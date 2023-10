Alfredo Cornejo vuelve con una advertencia: "Voy a atacar todos los bolsones improductivos del Estado"

Alfredo Cornejo.1JPG.JPG Pese a su vehemencia en el Senado de la Nación, el oficialismo logró modificar el impuesto a las Ganancias y eso le generará a su gestión perder algo así como $45.000 millones anuales desde enero próximo.

Viene de haber perdido una ardua pelea en la Cámara de Senadores de la Nación, en la que se sancionó la reforma del impuesto a las Ganancias, y sabe de antemano que esa quita supone que apenas asuma recibirá en su primer año de mandato algo así como $45.000 millones menos de coparticipación, lo que traducido en gastos mendocinos, supone un mes y medio de pago de sueldos a la masa de empleados estatales.

A eso se suma, que si la devolución del IVA también se convierte en ley (objetivo que ya blanqueó el gobierno nacional), sus arcas perderán otra suma similar, lo que haría que en esos primeros 365 días de gestión, él y quien comande Hacienda, deban resolver con qué compensarán esos casi $90.000 millones que dejarán de recibir.

Igualmente, estratega como es, debería saber que el recurso discursivo y político de quejarse de los perjuicios que le genera a Mendoza la macroeconomía ya está agotado (lo gastó Suarez) y a la par, puede que le toque gestionar con un gobierno afín, si es que Patricia Bullrich llegase a la Rosada. Por tanto, encorsetado por pertenecer al mismo equipo, deberá encontrar otra estrategia para mostrar sus propios logros.

►TE PUEDE INTERESAR: Alfredo Cornejo se rodea de figuras jóvenes para ir delineando su futuro equipo de Gobierno

Con la mira puesta en los "acobachados" del Estado

Con los números en la mano, Cornejo admite que lo tranquiliza saber que recibirá una caja de gastos equilibrada y un Estado con gran parte de la deuda que él tomó pagada, pero reconoce que aquel recorte de coparticipación y una esperable caída en la recaudación lo obligan a idear una reingeniería que le genere un ahorro en los gastos, sin resentir la prestación de servicios del Estado, y que a la vez le permita agitar su bandera de tener un Estado eficiente.

policía de Mendoza pravata 2.jpg Para el gobernador electo, se necesita tener más policías en la calle, y diagnosticó que no falta efectivos, sino que hay varios "acobachados" en varias oficinas.

"Eso se logra atacando por ejemplo los bolsones improductivos del Estado. Los hay en salud, porque tenemos una gran infraestructura, pero se nos vencen medicamentos, se pierden turnos y hay quirófanos que no se usan de tarde. Los hay en educación porque la demora en la reparación de escuelas tiene altísimos sobrecostos, porque se redefinen los valores por la inflación. Y también los hay en seguridad: nosotros necesitamos tener más policías en la calle, y no es que no tengamos, los tenemos pero hay una proporción que tiende a acobacharse en una oficina. Eso es lo que hay que atacar y eso requiere de liderazgo también en la misma fuerza policial", diagnosticó y da la sensación de que hasta conoce nombre y cargo de los que definió como "acobachados".

Sabe que es un poder independiente y a riesgo de que lo tilden de querer meterse con la Justicia, también se permite criticarle que allí también anidan algunos de esos bolsones improductivos.

"Con la oralidad, la digitalización de los expedientes y los cambios en los procedimientos que están vigentes, la Justicia debería tener un rendimiento mucho más alto del que tiene", advierte y le enrostra al Poder Judicial: "hemos hecho un Polo Judicial que es la mayor inversión de un gobierno, con un concepto de un fuero penal moderno, con toda la tecnología como una sala de videoconferencias y no se aprovechan todos los beneficios que tiene".

Por si fuese necesario apela como ejemplo al caso testigo por el que Mendoza trepó a los titulares de los medios nacionales: el intento de asesinato de la fiscal Claudia Ríos.

video intento de asesinato claudia ríos.jpg

Lo que pasó con la fiscal Ríos no debería haber pasado. Eso muestra una mezcla de negligencia y subutilización de la tecnología. Creo que pudo haber negligencia en las requisas, pero ese preso que tenía prisión perpetua pudo haber declarado de manera virtual y no físicamente y nadie hubiese corrido ningún riesgo. A eso hay que sumar, que tratándose de un preso condenado a prisión perpetua no hay razón entendible para que el juez ordene sacarle las esposas. Como se ve hay mucho por mejorar Lo que pasó con la fiscal Ríos no debería haber pasado. Eso muestra una mezcla de negligencia y subutilización de la tecnología. Creo que pudo haber negligencia en las requisas, pero ese preso que tenía prisión perpetua pudo haber declarado de manera virtual y no físicamente y nadie hubiese corrido ningún riesgo. A eso hay que sumar, que tratándose de un preso condenado a prisión perpetua no hay razón entendible para que el juez ordene sacarle las esposas. Como se ve hay mucho por mejorar

Prisión preventiva para quien venda algo robado y para estafadores

En su primer paso por Casa de Gobierno, Cornejo se encargó de imprimirle cambios al Código Procesal Penal, y fundamentalmente endureció la prisión preventiva, de manera tal que aquel que cometió dos o más delitos espera el juicio en la cárcel.

