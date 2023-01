Los ministros y legisladores con los que la UCR pretende darle batalla a Omar De Marchi en Luján

Tan envalentonados -y dolidos- están los radicales que hasta salieron a presumir que desbordan de candidatos para darle batalla al intendente Bragagnolo, que irá por la reelección. Y cuando algún incrédulo pregunta por quién se pondría la camiseta de candidato radical, a coro nombran al senador Martín Kerchner, al secretario de Servicios Públicos Natalio Mema, al concejal Carlos Sala e incluso a la ministra de Salud, Ana María Nadal como posibles aspirantes.

"Si ellos (por los del PRO) van a las PASO a disputar la candidatura a la gobernación con Omar De Marchi, por qué no podríamos nosotros llevar un radical fuerte y apostar a que si Alfredo Cornejo es el candidato a gobernador ejerza un efecto arrastre que nos pueda hacer aún más competitivos", planteó uno de los estrategas radicales.

►TE PUEDE INTERESAR: Omar De Marchi presentó su proyecto para gobernar Mendoza en 2023 y aceleró el tono de la campaña

Una tensión que ni radicales ni los socios del PRO disimulan

Cornejo y De Marchi.JPG Las diferencias entre los líderes del radicalismo, Alfredo Cornejo, y del PRO, Omar De Marchi no se disimulan. Pero es el lujanino quien ha salido más fuerte a marcar críticas a la gestión de Rodolfo Suarez, y parece dispuesto, una vez más, a dar batalla por la gobernación. Lo que aún no define es si será dentro o fuera de Cambia Mendoza.

Es claro, aunque no lo digan abiertamente, que los radicales están dispuestos a poner nerviosos a los socios del PRO, al menos haciéndole difícil conseguir la reelección de Bragagnolo. Casi como una "devolución de gentilezas" por la insistencia de De Marchi, pero también como una demostración de fuerzas.

Desde adentro aseguran que el plan de gobierno al que le están dando forma desde hace unos 6 meses, "será para quien gane las PASO, porque nos preocupa seguir gobernando Luján y construimos para eso junto con todos los partido que integran el frente. A nosotros no nos van a ver tirando piedras, sino apostando al consenso", remarcan.

Pero en el PRO desconfían de tanta solidaridad y leen entre líneas que ese plan de gobierno tiene críticas a la actual gestión y busca sentar las bases por si un radical llegase al sillón de intendente.

Unos y otros tienen fresco en la memoria que en el 2019, cuando Marín Kerchner compitió con Sebastián Bragagnolo en las PASO, el actual intendente se impuso con el 36% de los votos, y el senador se quedó con el 20%. Más tarde en los comicios generales, el jefe comunal consiguió el triunfo con el 56% de los votos lujaninos, es decir justamente con la sumatoria de lo que habían logrado las dos propuestas en las internas.

De eso se desprende que el voto lujanino no es puramente del PRO, y que los amarillos necesitan de sus socios radicales para fortalecerse.

Todos aunque no lo admitan en público, saben que no les conviene romper la alianza, porque eso les quitaría competitividad. Es más, sólo de pensarlo, los más memoriosos recuerdan las malas decisiones del 2011 cuando radicales y refentes del PD fueron por separado y perdieron a manos del ex intendente peronista Carlos López Puelles.

►TE PUEDE INTERESAR: El radicalismo eligió Luján, gobernado por el PRO, para comenzar la carrera hacia 2023

Qué contiene el plan de gobierno de los radicales

Si bien aún no está terminado, y hay reuniones periódicas para fortalecerlo, el plan de gobierno al que le da forma el radicalismo se basa en 4 ejes: obra pública, ambiente, turismo y desarrollo local y Luján del conocimiento. Y en paralelo desliza algunas críticas a la gestión de Bragagnolo.

Esa hoja de ruta para el próximo intendente supone que la obra pública se oriente teniendo en cuenta el ordenamiento territorial: "Luján crece hacia el oeste y hay que avanzar proveyéndole servicios a esos vecinos que hoy no los tienen y también integrar más la zona Sur", resumen algunos de los que aportaron a ese plan.

También apunta a que en el área del turismo se debe hacer un "desarrollo zonificado en base a los sectores productivos y turísticos de Luján, con un enfoque logístico y en miras del crecimiento gastronómico, turismo de bodegas, turismo de montaña y servicios urbanos". Para que eso se haga realidad plantean crear incentivos municipales para que las pymes se instalen en el departamento y que esos incentivos se combinen con los programas provinciales como son el Mendoza Activa, Plan semillas, Enlace y Enlazados.

Además, pensando en el desarrollo de empresas de servicios basados en el conocimiento (SBC), aquel plan pretende que se avance en la zonificación de las áreas determinadas por la importancia de su ubicación geográfica para el desarrollo de esas empresas. Esto es que se les pueda asegurar los servicios y la infraestructura necesaria para que se instalen allí y que se pueda favorecer la articulación público privada.