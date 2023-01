La estrategia del radicalismo para contrarrestar el adelantamiento de elecciones del PJ

Según el cronograma electoral local, si los intendentes peronistas adelantan los comicios, el 30 de enero deberían convocar a las elecciones, el 12 de marzo se haría la presentación de las listas y finalmente se votaría en San Rafael, Maipú, Tunuyán, Lavalle, Santa Rosa y La Paz el 30 de abril, para elegir a sus próximos jefes comunales.

Eso precipitaría no sólo la elección de candidatos en esas comunas, sino también las estrategias de campaña para hacerlos competitivos y potenciarlos.

Pero en la UCR se resisten a ceder a ese apresuramiento, y mientras esperan los resultados de una encuesta que harían a fines de enero, retrasarán lo más que se pueda la definición de si Alfredo Cornejo será o no el candidato a gobernador, o si en cambio pondrán en ese lugar a alguno de los intendentes que aspiran a suceder a Rodolfo Suarez.

"El desdoblamiento del peronismo obliga a posicionar a un candidato a intendente, no necesariamente un candidato a gobernador", comenzó definiendo Ulpiano Suarez y amplió: "Porque ese candidato podría tener el respaldo de muchos posibles candidatos. Hasta estratégicamente sería mejor que vayan 4 o 5 potenciales candidatos a gobernador a caminar esas comunas que gobierna el Frente de Todos".

Lo que Ulpiano Suarez adelantó desnuda que en el radicalismo antes de confirmar quién será el candidato a gobernador, apostarán a hacer campaña con la gestión de Rodolfo Suarez y su equipo, y a la par con el concepto de continuidad de políticas entre él y Alfredo Cornejo, probablemente para resaltar que de darse el enroque que impulsa el gobernador, se asegurarían las mismas políticas de Estado que comenzó Cambia Mendoza en el 2015.

►TE PUEDE INTERESAR: Los ministros y legisladores con los que la UCR pretende darle batalla a Omar De Marchi en Luján

"Ningún dirigente radical me llamó para felicitarme por ser el intendente de mejor imagen del país"

Ulpiano Suarez en Canal 7.jpg

La noticia política del martes pasado fue que según la consultora cordobesa CB, Ulpiano Suarez, es el intendente con mejor imagen positiva del país.

La medición mostraba que el intendente citadino dio un gran salto en la medición de diciembre y llegó al puesto número 1 del ranking de imagen positiva de los principales jefes comunales del país (estaba sexto en la última medición privada), donde no aparece ningún otro mendocino con cargo ejecutivo municipal, ni radical ni peronista.

Si bien el mismo Ulpiano Suarez viene insistiendo en que su plan A para el 2023 es buscar la reelección en Ciudad, puertas adentro del radicalismo son varios los que lo ubican como uno de los aspirantes a suceder a su tío en el sillón de gobernador. Y son esos mismos correligionarios los que resaltan que en las mediciones locales, Ulpiano figura detrás de Cornejo en intención de voto.

Sin embargo, el intendente citadino prefirió no hacer lecturas preelectorales del resultado de esa medición, pero sí rescató que no recibió el reconocimiento esperado.

"Yo lo tomo como un incentivo, de que hay que seguir trabajando porque eso se da porque los vecinos nos ven cerca, no hablando de candidaturas", analizó y cuando se lo consultó sobre el impacto que la medición pudo tener hacia adentro del radicalismo fue contundente: "Debo ser sincero no recibí ningún mensaje de dirigentes del radicalismo de Mendoza, de hecho me saludaron dirigentes de afuera del país, y de otros municipios".

A la hora de interpretar esa ausencia del reconocimiento, Ulpiano Suarez lo atribuyó a que "probablemente no les llegó o no lleyeron los on line ese día", dijo con sarcasmo.

►TE PUEDE INTERESAR: Un relumbrón inesperado para Ulpiano Suarez: ¿y a mí por qué me miran?