Eso, asegura él, contribuyó a bajar los delitos como el robo agravado, pero ahora la delincuencia mutó y la crisis también colaboró para que crezca exponencialmente la venta de objetos robados, que exigen de otra tecnología para poder probar que provienen de un delito.

estafas anses san rafael policia federal.jpg El electo gobernador asume que lo desvela penar con prisión efectiva los distintos tipos de estafa que se producen en Mendoza y que terminan por generar un pésimo clima de negocios en la provincia. Foto: Policía Federal en Mendoza

"Vamos avanzar con la prisión preventiva también para delitos menores como es la venta de objetos robados. Lo que nos obliga es a tokenizar esos elementos para poder probar la trazabilidad de donde provienen. Esto es: identificarlos con determinada tecnología para poder diferenciar la venta online que es legal, de aquel que vende algo robado. Todo esto crece también porque aumentó la economía en negro", adelantó y reconoció que lo desvela tecnologizar el área de investigación criminal y que tiene pensado que los intendentes se involucren más con la colocación y control de cámaras de seguridad.

Pero además, el sucesor de Suarez, que otrora allá por la gestión de Julio Cobos fue ministro de Seguridad e instaló el sistema Tetra con el que se maneja el 911, tiene ahora un desafío que lo intranquiliza y está atado al aumento de todo tipo de estafas. "Si no se controla no se puede tener un buen clima de negocios en la provincia", aporta y devela que ha recibido quejas de ese sector.

Prácticamente no hay condenas por estafa. He pedido un estudio de eso y me voy a meter con ese delito porque no puede ser que sea tan fácil estafar, ya sea de la manera tradicional o con cíber delito y que los acusados sigan con su rutina como si nada. Quizás la forma de bajarlo es que también se sancione con prisión efectiva Prácticamente no hay condenas por estafa. He pedido un estudio de eso y me voy a meter con ese delito porque no puede ser que sea tan fácil estafar, ya sea de la manera tradicional o con cíber delito y que los acusados sigan con su rutina como si nada. Quizás la forma de bajarlo es que también se sancione con prisión efectiva

El Baqueano sí, pero con fuerte inversión privada

Para cuando asuma, Alfredo Cornejo deberá definir las condiciones de licitación del dique El Baqueano, en San Rafael, que en principio tendría un costo de construcción de poco más de 500 millones de dólares, y que Rodolfo Suarez pensó en cubrir con los fondos del fracasado Portezuelo del Viento.

el baqueano 1.jpg Cornejo adelantó que planea hacer el dique El Baqueano, pero que en su esquema de construcción contempla una fuerte inversión privada.

Sin embargo, el electo mandatario ratificó que lo hará pero gastando menos.

"Se tiene que hacer pero con mucha inversión privada. El Baqueano ya tiene reconocida una tarifa de 93 dólares por megavatio y eso debería atraer a los inversores privados. Pensemos que por Potrerillos se pagan 23 dólares por mega. Lo vamos a hacer, pero no nos vamos a gastar los 500 millones de dólares que cuesta, se hará con más inversión privada", adelantó.

A los fondos restantes -cabe recordar que en su mandato la Nación deberá terminar de pagar los 1.023 millones de Portezuelo del Viento- Cornejo pretende destinarlos a obras que apunten al cuidado del agua, "pero con una mirada más productiva que romántica" advierte.

"Hoy perdemos agua en todas partes, se nos filtra, se malgasta y se derrocha. Tenemos que apostar por obras que nos generen riquezas, usar el agua para la generación de energía y hacer obras para tener una agricultura más competitiva, que nos colabore en la producción de alimentos que es lo que ya hacemos. Y apostar a la medición, con medidores tiene que funcionar", señaló.

"Hay que acelerar los procesos de adopción, el Estado se lo debe a esos chicos"

Uno de los logros que Cornejo resalta de su primer mandato es que en uno de esos años se dio un récord que lo enorgullece: se logró la adopción de 70 niños que hasta ese momento vivían o en la Casa Cuna o en alguno de los varios hogares del Estado.

Sin embargo, cree que la situación de muchos de esos niños que hoy están en condición de ser adoptados sigue sin resolverse, y reconoce que aquella política suya de desarmar la Casa Cuna y disponer que esos pequeños viviesen en microhogares no alcanzó para mejorarles la calidad de vida.

"Los microhogares que nosotros creamos se terminaron superpoblando de chicos que están en tránsito y el Estado les debe a esos chicos asegurarles una adopción más rápida. Yo creo que en este caso es más una cuestión de desidia que tiene que cambiar el Ejecutivo, más que la Justicia. Tengo previsto meterme con esos tiempos eternos de adopción y acelerarlos todo lo que se pueda", advirtió.

Es consciente de que deberá contar con la colaboración de jueces que también aceleren sus tiempos para dictaminar la condición de adoptabilidad de esos niños, muchos de los cuales llegan a un hogar del Estado porque sus padres o su familia terminó judicializada. Y que también deberá apostar a un cambio cultural en los adoptantes, muchos de los cuales se inclinan sólo por adoptar bebés, y relegan a los niños de mayor edad a esperar años en un hogar estatal.