Dos senadores, secretarios de Marcelino, abogados y docentes son los candidatos en Guaymallén

A la política partidaria, ese panorama le queda lejos. Se aparta relativamente de la coyuntura y ya piensa en el camino a las urnas de junio. Es el caso del peronismo, que tiene cuatro nombres asomándose para marcar el retorno después de ocho años. De esos cuatro dirigentes, tres llegan del lado del oficialismo pejotista (el de Sagasti, Ilardo, Ciurca y los hermanos Bermejo), mientras que el otro, Rafael Moyano, lo hace casi liderando al sector disidente, más cercano a Guillermo Carmona. Desde hace meses, el senador viene anunciando que peleará en esa interna y que quiere sentarse en la oficina de Marcelino.

rafael moyano pj.jpg Rafael Moyano es senador del PJ, aunque ha llegado a votar en contra de otros peronistas en definiciones clave. Por ejemplo, la Ley de Emergencia en Anestesiólogía.

Moyano fue quien agitó el avispero en la última semana del año y puso en marcha la bandera de pelearle las PASO al peronismo filo K. Eso propuso su espacio luego de la retirada que emprendieran en la interna por la presidencia del PJ. Realizó un acto en calle Las Cañas, en el barrio Santa Elvira, y él mismo se encargó de decir que no era un lanzamiento, pero que sí haría un encuentro formal para impulsar su candidatura más adelante (febrero, probablemente, según sus palabras).

El senador provincial, alejado hace tiempo del eje camporista y a veces hasta votando en contra suyo en la Legislatura, arma su plataforma junto a un instituto llamado Alternativa; un grupo que se mueve más activamente desde hace tres años. Con ellos es que planea impulsar seis ejes de gestión para comunicarlos dentro de 30 días. “Después se sumarían cuatro ejes más y con eso planeamos salir a dar nuestra propuesta", avisa ante la consulta de UNO.

Su equipo suele reunirse en la sede que está entre calles Murialdo y Chile, y desde allí enarbolan ideas como la creación de una policía comunitaria para el departamento, y proyectos para el fortalecimiento de la salud pública, según dicen. Aseguran que potenciarían inversiones para, por ejemplo, el hospital El Sauce. En ese equipo que lo acompaña hay dos dirigentes centrales: Juan Carlos Villegas, ex titular de Emergencia Social en el gobierno de Paco Pérez y ex presidente del PJ guaymallino, está al frente de la parte política. Mientras que Darío Pereyra, con pasado en la Subsecretaría de Energía, está a cargo de la comunicación.

Tres cabezas del oficialismo peronista

Hace tiempo se menciona a otras dos figuras del peronismo para Guaymallén. Una es la de Gonzalo Navarro, responsable de la Agenda Territorial Mendoza, que pertenece al Ministerio de Trabajo a nivel nacional. El otro es Lautaro Cruciani, quien desde mediados de 2022 se hizo cargo del Movimiento Evita en la provincia, y también apunta a convertirse en intendente. Por ahora, ambos mantienen un trabajo armónico y que avanza, a veces, en conjunto. Difícilmente podría calificarse de interna, aunque en los papeles lo es. Habrá que ver cómo muta en los próximos meses, porque quieren lo mismo: la intendencia.

image.png Gonzalo Navarro pertenece a la estructura nacional del Ministerio de Trabajo.

Navarro (37) es sociólogo y docente de la esa cátedra en las facultades de Sociología y Ciencias Políticas de la UNCuyo. Aunque tiene el “banque” de Anabel Fernández Sagasti y Lucas Ilardo, y muchas veces se lo ponga como un hombre de ese riñón, en realidad fueron los hermanos Bermejo los que empujaron su nombre. En parte, gracias a ellos llegó hasta esa repartición nacional, y vienen confiando en él desde hace por lo menos siete años. Esa es su cuna política.

Pero mantiene buena sintonía con los popes del partido y con La Cámpora. De hecho, ha mejorado sus lazos en los últimos tres años. Fue candidato a concejal en 2015 (el año en que el radicalismo desbancó a PJ después de mucho tiempo), y, aún más importante en su trayectoria peronista, integró la boleta para las legislativas del 2021 como candidato a diputado nacional. Iba en quinto puesto y el PJ sólo logró sumar dos bancas, pero en esa campaña trabajó a la par de Sagasti y su equipo. En el PJ aseguran que tiene un buen desempeño en su cargo nacional, además.

