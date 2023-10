Los peso pesado de Cornejo revisan el presupuesto y preparan una supercumbre

A lo largo de esta semana hubo reuniones para darle toques finales al Presupuesto. Tras el pedido de prórroga -uno de los temas de los que hablaron "los gobernadores" el lunes pasado-, se decidió que la fecha para presentarlo en la Legislatura será el próximo jueves. De esos encuentros participaron algunos cornejistas de la primera hora, como Andrés Lombardi y Martín Kerchner; aunque más que nada lo hicieron por sus roles de presidente de Cámara y jefe de bancada. Además estuvieron los titulares de las comisiones de Hacienda y Presupuesto; el ministro Víctor Fayad y el diputado nacional Lisandro Nieri -antecesor de Fayad en el área-.

"No nos reunimos con nadie que no hubiera estado en cualquiera de los encuentros anteriores. Es un presupuesto de transición, es cierto, pero una transición entre dirigentes que conformamos un mismo equipo", quisieron aclarar en los pasillos gubernamentales adentro. Hay impuestos que seguirán bajando y otros que quedarán exactamente como estaban. En el Barrio Cívico reina como un mantra la idea de que es mejor seguir disminuyendo de a poco y no excederse en el recorte, ya que eso puede hacerte dar pasos en falso para el futuro.