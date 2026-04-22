Kerchner, el día después del Jury a Sarmiento: "Ahora tendrá que devolver los sueldos que cobró"

legislatura mendoza senado mineria martin kerchner 2 El senador Martín Kerchner analizó el resultado del Jury de Enjuiciamiento al juez penal Sebastián Sarmiento. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

El juicio político –que se evitó con este juicio abreviado y la correspondiente sanción- fue motorizado por el propio Gobierno provincial, al considerar que el juez penal Sebastián Sarmiento había incurrido en mal desempeño de funciones cuando liberó anticipadamente a presos condenados –que luego cometieron nuevos delitos graves- y retrucó un fallo definitivo y dividido de la Suprema Corte que avalaba el retiro de los celulares de las cárceles.

Kerchner se mostró conforme con el resultado del Jury, a medias… Es que, si bien el objetivo - que era comprobar si hubo o no culpabilidad por parte del juez- “se cumplió”, la sanción de solo 6 meses de suspensión se sintió con gusto a poco. “Esto es lo que dice la ley hoy; después habrá una propuesta para cambiar la ley de Jury”, reconoció el legislador del oficialismo en diálogo con radio Nihuil.

Jury, sanción leve y devolución de sueldos: ¿por qué solo 6 meses?

El fallo dispuso que Sebastián Sarmiento "deberá reintegrar los salarios percibidos desde diciembre del año pasado, cuando había sido suspendido de manera preventiva y comenzó a cobrar el 50% de su sueldo. El tribunal fijó un plazo de 10 días hábiles para la devolución de esos montos, en línea con la sanción definitiva de suspensión sin goce de haberes".

Más allá de esta consecuencia económica, la sanción de suspensión se cumplirá en junio, mes en el que podrá volver al ejercicio como juez penal.

¿Por qué solo 6 meses de parate si el magistrado reconoció haber actuado mal en varias oportunidades? Porque así lo determina la ley de Jury en el artículo 39.

Kerchner lo explicó en Nihuil: “Esto no fue algo más en la vida de ese juez. Acá se lo acusó de que había informes que aconsejaban no liberar a esas personas que liberó y luego cometieron delitos graves; y él reconoció que se equivocó y tomó decisiones de manera arbitraria. Se entiende que, si uno acepta un error como este, luego va a cambiar la conducta”.

sebastian sarmiento El juez Sebastián Sarmiento, suspendido por seis meses sin goce de haberes tras un acuerdo en el Jury de Enjuiciamiento. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

Ya pasó con el caso Sidoti –fiscal que fue suspendido por 4 años en 2017-. En esa oportunidad, “también hubo un reconocimiento y se le dio una sanción leve”, recordó Kerchner y ratificó: “Acá lo importante es eso, el cambio de conducta”.

Sin embargo, dejó abierta la puerta a la modificación de la Ley de Jury de Enjuciamiento que es la que establece el límite de 180 días, cuando la sanción resulte en suspensión temporal.

“Si hay que modificar la ley, habrá que hacerlo”, dijo Kerchner.

Sarmiento aceptó la arbitrariedad en el Jury

Y con eso está la tarea cumplida, aseguró Kerchner. “El objetivo era comprobar si había o no culpabilidad y él –por el juez- reconoció que sí. El objetivo del Jury se cumplió. Él aceptó como arbitraria su decisión y entonces el Jury, ante la aceptación de culpabilidad, dejó de tener el sentido”.

Hasta llegar a la propuesta de juicio abreviado, que implicó el reconocimiento del mal desempeño, Sarmiento defendió su accionar. “Creo que lo anterior fue una estrategia defensiva, como cualquier imputado en cualquier causa. Pero ahora aceptó el hecho y la pena. Se declaró culpable sin condicionamientos. Todo lo que se discutió se acabó cuando él dijo ‘sí, soy culpable’”, analizó el legislador, el día después.

Kerchner detalló, además, que la querella – la familia de Héctor Pelayes, asesinado por un preso beneficiado por Sarmiento con libertad condicional- lo que querían era que el juez aceptara su error, que fue dejar salir a un condenado que no debía estar en la calle”.

Tras el Jury, Sarmiento recuperará a su cargo a mediados del 2026, pero ya no en el Gran Mendoza. Según contó José Luis Verderico en Diario UNO, lo hará en el Valle de Uco o la zona Este, alejado de la posibilidad y obligación de resolver asuntos y planteos de internos penitenciarios ya que tales circunscripciones judiciales carecen de esa competencia.