Por su parte, el mencionado Lautaro Cruciani es quien lidera las columnas de gente que el “Evita” suele poner en las calles; siempre ataviados con sus tradicionales bombos y pecheras azules. Según el círculo que lo rodea, tiene como ventaja precisamente eso: su llegada territorial, dada en gran medida por pertenecer a una organización política con tanto despliegue como esa.

Eso es clave para su posicionamiento como potencial candidato. Incluso, el avance de los movimientos sociales peronistas puede ser determinante para la oferta electoral y en ese sentido surge un dato contundente: de cara a 2023 se está armando una especie de "G4 de 'orgas'". Un conjunto de organizaciones que pueden aportar cuerpo a la militancia, pero también algunos cuadros. Ese eje los tiene a ellos (Movimiento Evita), a la CCC (Corriente Clasista y Combativa), a Somos Barrios de Pie, y por último a un grupo que acaba de sumarse: Nuestra América. Hace pocos meses, estos últimos y quienes llevan el nombre de la “abanderada de los humildes” en el título compartieron un acto cerca de la Universidad Nacional de Cuyo. Consolidan una unidad que puede ser decisiva para el armado frentetodista.

Cruciani es abogado. Tomó el frente de ese conjunto cuando se alejó el histórico referente y ex legislador Luis Böhm. Él también -al igual que Navarro- es un sub 40: tiene 34 años y milita desde hace más de diez. Cuando se le consulta a su entorno, rápidamente vuelven a los hechos del pasado que dañaron la imagen del PJ en la comuna: "Hay que borrar al abrahanismo del municipio y mirar hacia el frente. Nosotros no estuvimos en ninguna de aquellas gestiones", señalan.

Lautaro Cruciani Movimiento Evita 1.jpg Cruciani, del Movimiento Evita, también sueña con la intendencia.

Y aparece el tercer nombre: Sergio Ontivero. De acuerdo a lo que pudo averiguar UNO, contado desde adentro del PJ, es alguien que también suele reunirse con ellos a compartir ideas y pensar lo que viene. Contador, peronista –obvio- y uno de los anfitriones de esas tertulias. “Los tres están en la conversa. Muchas veces se reúnen en su estudio, que queda cerca del Shopping”, contaron para esta nota.

El radicalismo espera la decisión de Marcelino

En la comuna hierve el oficialismo. La interna está firme y, según a quiénes se consulte, las fichas están repartidas. Todos apuntan a dos nombres (algo que puertas adentro validaría hasta el propio intendente: que en el ring sólo quedaron ellos). Son el secretario de Obras Públicas, Marcos Calvente, y el secretario de Gobierno, Nicolás González Perejamo. Ambos son de suma confianza para Marcelino, quien además tendrá todo el poder de decisión, de acuerdo a lo que se cree. Pero ha sido tajante cuando se le ha consultado por el tema: no se habla de candidaturas.

marcos calvente marcelino iglesias.jpg Marcos Calvente, secretario de Obras Públicas de Guaymallén.

Hay un punto a tener en cuenta: a Calvente se lo ha mencionado como parte de un posible gabinete provincial si Alfredo Cornejo compitiera y ganara la gobernación (lo cual es el escenario más posible de todos, según las encuestas). Esos rumores, difundidos sobre todo a finales del año pasado, tienen que ver con que a Calvente lo suelen buscar desde el círculo de confianza del senador para algunas consultas técnicas. Fuentes consultadas hasta hablaron de las áreas donde lo ven desempeñándose de 2023 a 2027, pero es claro que se trata sólo de especulaciones.

Si se diera, eso le dejaría el camino allanado a González, el secretario de Gobierno, quien viene remando desde la militancia radical, lleva siete años como mano derecha de Iglesias y se colgó la medalla de ser el presidente del comité departamental. En la tradición partidaria, quien logra ser ungido ahí, suele pasar a encabezar el Ejecutivo poco tiempo después. También de él, puertas adentro, destacan su perfil técnico y le adjudican una buena gestión.

Sin embargo, la pelea va a seguir al menos un mes más, porque nadie se bajó de la interna aún. Como se dijo, a Calvente se lo ha consultado y bastante cerca de Cornejo; pero en el mismo municipio afirmaron que fueron sólo pedidos de consideraciones técnicas por su rol de ingeniero civil y especialista en temas mineros y energéticos. Son varias las oportunidades en que se le han pedido aportes, dicen, pero no indica que esté "preseleccionado" para un gabinete: "No está pensando en otro partido que no sea el de la comuna; no se mueve del ring", aportaron.

