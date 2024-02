Los reclamos de Cornejo, caminos impensados para Hebe y las heridas que dejó el Colo Colo

Cornejo FONID San rafael.jpg El gobernador Alfredo Cornejo dijo esta semana en San Rafael: "Nos gustaría que siga el FONID". Gobierno de Mendoza

¿Cómo queda Mendoza en este panorama? En primer lugar, aclarar Cornejo no cambió de estrategia: pega cuando lo considera necesario (como cuando reclamó la inequidad en la quita de subsidios al transporte), pero sin arriar las banderas que tiene en común con Milei. Las mimas en las que basó su promesa de dar gobernabilidad. Eso sí, el reclamo por la plata que le corresponde a la provincia ya está en marcha y va por un lado similar al del chubutense.

Colectivos y escuelas, los reclamos de Cornejo

La demanda que están preparando en Casa de Gobierno contra la administración Milei está en una disyuntiva frente a dos caminos. El primero es esperar a que salga una norma, alguna definición jurídica formal, que instaure en los papeles el fin del Fondo Compensador al Transporte; porque hasta ahora –y por extraño que sea- la herramienta no existe:

“Lo que tenemos es un anuncio público; no hay decreto, nada. Sólo una conferencia de prensa de Adorni y después el dinero que no llega”, comentan en la provincia. Las vías que evalúan, entonces, son esperar a que haya alguna ley y ahí sí enviar la demanda, o bien -y ese es el otro recorrido posible- pueden atacar el anuncio y el hecho de que no esté llegando plata, pero analizan que eso es más complicado jurídicamente, según contaron a UNO.

De todos modos, el borrador está en su última revisión, por lo que perfectamente podría presentarse esta semana.

No es la única alternativa para repatriar fondos que analiza Cornejo. En esta misma columna se dijo días atrás que estiman los daños de la quita total en unos 100 mil millones de pesos. Eso es lo que le “dolería" a Mendoza el esquema de austeridad en 2024, a pesar de que es muy audaz proyectar en pesos constantes.

Natalio Mema nuevo.jpg Natalio Mema está a cargo del reclamo contra Milei por los subsidios.

¿Cómo hacer para recuperar al menos una parte? Con lo que se le debe a la provincia. Además de lo relativo a transporte, aparecen en el horizonte los fondos que atañen a educación. Ahí, el cálculo que sacó Tadeo García Zalazar en estos días es que se puede pelear unos 15 mil millones de pesos más a Milei: lo que no se ha pagado de etapas anteriores en concepto de Fondo Compensador, de FONID y otros ítems más chicos.

Es lo que hará el próximo martes. García Zalazar tiene ese día a las 18, la reunión nacional por la paritaria docente. Ahí estará el secretario de Educación Carlos Torrendell y el exintendente le lleva dos planteos: precisiones sobre cómo (más que nada, cuándo) se va a pagar esa deuda educativa con la provincia y también qué perspectivas hay para adelante. Si, por ejemplo, está pensado que el FONID vuelva a pagarse una vez que se equilibren las cuentas macro del país.

A propósito, por estas horas nadie quiere ser el pobre Torrendell: un académico -no un político- que se alista para ser anfitrión de un encuentro en el que todos los asistentes sueñan con comérselo crudo: gobernadores opositores, gobernadores “afines” (ahora menos), y los gremios, que el lunes harán que las clases no arranquen en varias provincias.

Las heridas que dejó la garra

Ese es el resumen del novelón semanal sobre la tensa relación con Buenos Aires, casi siempre con el dinero como eje de todo. Y aunque se nos pasaron algunas cosas, como que Francos y Villarruel –los “policías buenos” de la gestión- vienen a la Vendimia, o que Cornejo fue considerado “no traidor” por el ministro y acá lo festejaron, o que el INADI dejó de existir y en Mendoza hubo denuncias de que en realidad no existía desde hace rato, no fue lo más picante que pasó por estos días:

Hinchas Colo Colo.jpeg Los imputados deberán quedarse en Mendoza hasta que termine el proceso.

No. Al zarpazo del León, que suele dejar marcas, se le sumó otro padecimiento: las heridas que dejó la Garra Blanca, la barra brava (bastante brava, sabemos ahora) del Colo-Colo de Chile, que vino a la provincia básicamente a emborracharse y a hacer quilombo. Como les sobró algo de tiempo, también fueron al Malvinas a ver un partido.

Hubo momentos en los que el operativo falló indiscutiblemente. Al Ministerio de Seguridad no le quedó otra que admitir esos errores y de hecho lo dijo Hernán Amat, el funcionario que salió a hablar de lo que había pasado: “hacemos autocrítica y tenemos que mejorar para adelante”, pronunció, palabras más palabras menos.

Hay tres instancias que quedaron registrados en video y en las que no se ve prácticamente a ningún policía presente: la subida por los Portones del Parque el día del encuentro -donde ellos mismos, los chilenos, se agarraron a trompadas-; la gresca frente a la Plaza Independencia esa misma tarde, donde -increíble- otra vez ellos mismos se agarraron a trompadas; y lo que les pasó a nuestros compañeros de Canal 7 el viernes, donde sí aparece un sólo policía, pero les dice a nuestros colegas “estoy solo”.

