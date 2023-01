Ignacio Conte, el intendente interino de Guaymallén, chocó fuerte con el PJ por la obra pública

Y esta vez el fuego cruzado se inició porque Rafael Moyano, precandidato peronista a la intendencia, criticó en Twitter a la gestión municipal que viene realizando el radicalismo. De yapa arrobó a Conte, quien como presidente del Concejo Deliberante está reemplazando a Marcelino.

La pelea

La nota de Diario UNO a la que se refirió Moyano en su tuit recupera el debate que se produjo a raíz de la suba en las tasas municipales. El peronismo criticó esos incrementos señalando que en Guaymallén están por encima de la inflación y la evolución del dólar.

Moyano apuntó: "Según este edil (Conte) ellos proyectan y por eso aumentan tasas... ¿Cuales serían las mayores obligaciones del municipio? ¿Pintura amarilla y fiestas para pocos con ciervo ahumado? ¿Tachas y arreglar la sede de la UCR con plata de la comuna?".

Vale la pena desmenuzar el párrafo: lo del ciervo ahumado se vincula con una millonaria compra de alimentos que licitó el municipio el 19 de diciembre. El presupuesto, de unos 65 millones de pesos, incluye varios tipos de refrigerio incluyendo porciones de un menú gourmet donde figuran como posibles ingredientes el caviar y justamente el ciervo.

Tema que también fue eje de polémicas, porque desde la comuna salieron a justificar la licitación explicando que ese monto incluye los gastos que tendrá Guaymallén en ese rubro durante todo el año, incluyendo lo que comen quienes asisten a las escuelas de verano y diversos espacios de formación.

Y sobre los productos premium, aseguraron que se incluyen en el pliego sólo para no tener que armar otra licitación en caso de que se los precise.

El intendente interino de Guaymallén contraataca

Frente a los señalamientos de Moyano sobre la falta de escuelas y hospitales, Conte cantó retruco.

Dato para sumar contexto: ambos encarnan en este momento piezas importantes de una puja que a medida que se acerquen las elecciones cobrará más y más relevancia. Conte, porque acaba de asumir la intendencia luego de la operación de Iglesias el 6 de enero. Y Moyano porque ya explicitó su deseo de ser candidato por el peronismo.

Dentro de esa dinámica es que Conte cargó contra Moyano: "Otro que quiere ser intendente y no leyó la Constitución (...) Cada día son mas parecidos al FIT con las propuestas irrisorias para el ámbito en que las hacen".

"La Educación, la Seguridad y los hospitales son de responsabilidad provincial. Ningún municipio contrata policías, o médicos para hospitales, ni compra móviles", señaló el radical más tarde.

Y agregó: "(Moyano) responsabiliza al intendente en esas cosas que no son responsabilidad de él. En Educación nosotros tenemos los CEOs, hemos construido más de uno por año y son modelo en la provincia. Que se queje por las obras o por errores (que pudimos haber cometido miles), pero no por cuestiones que exceden al municipio porque si no, al final, los municipios absorben responsabilidades permanentemente con el mismo presupuesto".

IGNACIO CONTE Y MARCELINO IGLESISAS.jpg Ignacio Conte junto a Marcelino Iglesias.

A la espera del fallo por la reina de la Vendimia

Por lo demás, los veranos no siempre son apacibles en la política mendocina y es posible que a Conte le toque afrontar algún que otro sacudón.

"Lo difícil -admitió él ante la consulta de UNO- es que Marcelino es un fanático y te tiene cortito".

La próxima posta institucional que enfrentará la comuna es el fallo de la Suprema Corte acerca de la ordenanza que elimina la elección de reinas en Guaymallén. Conte tiene un rol protagónico en esa disputa, puesto que fue uno de los promotores de erradicar a las soberanas.

"Vamos a acatar el fallo del tribunal, y depende de lo que diga es como vamos a trabajar. Hay que ver si deroga la ordenanza vigente o simplemente nos obliga a presentar una representante, como el año pasado", precisó el intendente interino.

En el caso de que sólo se le requiera a municipio elegir a una referente, es verosímil que se elija a alguna mujer trabajadora, por fuera de la liturgia y la estética que caracterizan a las elecciones de reina.

En cuanto a Marcelino Iglesias, las últimas informaciones indican que se está recuperando en "reposo relativo" y ya trabaja desde su casa.

