La resonancia que le hicieron a Giuliana Lucoski no detectó lesiones neurológicas demostrables 

La resonancia de cerebro que le hicieron el lunes a la ex reina nacional de la Vendimia Giuliana Lucoski no muestra lesiones neurológicas. Este es el dato más alentador que muestra el último parte médico que dio a conocer el Hospital Central sobre el estado de salud de la ex reina. Su hermano Nicolás sostuvo el lunes que está cada vez mejor y que no tiene ningún daño neurológico.