La construcción de nombres y candidatos del massismo mendocino, en medio de los vaivenes del PJ

El massismo mendocino avanza a paso firme. Algunos de sus próximos movimientos serán convocar a Malena Galmarini, la titular de AySA (Agua y Saneamientos Argentinos) a visitar la provincia y brindar una serie de charlas, aunque por su agenda es difícil establecer la fecha. La idea es que el propio Massa también haga una visita antes de fin de año, lo que terminaría de formalizar la nueva identidad del espacio y darle un empujón decisivo a las candidaturas para el 2023.

El massismo viene a Mendoza

A esa serie de llegadas deben agregarse algunas más que están previstas.

El Vasco José Ignacio de Mendiguren -trabaja muy cerca de Lizana en el BICE- también es otro de los apuntados, aunque ya pasó por Mendoza algunos meses atrás- y a los anteriores se sumarán referentes que la fuerza tiene en el Congreso de la Nación, como las diputada Mónica Litza y Marcela Passo (ambas de Provincia de Buenos Aires). Todo para seguir fortaleciendo el cuadro en Mendoza.

Los compromisos se regarán a lo largo el segundo semestre del año, y las fechas se concretarán tras el congreso partidario del Frente Renovador, planeado para el 15 de julio en principio, pero postergado en las últimas horas hasta los días 6 y 7 de agosto.

Desde Buenos Aires, algunos leen un gesto en esa demora: la espera ante la inminencia de que el Gobierno accione ante ciertos pedidos del tigrense, sobre todo en materia económica. Si se concretan, marcarán una segunda señal: nuevo volumen para Massa en este tramo de la gestión; ya no sólo circunscripto a Diputados. Y ese renovado peso tiene su correlato en Mendoza.

Gabriela Lizana Frente Renovador.jpg Lizana es funcionaria nacional desde el BICE. Ahora, se encarga de ordenar la fuerza massista en la provincia, buscando armar candidaturas para 2023.

La pregunta es si todo lo que se arma en la provincia será para competir dentro o fuera del Frente de Todos (o la denominación que tome en 2023), un aspecto decisivo porque agrega o resta nombres; pero es una definición aún no tomada y que llegará directamente desde la Capital.

Previsiblemente, está atado a cómo sortee la gestión Fernández los próximos meses, con una crisis económica (este sábado renunció el ministro Martín Guzmán) y otra interna en plena aceleración. Son pocos los que auguran un quiebre, pero tampoco está descartado.

Las tres vías hacia la Rosada y los intendentes mendocinos

El jueves pasó por la provincia el referente K bonaerense Jorge Rachid. Disertó en una serie de charlas llamada "Perón vence al tiempo" a propósito del 48° aniversario de su muerte. A la salida, se dirigieron a un café godoicruceño. Algunos peronistas dialogaron sobre una idea que cobra fuerza a nivel nacional (y también en el PJ mendocino): unas PASO inéditas para dirimir la Presidencia en el oficialismo; con los tres sectores bien definidos: Massa candidato, Alberto candidato y Cristina candidata -o alguien ungido por ella-. El interrogante es cómo afectaría al FdT local en cuanto a nombres para la gobernación.

¿Hay que buscar tres candidatos? No necesariamente. Aunque falta mucho (no tanto), prima la lectura de que probablemente haya una interna abierta entre el sector más ligado a Fernández Sagasti y el del peronismo más tradicional. Varios estiman que ése peronismo podría estar más cómodo cerca de los dirigentes de Massa, y que esa cercanía de miradas debe aprovecharse y confluir cuanto antes. Pero a meses de los primeros comicios -nadie duda de que casi todos los intendentes pejotistas desdoblarán- aún no hay nitidez en cuanto a nombres.

Con la recuperación de Emir Félix, no sólo vuelve a la mesa uno de los pesos más pesados que tiene la carrera hacia el 2023, sino que aumentan las intrigas en torno a qué hará otro intendente: Roberto Righi. Es otro de los apuntados, como se sabe, y tiene una cercanía tácita con su par sureño, que los lleva a ser la cabeza de una facción denominada -de forma más que simple- "los intendentes". Así los llaman cercanos y competidores.

Gabriela Lizana y Roberto Righi en la reunión del BICE en Lavalle.jpg Righi y Lizana durante la entrega de líneas de crédito por parte del BICE, en Lavalle. Algunos en el massismo trabajan para que sume al armado local.

Righi ha estado cerca del massismo local en algunos actos importantes, aunque sólo fuera para presentar créditos del BICE en su departamento. En ese marco fue que se mostró con Lizana, hace poco más de un mes. El vínculo no está sellado ni ofrece garantías de hacerlo a futuro, pero el hecho de que se haya desmarcado del oficialismo en su partido y de que varios (quizás él también) lo suban al ring de la candidatura, lo tornaron un alfil importante de esta pre-campaña.

Las filas locales del tigrense creen que es "sumable"; y aportaría mucho territorio, alto nivel de conocimiento y algunas espadas en la Legislatura, como el senador Gerardo Vaquer. Sin hablar de la experiencia de dirigir al municipio por casi 20 años. Eso sí. Al sureño no lo ven tan fácil de anexar, "salvo que armásemos algo muy grande y su sector se sienta contenido". Sería una jugada fuerte, sobre todo porque, en el renovado Félix, muchos ven a una de las grandes apuestas -posibles- del partido en 2023.

