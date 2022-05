El suceso fue filmado por varios testigos que se encontraban comiendo en el lugar y que los difundieron en redes sociales.

Cómo fue el hecho en el Automac de Palmares

Según el conductor de la camioneta, que resultó golpeado por los ocupantes del Peugeot, el hecho ocurrió mientras esperaban avanzar para realizar el pedido de comida en el Automac de Palmares y retirarlo.

"Sin querer saco el pie del freno y se me va y toco el auto de adelante", explicó Daniel a Radio Nihuil. "Se bajan tres o cuatro chicos, me dicen 'mirá lo que hiciste', pido disculpas y se vuelven a subir porque estaba todo bien, después vuelven a bajar y ahí empezó la violencia", señaló.

Siguiendo el relato del conductor de la camioneta Hilux, los ocupantes del Peugeot lo acusaron de haberlos sobrado, "Me pegaron una piña, me reventaron la cara. No me han matado porque Dios no quiso. Las chicas se bajaron para que no me siguieran pegando y les pegaron a ellas", manifestó.

pelea automac palmares.jpg La pelea ocurrida en el Automac fue viralizada y llegó a la Justicia

De hecho, en los videos (que pueden verse más abajo) se observan cuando los jóvenes rompieron el vidrio de la camioneta y los momentos en que pelearon con las mujeres ante la mirada de algunos testigos, mientras que otros buscaron separa.

Heridos en la pelea del Automac

En uno de los videos también se ve el momento en que Daniel aceleró y empujó nuevamente el auto para luego irse del lugar. "Los chicos me abrieron la puerta, en eso empujo al Peugeot y doy marcha atrás porque sino termino muerto. Podría haber terminado muerto".

Pero Daniel no fue el único herido. El hombre explicó que su novia terminó con una herida en el brazo y la fractura de un dedo, otra chica tiene un tobillo quebrado y otra está está golpeada, además de que sufrió la rotura de sus lentes. "Los chicos les pegaron", explicó y agregó que, en su caso, tiene la cara deformada y la camioneta le quedó destruida.

Tras los hechos, Daniel decidió hablar con abogados y poner la denuncia. Incluso ya cuenta con los nombres de algunos de los implicados, contó a Radio Nihuil. Desde el lado de los jóvenes involucrados, estos también habrían hecho una denuncia por lo que la Justicia deberá resolverlo.

Los videos de la pelea en el Automac de Palmares