar, le dijimos a la piba que se calmara y él se quería escapar sin ella. Ahí se nos fue todo de las manos".

"No somos violentos"

"Los testigos de McDonald's y la gente que nos conoce sabe que no somos así, no somos gente violenta. Estamos muy angustiados, con miedo. La sociedad nos mató mal y hasta tuvimos muchas amenazas cuando el chico de auto, por lo que pudimos averiguar, tiene un par de denuncias..."

"La veníamos pasando rebien. Nos estábamos cagando de risa hasta que nos chocó y nos bajamos con la mejor de las ondas".

"Teníamos pensado hablar con el vago y después irnos, hasta que la mina se bajó y nos empezó a pegar y el vago nos volvió a chocar. Mi amigo le pegó como una reacción porque él le estaba haciendo mierda el auto".

"Queríamos bajarlo"

"Nos siguió chocando y nosotros queríamos bajarlo porque él le dijo a la mina que se quería ir. Está en los audios. Igual no se justifica lo que hicimos. Quizás fue muy abrupto. La forma debería haber sido otra. No nos dio tiempo a nada. Nunca hizo la camioneta para atrás".

"Si hubiese sido un toquecito como dijo él, no se hubiera escuchado el golpe. A la chica nunca le pegamos ni lo intentamos. Fue mucha difamación por parte de ellos, que con sus palabras agravaron todo".

"Quizás fue por ver que nos vestimos bien"

"Sinceramente la gente que me conoce y que nos conoce, sabe que no somos de tener kilombo. Siempre vamos a estar separando para clamar las aguas. No somos así. La situación nos superó y nos llevó a reaccionar. No lo justifico pero el vago nos quiso pasar por arriba, quizás por vernos chicos jóvenes o por ver que nos vestimos bien. La gente que nos conoce sabe que no somos violentos".

Los videos de la pelea en el AutoMac de Mendoza

Las acciones violentas de este domingo en el AutoMac de Mc Donald's de Palmares fueron registradas por clientes y algunos de los implicados en video con sus celulares.

