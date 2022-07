Martín Kerchner denunció que Mendoza no recibe partidas alimentarias de la Nación desde 2020

►TE PUEDE INTERESAR: Ciro, el niño que le dio sus zapatillas a su madre, recibió donaciones para construir su casa

Martín Kerchner y sus críticas a las políticas alimentarias nacionales

"Mendoza sigue siendo discriminada por el Gobierno, quien no sólo no envía de forma adecuada las transferencias discrecionales per cápita, sino que además, en los últimos dos años ha dejado afuera a la provincia de las políticas alimentarias", acusó Kerchner.

Y continuó: “No hay explicación razonable para que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación deje afuera a Mendoza del programa de políticas alimentarias, que deriva fondos solamente a siete provincias del país y de las cuales únicamente la jurisdicción gobernada por Axel Kicillof recibe la mayor parte de las transferencias, según datos del Ministerio de Economía y del INDEC”.

partidas alimentarias.jpg Los datos que difundió el senador Kerchner, quien asegura haberse basado en datos oficiales del Ministerio de Economía de la Nación y el INDEC.

Otro capítulo de la disputa entre Mendoza y la Nación

Entre los datos que difundió Cambia Mendoza más tarde, figura que Buenos Aires tuvo un acumulado por estas transferencias a mayo de 2021 de $5.720 millones, accediendo a un acumulado en mayo de 2022 de $7.500 millones.

Martín Kerchner 2.jpg En los últimos tiempos, Martín Kerchner ha protagonizado varias discusiones legislativas con su par del Frente de Todos, Lucas Ilardo.

“Queda expuesta a las claras la discriminación hacia los ciudadanos de la provincia, y el valor que para la Nación tiene cada mendocino, arrojando cifras que muestran el antifederalismo que tienen. Por ejemplo, las transferencias presupuestarias por habitante a mayo de 2022, Mendoza sólo recibió $1.530 por habitante, mientras que la provincia de Buenos Aires tuvo acceso $15.725 per cápita".

“Esto muestra la distribución nula y poco equitativa, por la cual los mendocinos perdimos $52 mil millones, a pesar de ser un país federal”, sintetizó el legislador.

►TE PUEDE INTERESAR: ANSES: el calendario de pago de julio 2022 vino con una buena noticia