De hecho, él es buena parte del peso que le ven a ese sector de los jefes comunales. Lugar del que hay que descontar a Flor Destéfanis y Fernando Ubieta, que son más cercanos a Sagasti; y también a Matías Stevanato, quien suele hacer gala de su autonomía (a propósito, es un viejo anhelo de ciertos massistas). A Aveiro muchos lo cuentan también cerca del ala dura. "Los intendentes", entonces, serían dos. "Quizás ellos pongan el candidato a gobernador y nosotros, a vice", vaticinó alguien desde el anabelismo. Eso no es algo que se de por descontado, en absoluto, y cerca de la presidenta del PJ varios caminan la provincia con intenciones.

Los que caminan con intenciones

Dentro de ese lugar cercano al oficialismo partidario, algunos referentes se destacaron en los últimos días. Martín Hinojosa sigue siendo uno de los apuntados para pelear la Gobernación y de hecho lo vienen midiendo seguido. La última encuesta fue durante la última semana, con una consultora de Buenos Aires y un diagnóstico claro: buen nivel de imagen positiva, pero con necesidad de mayor conocimiento en la provincia, según contaron.

martin hinojosa.jpg Hinojosa suena como posible candidato a la Gobernación desde hace meses. Dentro del PJ es uno de los que suelen ser medidos por las encuestas.

El otro apellido emergente es el de Destéfanis. Por ahora no tendría competidores para ser la nueva presidenta del PJ a fin de año. Los sectores que le disputan poder a Sagasti no se deciden a jugar ahí, y tampoco - según reconstruyó UNO- lo creen necesario para la disputa verdadera, que sería la de las urnas. Así, tiene todo encaminado para ser la segunda presidenta en la conducción (al hilo, además), que es algo que le interesa bastante. Aunque tampoco se descartan otros posibles destinos: como integrar la fórmula mayor, o bien seguir en Santa Rosa por otros cuatro años.

A propósito, acerca de si Sagasti peleará o no por gobernar la provincia, aún resuena su promesa de "ser una más" (lo que no implica que se baje), y no ha habido ningún signo claro de que vaya a presentarse, más allá de las excéntricas declaraciones de Juliana Di Tullio en el auditorio Bustelo, cuando anunció que sería la primera gobernadora mujer de Mendoza.

Y el sector tiene en Lucas Ilardo a uno de sus referentes con más visibilidad. Más allá de su rol presidiendo el bloque opositor en el Senado, se ha hablado bastante de su recorrido por los departamentos a través de "Derribando Mitos", la serie de charlas que da junto a economistas y dirigentes. Su intención, para algunos, es candidatearse a diputado nacional (a Righi también se lo ubica en esa chance); lo que implicaría un salto al Congreso tras sus fallidos intentos en una comuna casi imposible para el peronismo como es Godoy Cruz.

Tarea en los departamentos y un candidato a gobernador

Volviendo al massismo, uno de los grandes desafíos a la hora de construir estará en los departamentos. Primero en términos de armar bases políticas, y después, mirando hacia las candidaturas a intendente. En los últimos días, las miradas se posaron sobre Rubén Miranda, el ex jefe lasherino que se sumó al espacio. Sin embargo, no es para nada un nombre puesto. En la cúpula tienen otros planes para la comuna que conduce Orozco, y estarían más cerca de elaborar a un candidato desde las juventudes de Fuerza Renovadora.

flor destéfanis las heras.jpg Destéfanis, por ahora candidata en soledad para conducir el partido.

En el Este continúa la clara influencia de Lizana, que ganó la interna peronista de Rivadavia en 2019. Pero tanto por su preponderancia actual dentro del sector, como por declaraciones de su círculo cercano ("hay gente muy buena para intentar conducir la comuna"); su futuro aparece más ligado a otro tipo de ambiciones políticas, más acordes a la visibilidad ganada durante el último tiempo.

Muy cerca está San Martín, donde dos nombres se llevan la marca: el senador provincial Bartolomé Robles, uno de los díscolos en el ámbito parlamentario (hasta estuvo cerca de romper, según contaron a este diario); quien es hoy uno de los referentes de peso; y también Emanuel Sánchez, quien se desempeña como Gerente de Fiscalización de Interior en la CNRT y es uno de los líderes de la juventud en el Frente.

Buscando, se llega hasta José Luis Ramón, quien entabló muy buena relación con Massa durante sus cuatro años en el Congreso y quien actualmente tiene dialogo fluido con Lizana. Desde Protectora, sin perder esa identidad, sugiere que "si Sergio es candidato, puede contar con toda nuestra estructura". Dato no menor, ya que demostró capacidad para poner candidatos en los 18 departamentos durante las últimas PASO, y con buenos resultados para sus listas colectoras.

image.png Lizana y Malena Galmarini a fines de 2021. "Analizamos temas que serán esenciales para el Frente Renovador de Mendoza", anunció en el mensaje de sus redes.

Pero a él lo que le interesa es la provincia. Sobre el final de su charla con UNO, proclamó que será precandidato a gobernador en 2023, sabiendo que, casi con seguridad, iría a primarias con referentes históricos del PJ. "Así como cumplí lo prometido en 2017 y en 2019; el año que viene también voy a presentar mi candidatura para gobernar Mendoza", anunció.

Aparecen los nombres, el Frente recupera su identidad a partir de "Fuerza Renovadora", y en los departamentos se entusiasman con dar batalla, sea dentro o fuera del espacio que ganó hace tres años. Lo que debe aparecer ahora es una definición nacional: ¿Qué hará Massa dentro de la coalición? ¿Sigue hasta el final? ¿Va a uno de los ministerios que le han propuesto conducir -incluido el vacante de Economía? ¿Encarna la transformación que garantice unidad en 2023?

De todo eso dependen sus seguidores mendocinos. "Pero en Buenos Aires va a haber novedades pronto", avisan.