Nicolás-González-Perejamo-Marcelino-Iglesias.jpg Nicolás González, secretario de Gobierno.

Marcelino no larga prenda. Él mismo ha dicho que no quiere contraer el "síndrome del Pato Rengo”; el proceso que se da cuando a un mandatario se lo va vaciando de poder simplemente por que un potencial sucesor –u otro actor de su ecosistema- va ganando más protagonismo del debido. De hecho, en el edificio municipal de calle Libertad vaticinan que serán uno de los últimos departamentos en definirse.

La campana del último round sonará a finales de febrero. Iglesias será quien levante las tarjetas.

El senador Gabriel Pradines asoma en el PRO

Gabriel Pradines es quien aparece como el candidato de las filas amarillas este año. Será una elección particular para el PRO en los municipios porque, como se sabe, su líder, Omar De Marchi, está decidido a pelear la gobernación contra quien sea que juegue por el radicalismo. En Guaymallén, su nombre suena desde hace meses y tiempo atrás ya salió a “panfletear” el departamento con sus propuestas.

Es hijo del ex diputado nacional por el PD Roberto Pradines y senador provincial desde mayo de 2022. Comenzó su actividad política con los demócratas, pero con el tiempo –y al igual que el propio De Marchi- dio su salto hacia el PRO en 2013. Aún no sale a medirse con encuestas en el departamento, aunque desde su equipo destacan que hay, supuestamente, muy buena llegada en las redes sociales.

Gabriel Pradines 2.jpg Pradines presentó tres proyectos propios y once de declaración y/o resolución durante su primer año en el Senado.

Su perfil tiene que ver con eso, es tecnológico. Hace tiempo fue conocido por su decisión de renunciar a uno de los “unicornios” (empresas digitales de mucho valor -y potencial) más importantes de la Argentina: Merama. “Dejo la mejor experiencia del mundo, pero me toca enfocarme en mi sueño de transformar el país”, explicó en su momento, justificando por qué abandonaba ingresos probablemente más jugosos y se pasaba casi exclusivamente a la política. En Guaymallén aún mantiene su negocio: una pollería en calles Urquiza y Castro, junto a sus hermanos.

Según las voces consultadas en el PRO, su equipo tiene a más de cuarenta personas trabajando con el objetivo de consolidar la candidatura. Destacan un nombre: Ezequiel Morales. Hace tareas de armador y jefe de campaña, y viene acompañándolo desde antes de asumir su banca legislativa.

► TE PUEDE INTERESAR: Luis Petri anunció un candidato a intendente de Godoy Cruz que se bajó al día siguiente

Un abogado animalista para el Partido Verde

La tarea de Vadillo, Fugazzotto y Romano es compleja: cristalizar al Partido Verde como la tercera fuerza de Mendoza. Lo lograron en las legislativas de 2021, pero deberán revalidarlo en cada uno de los llamados a las urnas que se vienen. Para eso, en parte, buscarán apuntalar a sus candidatos en los departamentos. ¿El elegido en Guaymallén? El reconocido abogado penalista Oscar Mellado.

Se afilió al espacio hace sólo qunice días. A pesar de su pasado en el derecho penal, hoy se lo reconoce también por su compromiso con el cuidado de los animales. Fue lo que lo acercó al diputado Emanuel Fugazzotto, a quien le aportó conocimientos para impulsar una declaración de emergencia en torno a la fauna urbana de Mendoza. Eso entre otras propuestas, como un proyecto para controlar la población de perros y gatos con esterilizaciones gratuitas.

alfredo mellado.jpg El abogado Oscar Mellado suele ser fuente de consulta en materia de derecho animal.

Será su primera participación en política, más allá de haberse acercado al radicalismo durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Hoy aclara que no está de acuerdo con “esta” UCR y suele ser bastante crítico de la clase política en general. Los sondeos que le fueron haciendo en estos meses desde el rincón verde dieron sus frutos. Y en los últimos meses determinaron que hoy emerja como quien será el candidato a intendente.

No estará solo, claro. Tendrá que enfrentarse a los otros cinco dirigentes nombrados en estas líneas y a los que surjan más adelante. El departamento más poblado de Mendoza -y las más de 221 mil personas que allí viven- ya esperan a su nuevo intendente.