Al rato sí aparecieron más efectivos, pero el daño ya estaba hecho y la pregunta obligada, ya instalada en el aire denso de esa tarde: ¿No pudo preverse que los hinchas iban a andar por ahí, siendo que los tres días de su paso por Mendoza recorrieron la misma zona, de Peatonal, 9 de Julio, España y la plaza?

El destino de los imputados

Lo que es mentira es que Seguridad no hubiese hecho inteligencia previa para contener a 20 mil hinchas de la banda más salvaje de Chile. Los diálogos y los pedidos de informes, con contactos en Santiago incluidos, habrían empezado en enero. Y cuando el mismo jueves las cosas empezaron a descarrilarse, bajaron una orden clara a los efectivos: detener en flagrancia. Al que lo cazaran haciendo algo incorrecto, adentro.

maulen garra blanca colo colo.jpg Un posteo de la Garra Blanca sobre Daniel Maulén.

Por eso el día del partido hubo casi tantos detenidos como en la tarde del viernes, que fue la peor. Antes de lo que ocurrió con nuestros colegas hubo 14 personas detenidas; más el deportado, más el hombre –ya imputado- por la denuncia de abuso sexual a una joven en la zona del Hospital Central. En Alta Montaña hubo, sin embargo, una acción muy llamativa: al colectivo que traída drogas y armas le secuestraron estos elementos, pero lo dejaron seguir hacia la Ciudad. Así lo admitieron propias fuentes del Ministerio, porque “no podía establecerse de quién eran las cosas”.

El sábado comenzaron a tomarle declaración a los tres agresores de los periodistas, de los que no hay novedad sobre si ya tienen abogados designados. Los detalles de los antecedentes están llegando por estas horas, pero algunos en el Ministerio están casi seguros de que uno de ellos, Daniel Maulén Jara, es uno de los manifestantes de la revuelta social chilena de 2019. La crónica cuenta que Maulén fue apresado bajo la carátula de “atentado explosivo o incendiario” y después habría estado prófugo por dos años, hasta que finalmente se resolvió su libertad en 2021. Siempre a la espera de un final definitivo en la Justicia.

Daniel Maulén fue descripto (en la foto de más arriba se ve algo de eso) como un “joven estudiante, obrero e inocente, falsamente acusado por el gobierno de Piñera y la dictadura neoliberal”. A este que vino acá no se lo veía tan bueno. Es increíble cómo cambia la gente.

Caminos impensados para Hebe

Vamos a lo partidario. A la vicegobernadora se le abrieron posibilidades que antes no estaban en el radar. En pocos días se oficializarán las propuestas para conducir el PRO a nivel país y es sabido que Mauricio Macri es el principal candidato a presidirlo una vez más. El rumor de esta semana fue que la propia Casado está sonando para ser la segunda del ex Presidente en el partido.

hebe casado pro.jpg Casado apunta a las próximas elecciones locales del PRO.

Ojo. La otra “anotada” es María Eugenia Vidal, o sea que la competencia la tendría complicada, pero ante la chance de que esto tome forma, aparecen dos elementos muy interesantes: el primero es que entonces no competirá por el PRO mendocino. La diputada Sol Salinas (a la que varios quieren bajar de la carrera) asomaría entonces no sólo como candidata, sino como la candidata del consenso, porque nunca dejó de tener buena sintonía con el sector de De Marchi. O si lo hizo, la recuperó. "Tenemos ganas de armar algo de nuevo", dijeron desde ese wing sobre la diputada -anche preocupados por su centralidad, digamos todo-.

En el demarchismo hace rato que ya se descartó la figura de Bragagnolo para competir (para competirle a Casado y a Salinas) y la verdad es que hoy están frente a dos posibilidades: la que más fuerza tiene es no jugar en absoluto. En un 99%, De Marchi –que el martes de la semana pasada se juntó con Macri- no quiere saber nada con la elección del PRO local. Aduce que es desgastarse e ir “contra el aparato” y está virtualmente bajado (él y los suyos). Hay quienes dicen que su interés ya está más cerca de La Libertad Avanza Mendoza. Es más, con la audaz Lourdes Arrieta, que lo está impulsando, casi no se conocían; pero el jueves se juntaron a charlar de política, contaron dos fuentes.

99% que no juegan entonces. Ahora, en ese 1% restante de los amarillos que comanda el lujanino, esta semana varios pusieron como su candidato al senador Germán Vicchi, que es uno de los que tienen buenas posibilidades. Al que no ponían es a otro que también está sumando avales, aunque hay que ver si diría que sí. Es el senador Gabriel Pradines, también de confianza de De Marchi–lo conoce desde que ambos eran PD- y de perfil más o menos alto desde la campaña que hizo para intendente en Guaymallén.

Así que para la vice son dos senderos nuevos, que probablemente no imaginaba: jugar en el PRO nacional, o un camino hacia la presidencia del partido local completamente allanado por sus contras, como para que tenga que solamente competir contra su línea interna.

Se van otra vez días intensos y encima llenos de violencia. Hay una parte de Mendoza que se encamina al mes de marzo pensado en un conductor, un estratega, que al menos le puede traer un poco de alegría y reivindicación la semana que viene: el Gato Oldrá.

